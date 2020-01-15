«Хабиб спрятался за юбками»: Макгрегор обвинил бойца в трусости

В апреле 2018 года Макгрегор напал на парковке на автобус с бойцами UFC, в котором находился и Хабиб Нурмагомедов. Позже ирландец сам пришел в полицию, где ему предъявили обвинения в нападении.

«Я не был сосредоточен на бое (с Нурмагомедовым в октябре), потому что тогда, на парковке в Бруклине, я не побоялся и вышел, а он поступил не по-мужски, и спрятался за юбками. Повел себя как девчонка. Для меня противостояние на парковке было главным, а бой вторичным. Именно поэтому я был не полностью сосредоточен на поединке с ним. Вышел на него на автопилоте, я был разрушен и травмирован», — цитирует Макгрегора TSN.