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12:35 (мск), источник: Матч ТВ

Дональд Серроне: «Конор сказал, что заработает за бой со мной 80 миллионов? Он не хочет поделиться с Ковбоем?»

Американский боец UFC Дональд Серроне прокомментировал информацию о своем гонораре за бой с Конором Макгрегором.

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Кое-кто в нашем бизнесе лжет. Та сумма, которую вы мне называете, это не то, сколько я зарабатываю. Мне нужно найти человека, рассказавшего об этом, и допросить его.
Дональд Серроне
Во время загрузки произошла ошибка.
Конор сказал, что заработает 80 миллионов долларов? Он не хочет поделиться с Ковбоем? Хватит даже процента. Эти суммы вообще реальные? Это означает, что я сделал все правильно, и он сделал все правильно. Вместе мы продаем чертовски успешный бой. Отсыпьте мне немного золотишка, когда закончите.
Дональд Серроне

Ранее в СМИ сообщалось, что гарантированный гонорар Серроне за ближайший бой составит 2 миллиона долларов. Конор Макгрегор получит 5 миллионов.

Отметим, что в эту сумму не входят процент с платных трансляций и спонсорских контрактов.

Напомним, что поединок Макгрегора и Серроне возглавит турнир UFC 246 в Лас-Вегасе, который состоится утром 19 января.

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