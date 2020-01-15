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21:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РЕН ТВ объяснил оскорбления в адрес Макгрегора в промо к бою с Серроне

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Василий Конов-мл. Телеканал РЕН ТВ объяснил эпитеты в адрес ирландского бойца Конора Макгрегора во время анонса трансляции его боя с американцем Дональдом Серроне.

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Источник: Спорт РИА Новости

Макгрегор встретится с Серроне в главном бою вечера шоу UFC 246, которое пройдет 18 января в Лас-Вегасе (США). Этот поединок будет показан в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ. Макгрегор провел последний бой 6 октября 2018 года, когда в рамках турнира UFC 229 в США проиграл Хабибу Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе.

Во время 30-секундного анонса боя на телеканале Макгрегора называют «самовлюбленным пижоном, сказочным балаболом», а также «ирландским клоуном, возомнившим себя великим бойцом».

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«Всё, что связано с Макгрегором, сопровождается шоу и скандалом. Данный случай — не исключение. Чтобы увидеть, что будет дальше, смотрите РЕН ТВ», — прокомментировали РИА Новости анонс этого поединка в пресс-службе телеканала.

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