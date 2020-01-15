Глава ACA: Александр Емельяненко бьет как «конь копытом»
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Василий
Бой в тяжелом весе между
На счету Исмаилова, выступающего в среднем весе, 15 побед, два поражения и ничья. На счету тяжеловеса Емельяненко 28 побед, семь поражений и ничья.
«Неоспоримый факт: Александр Емельяненко бьёт как конь копытом, что делает его серьезным и крайне опасным соперником в противостоянии с любым бойцом! Что касается Исмаилова — это парень с огромными амбициями и очень большой мотивацией. После крайнего поединка он сказал: тот, кто много говорит, должен пахать в зале в три раза больше остальных, чтобы доказать сказанное на деле», — сказал Яценко.
«И в этот раз он будет “пахать” ещё больше, чем раньше, потому что ему предстоит противостояние, которое можно назвать самым большим боем в его жизни. Оба бойца являются яркими звёздами на небосклоне российского ММА, и их бой однозначно станет одним из самых интересных спортивных событий 2020 года!» — продолжил собеседник агентства.