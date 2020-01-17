Почему Серроне может победить Макгрегора. Разбор главного боя января

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Макгрегор: футворк, тайминг, IQ
Футворк. У ирландца феноменальное чувство дистанции. Работа ног может стать основополагающим фактором победы над Серроне. Ковбой предпочитает идти на соперника по прямой, выкидывая комбинации из ударов руками и ногами. Задача Конора — проваливать и контратаковать оппонента. Это невозможно сделать, если действия рук и ног несинхронны. Плохой футворк привел к поражению Конора от Хабиба Нурмагомедова — Макгрегор постоянно оставался на удобной дистанции для прохода в ноги.
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Левая. Бой с Жозе Альдо на UFC 194 в декабре 2015-го можно смело включать в учебники ударной техники MMA. За 13 секунд поединка Макгрегор заставил поверить, что хук справа станет лучшим решением для бразильца. А потом — на ногах разорвал дистанцию и нанес молниеносный удар левой. Это привело к нокауту, и Макгрегор стал чемпионом в полулегком весе. Левая рука Конора — опасное оружие, но он не забрался бы так высоко без классного футворка.
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Тренер Ковбоя заявил, что ирландец бывает хорош лишь в первом раунде. Тут есть с чем согласиться: Макгрегор и правда отлично стартует, а вот потом выглядит все хуже и хуже. Серроне же, наоборот, долго втягивается. И это хорошо для «Печально известного». Как и то, что Ковбоя часто отправляли в нокаут. Дональд за карьеру пропустил огромное количество жестких ударов. Он рабочая лошадка для UFC: никогда не отказывается от боев, без проблем выходит на коротких уведомлениях (в январе 2015-го подрался дважды за две недели). Это не могло не сказаться на здоровье американца и на том, как он держит удар.
Стойка «лучника». Боевая позиция Конора позволяет сохранять баланс и перемещать вес тела, не поднимая стопы. Широко расставленные ноги и низкий центр тяжести — отличное решение для защиты от тейкдаунов. Если Ковбой собирается продемонстрировать навыки джиу-джитсу, ему будет необходимо зажать ирландца возле сетки для перевода в партер.
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Макгрегор разворачивается к сопернику полубоком. Стойка «лучника» позволяет закрывать большую часть корпуса и, следовательно, не пропускать ударов в эту область. Это важный момент, учитывая, что удары по туловищу замедляют и сильно влияют на выносливость, а к кардио Конора есть вопросы. Комбинаторная работа Серроне по всем этажам противника — грозное оружие. Но Дональду будет трудно осуществить заготовленные серии в поединке с ирландцем. Сам же Макгрегор работает по корпусу прекрасно. Это проходило даже в провальном бою с Хабибом — в третьем раунде, который Конор сумел выиграть.
Во время загрузки произошла ошибка.Фото, видео: 1,2.Donald Cerrone Instagram 3.UFC on BT Sport 4,5. Conor McGregor Instagram
Тайминг. «Точность бьет силу, тайминг бьет скорость» — излюбленная цитата Макгрегора, его кредо в клетке. Заставить соперника ошибиться за счет выброшенных ложных ударов. Посмотреть, как будет вести себя оппонент после обманной серии. Найти слабое место в защите и мгновенно этим воспользоваться. Это все про Конора.
В ноябре 2016-го на UFC 205 обладатель чемпионского титула в легком весе Эдди Альварес стал жертвой геймплана ирландца, что привело к нокауту во втором раунде. Посмотрите, как Конор сменил угол атаки, провалив Эдди на встречном действии. Закручивать оппонента после выхода со средней дистанции — излюбленная фишка ирландца.
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Боевой IQ. Он у Макгрегора гораздо выше, чем у Серроне. Обоюдно острый размен ударами может нивелировать технические преимущества одного из спортсменов. Но Конор в предстоящем поединке точно будет избегать рубки. Ему нужна победа, а не зрительский восторг из-за размена в клетке.
Статистика Макгрегора и Серроне в UFC
|11
|Бои
|33
|10
|6
|2
|7
|0
|6
|2
|0
|4
|5,27
|4,34
| Борьба
|Тейкдауны (в среднем за 15 минут)
|1,21
Серроне: черный пояс по джиу-джитсу, хай-кики, выносливость
Удары ногами. Серроне — рекордсмен UFC по нокаутам киками. Их у него семь штук. Кикбоксинг — база Ковбоя, с него он начал бойцовский путь. Классический нокаут Серроне — это связка ударов (подводка), а затем — разящий удар ногой. Макгрегор держит руки низко, так что может попасться на уловку Дональда.
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Габариты. У Макгрегора есть преимущество в размахе рук. Этим он пользуется всегда. Ковбой природный полусредневес. Конор говорит, что намерен побороться за титул чемпиона в новом дивизионе. Но даже Хабиб не имеет амбиций взять пояс в еще одной категории. Нурмагомедов гоняет вес с 85−90 кг (как полусредневес), но отдает себе отчет в том, насколько серьезные ребята в этом дивизионе. Камару Усман, Тайрон Вудли, Хорхе Масвидал, да даже Колби Ковингтон… Тут Конору ловить нечего.
Выносливость. Что у Макгрегора не все в порядке с кардио, мы видели в боях с Нейтом Диасом и Нурмагомедовым. На выносливость сильно влияет весогонка. У Конора с этим ни в легком, ни в тем более полусреднем весе проблем не было никогда (по сути, он полулегковес). А вот Серроне (рост — 183 см) в последнее время было непросто уложиться в легкий вес. Сейчас же он не будет изможден изнурительной сгонкой килограммов. Завести бой в поздние раунды — на руку Ковбою. Так у него будет хороший шанс перебить ирландца за счет выносливости и силы. Конор уже не будет так быстр на ногах, как в первой половине поединка. Размен ударами на фоне обоюдной усталости — ключ к победе Серроне. Как правильно распределять силы, он знает прекрасно — опыта Дональда хватит на нескольких бойцов.
Джиу-джитсу. У Серроне черный пояс. В UFC Дональд выиграл шесть боев болевыми и удушающими приемами (и ни разу таким образом не проиграл). Причем делал это по-разному — армбаром (1 раз), треугольником (2 раза), удушающим сзади (3 раза).
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Но для того, чтобы заставить Макгрегора сдаться, нужно перевести его вниз, а это совсем непросто — ирландец классно обороняется от тейкдаунов. Да, Нурмагомедов его заборол, но Хабиб — один из лучших борцов в UFC. Серроне к ним не относится.
Тем не менее в борьбе у Ковбоя преимущество. К тому же он классно проводит удушающие — а Макгрегора уже душил Нейт Диас, да и болевой Хабиба по технике исполнения похож на стандартный чоук (дагестанец давил не на шею, а на челюсть).
Что делал бы любой нормальный боец, зная о своих преимуществах? Пользовался бы ими. Но слово «нормальный» — не про Ковбоя. За две недели до поединка Серроне скакал на лошади с лассо, а еще катался на вейкборде.
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Дональд может составить грамотный геймплан. Начать сушить лоу-киками ноги Конору, замедлить его передвижения по октагону. Прессингом лишить пространства. Прижимать к клетке и переводить в партер. Заставить оппонента задышать и перевести бой в поздние раунды. Но никто же не удивится, если Ковбой плюнет на тактику и сделает так, как ему хочется — выйдет в центр клетки и устроит шоу. Он будет пропускать ненужные удары, идти вперед, выкидывать зрелищные хай-кики. Кость в кость, кто сильнее. Именно за это публика обожает Серроне. И это может его погубить.
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