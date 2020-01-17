Дональд Серроне: «Конор сказал, что заработает за бой со мной 80 миллионов? Он не хочет поделиться с Ковбоем?»
Американский боец UFC Дональд Серроне прокомментировал информацию о своем гонораре за бой с Конором Макгрегором.
Американский боец UFC Дональд Серроне прокомментировал информацию о своем гонораре за бой с Конором Макгрегором.
Кое-ктов нашем бизнесе лжет. Та сумма, которую вы мне называете, это не то, сколько я зарабатываю. Мне нужно найти человека, рассказавшего об этом, и допросить его.
Конор сказал, что заработает 80 миллионов долларов? Он не хочет поделиться с Ковбоем? Хватит даже процента. Эти суммы вообще реальные? Это означает, что я сделал все правильно, и он сделал все правильно. Вместе мы продаем чертовски успешный бой. Отсыпьте мне немного золотишка, когда закончите.
Ранее в СМИ сообщалось, что гарантированный гонорар Серроне за ближайший бой составит 2 миллиона долларов. Конор Макгрегор получит 5 миллионов.
Отметим, что в эту сумму не входят процент с платных трансляций и спонсорских контрактов.
Напомним, что поединок Макгрегора и Серроне возглавит турнир UFC 246 в