РЕН ТВ объяснил оскорбления в адрес Макгрегора в промо к бою с Серроне
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Василий
Макгрегор встретится с Серроне в главном бою вечера шоу UFC 246, которое пройдет 18 января в
Во время 30-секундного анонса боя на телеканале Макгрегора называют «самовлюбленным пижоном, сказочным балаболом», а также «ирландским клоуном, возомнившим себя великим бойцом».
«Всё, что связано с Макгрегором, сопровождается шоу и скандалом. Данный случай — не исключение. Чтобы увидеть, что будет дальше, смотрите РЕН ТВ», — прокомментировали РИА Новости анонс этого поединка в