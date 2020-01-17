Дональд Серроне: «Конор сказал, что заработает за бой со мной 80 миллионов? Он не хочет поделиться с Ковбоем?»

Конор сказал, что заработает 80 миллионов долларов? Он не хочет поделиться с Ковбоем? Хватит даже процента. Эти суммы вообще реальные? Это означает, что я сделал все правильно, и он сделал все правильно. Вместе мы продаем чертовски успешный бой. Отсыпьте мне немного золотишка, когда закончите.

Дональд Серроне