Макгрегор захотел вернуться в бокс и поставил себе новую цель

Макгрегор заявил, что хотел бы провести бой-реванш c американцем Флойдом Мэйуэзером-младшим, а также встретиться на ринге с филиппинцем Мэнни Пакьяо. Он отметил, что вернулся к тренировкам в этом виде спорта. «Стать чемпионом мира по боксу — то, что я хочу, и то, чего я рано или поздно достигну. Я обожаю этот вид спорта, я в нем могу быть успешен. И я буду проводить бои», — подытожил боец.