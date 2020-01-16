Макгрегор и Серроне провели дуэль взглядов перед боем на UFC 246
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Александр Бокулев. Ирландец Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне провели
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Александр Бокулев. Ирландец Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне провели
Шоу UFC 246 состоится в ночь на 19 января по московскому времени. Бой Макгрегора и Серроне в полусреднем весе возглавит кард турнира.
Ирландец является бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком дивизионах.
Всего на его счету 21 победа и четыре поражения в смешанных единоборствах.
Последний поединок 31-летний ирландец провел в октябре 2018 года, уступив россиянину Хабибу Нурмагомедову в титульном поединке болевым приемом.
Серроне имеет в активе 35 побед и 13 поражений в ММА.
Американец также проиграл свой последний бой: в сентябре 36-летний американец оказался нокаутирован соотечественником Джастином Гейджи.