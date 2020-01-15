РЕН ТВ объяснил оскорбления в адрес Макгрегора в промо к бою с Серроне

Источник: Спорт РИА Новости

Макгрегор встретится с Серроне в главном бою вечера шоу UFC 246, которое пройдет 18 января в Лас-Вегасе (США). Этот поединок будет показан в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ. Макгрегор провел последний бой 6 октября 2018 года, когда в рамках турнира UFC 229 в США проиграл Хабибу Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе.

Во время 30-секундного анонса боя на телеканале Макгрегора называют «самовлюбленным пижоном, сказочным балаболом», а также «ирландским клоуном, возомнившим себя великим бойцом».