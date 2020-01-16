Макгрегор захотел вернуться в бокс и поставил себе новую цель
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор захотел вернуться в бокс и поставил себе новую цель. Об этом спортсмен сообщил на
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор захотел вернуться в бокс и поставил себе новую цель. Об этом спортсмен сообщил на
Макгрегор заявил, что хотел бы провести
Макгрегор дебютировал в боксе в августе 2017 года поединком против Мэйуэзера. Бой завершился победой американца техническим нокаутом в десятом раунде.
Ирландец выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В последнем поединке по правилам ММА в октябре 2018-го он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову. В прошлом Макгрегор владел титулами чемпиона UFC в полулегком и легком весе.
19 января ирландский спортсмен вернется в октагон. Он сразится с Серроне в полусреднем весе и возглавит турнир UFC 246.