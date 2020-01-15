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16:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава ACA: Александр Емельяненко бьет как «конь копытом»

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко обладает сильным ударом, а его бой с соотечественником Магомедом Исмаиловым будет одним из лучших в текущем году, заявил РИА Новости президент Absolute Championship Akhmat (АСА) Алексей Яценко.

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Бой в тяжелом весе между Емельяненко-младшим и россиянином Магомедом Исмаиловым состоится 3 апреля в Москве на турнире АСА 107.

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На счету Исмаилова, выступающего в среднем весе, 15 побед, два поражения и ничья. На счету тяжеловеса Емельяненко 28 побед, семь поражений и ничья.

«Неоспоримый факт: Александр Емельяненко бьёт как конь копытом, что делает его серьезным и крайне опасным соперником в противостоянии с любым бойцом! Что касается Исмаилова — это парень с огромными амбициями и очень большой мотивацией. После крайнего поединка он сказал: тот, кто много говорит, должен пахать в зале в три раза больше остальных, чтобы доказать сказанное на деле», — сказал Яценко.

«И в этот раз он будет “пахать” ещё больше, чем раньше, потому что ему предстоит противостояние, которое можно назвать самым большим боем в его жизни. Оба бойца являются яркими звёздами на небосклоне российского ММА, и их бой однозначно станет одним из самых интересных спортивных событий 2020 года!» — продолжил собеседник агентства.

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