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09:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Макгрегор и Серроне провели дуэль взглядов перед боем на UFC 246

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Александр Бокулев. Ирландец Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне провели пресс-конференцию и дуэль взглядов перед очным поединком на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.

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Шоу UFC 246 состоится в ночь на 19 января по московскому времени. Бой Макгрегора и Серроне в полусреднем весе возглавит кард турнира.

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Ирландец является бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком дивизионах.

Макгрегор — Ковбой
Все про бой

Всего на его счету 21 победа и четыре поражения в смешанных единоборствах.

Последний поединок 31-летний ирландец провел в октябре 2018 года, уступив россиянину Хабибу Нурмагомедову в титульном поединке болевым приемом.

Серроне имеет в активе 35 побед и 13 поражений в ММА.

Американец также проиграл свой последний бой: в сентябре 36-летний американец оказался нокаутирован соотечественником Джастином Гейджи.

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