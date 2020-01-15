Соперник Макгрегора пожелал кровавого поединка с ирландцем

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«Разорванный. Окровавленный. Разбитый. Знайте, что я приду домой к жене не рыцарем в сияющих доспехах, а рыцарем в доспехах, испытанных в бою. Для меня это немного лучше», — сказал американец. Он заметил, что ему интересно проверить Макгрегора в стойке.

Американец добавил, что нокаут соперника станет идеальным завершением боя. «Сможет ли он принять мои удары ногами — вот вопрос, на который я хочу узнать ответ», — заявил Серроне.

Поединок Серроне и Макгрегора состоится 19 января. Для ирландца этот бой станет первым с 2018 года. Боец отбыл шестимесячную дисквалификацию из-за беспорядков после поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. В октябре 2019-го ирландец объявил о возвращении в октагон.

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Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях. За карьеру он провел 25 боев, в которых одержал 21 победу и потерпел четыре поражения. В активе Серроне 49 боев (36 побед и 13 поражений).