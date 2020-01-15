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12:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Боец MMA выбрался из-под соперника и нокаутировал его ударом коленом в прыжке

Американский боец смешанного стиля (MMA) Эммануэль Калхун нокаутировал соотечественника Марка Эйтеля на турнире XFC 48. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте организации.

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Калхун оказался в положении снизу и пытался провести прием на соперника. Это вынудило Эйтеля разорвать дистанцию. Благодаря этому Калхун сумел подняться на ноги и в прыжке ударить соперника коленом. Американец одержал победу нокаутом.

Турнир XFC 48 прошел 10 января в Далласе. Теперь в активе Калхуна четыре победы по правилам MMA. Боец уступил лишь однажды.

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