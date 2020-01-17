Почему Серроне может победить Макгрегора. Разбор главного боя января

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B7XNI-1lsBo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B7XNI-1lsBo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B7XNI-1lsBo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ufc (@ufc)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-01-16T01:45:51+00:00">15 Янв 2020 в 5:45 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Макгрегор: футворк, тайминг, IQ

Футворк. У ирландца феноменальное чувство дистанции. Работа ног может стать основополагающим фактором победы над Серроне. Ковбой предпочитает идти на соперника по прямой, выкидывая комбинации из ударов руками и ногами. Задача Конора — проваливать и контратаковать оппонента. Это невозможно сделать, если действия рук и ног несинхронны. Плохой футворк привел к поражению Конора от Хабиба Нурмагомедова — Макгрегор постоянно оставался на удобной дистанции для прохода в ноги.

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Левая. Бой с Жозе Альдо на UFC 194 в декабре 2015-го можно смело включать в учебники ударной техники MMA. За 13 секунд поединка Макгрегор заставил поверить, что хук справа станет лучшим решением для бразильца. А потом — на ногах разорвал дистанцию и нанес молниеносный удар левой. Это привело к нокауту, и Макгрегор стал чемпионом в полулегком весе. Левая рука Конора — опасное оружие, но он не забрался бы так высоко без классного футворка.

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Макгрегор — Ковбой Все про бой

Тренер Ковбоя заявил, что ирландец бывает хорош лишь в первом раунде. Тут есть с чем согласиться: Макгрегор и правда отлично стартует, а вот потом выглядит все хуже и хуже. Серроне же, наоборот, долго втягивается. И это хорошо для «Печально известного». Как и то, что Ковбоя часто отправляли в нокаут. Дональд за карьеру пропустил огромное количество жестких ударов. Он рабочая лошадка для UFC: никогда не отказывается от боев, без проблем выходит на коротких уведомлениях (в январе 2015-го подрался дважды за две недели). Это не могло не сказаться на здоровье американца и на том, как он держит удар.

Стойка «лучника». Боевая позиция Конора позволяет сохранять баланс и перемещать вес тела, не поднимая стопы. Широко расставленные ноги и низкий центр тяжести — отличное решение для защиты от тейкдаунов. Если Ковбой собирается продемонстрировать навыки джиу-джитсу, ему будет необходимо зажать ирландца возле сетки для перевода в партер.

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Макгрегор разворачивается к сопернику полубоком. Стойка «лучника» позволяет закрывать большую часть корпуса и, следовательно, не пропускать ударов в эту область. Это важный момент, учитывая, что удары по туловищу замедляют и сильно влияют на выносливость, а к кардио Конора есть вопросы. Комбинаторная работа Серроне по всем этажам противника — грозное оружие. Но Дональду будет трудно осуществить заготовленные серии в поединке с ирландцем. Сам же Макгрегор работает по корпусу прекрасно. Это проходило даже в провальном бою с Хабибом — в третьем раунде, который Конор сумел выиграть.

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Тайминг. «Точность бьет силу, тайминг бьет скорость» — излюбленная цитата Макгрегора, его кредо в клетке. Заставить соперника ошибиться за счет выброшенных ложных ударов. Посмотреть, как будет вести себя оппонент после обманной серии. Найти слабое место в защите и мгновенно этим воспользоваться. Это все про Конора.

В ноябре 2016-го на UFC 205 обладатель чемпионского титула в легком весе Эдди Альварес стал жертвой геймплана ирландца, что привело к нокауту во втором раунде. Посмотрите, как Конор сменил угол атаки, провалив Эдди на встречном действии. Закручивать оппонента после выхода со средней дистанции — излюбленная фишка ирландца.

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Боевой IQ. Он у Макгрегора гораздо выше, чем у Серроне. Обоюдно острый размен ударами может нивелировать технические преимущества одного из спортсменов. Но Конор в предстоящем поединке точно будет избегать рубки. Ему нужна победа, а не зрительский восторг из-за размена в клетке.

Статистика Макгрегора и Серроне в UFC Конор Макгрегор

Дональд Серроне

11 Бои 33 7

Победы КО/ТКО

10 0

Победы сдачей

6 2 Победы решением

7 0 Поражения КО/ТКО

6 2 Поражения сдачей

0

Поражения решением

4 Значимые удары

5,27 Выброшенные/в минуту

4,34 4,43

Пропущенные/в минуту

4,23 Борьба 0,75

Тейкдауны (в среднем за 15 минут)

1,21 62%

Успешные тейкдауны

36%

70%

Защита от тейкдаунов

73%

Серроне: черный пояс по джиу-джитсу, хай-кики, выносливость

Удары ногами. Серроне — рекордсмен UFC по нокаутам киками. Их у него семь штук. Кикбоксинг — база Ковбоя, с него он начал бойцовский путь. Классический нокаут Серроне — это связка ударов (подводка), а затем — разящий удар ногой. Макгрегор держит руки низко, так что может попасться на уловку Дональда.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2gKhrV3nox0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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Габариты. У Макгрегора есть преимущество в размахе рук. Этим он пользуется всегда. Ковбой природный полусредневес. Конор говорит, что намерен побороться за титул чемпиона в новом дивизионе. Но даже Хабиб не имеет амбиций взять пояс в еще одной категории. Нурмагомедов гоняет вес с 85−90 кг (как полусредневес), но отдает себе отчет в том, насколько серьезные ребята в этом дивизионе. Камару Усман, Тайрон Вудли, Хорхе Масвидал, да даже Колби Ковингтон… Тут Конору ловить нечего.

Выносливость. Что у Макгрегора не все в порядке с кардио, мы видели в боях с Нейтом Диасом и Нурмагомедовым. На выносливость сильно влияет весогонка. У Конора с этим ни в легком, ни в тем более полусреднем весе проблем не было никогда (по сути, он полулегковес). А вот Серроне (рост — 183 см) в последнее время было непросто уложиться в легкий вес. Сейчас же он не будет изможден изнурительной сгонкой килограммов. Завести бой в поздние раунды — на руку Ковбою. Так у него будет хороший шанс перебить ирландца за счет выносливости и силы. Конор уже не будет так быстр на ногах, как в первой половине поединка. Размен ударами на фоне обоюдной усталости — ключ к победе Серроне. Как правильно распределять силы, он знает прекрасно — опыта Дональда хватит на нескольких бойцов.

Джиу-джитсу. У Серроне черный пояс. В UFC Дональд выиграл шесть боев болевыми и удушающими приемами (и ни разу таким образом не проиграл). Причем делал это по-разному — армбаром (1 раз), треугольником (2 раза), удушающим сзади (3 раза).

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Но для того, чтобы заставить Макгрегора сдаться, нужно перевести его вниз, а это совсем непросто — ирландец классно обороняется от тейкдаунов. Да, Нурмагомедов его заборол, но Хабиб — один из лучших борцов в UFC. Серроне к ним не относится.

Тем не менее в борьбе у Ковбоя преимущество. К тому же он классно проводит удушающие — а Макгрегора уже душил Нейт Диас, да и болевой Хабиба по технике исполнения похож на стандартный чоук (дагестанец давил не на шею, а на челюсть).

Что делал бы любой нормальный боец, зная о своих преимуществах? Пользовался бы ими. Но слово «нормальный» — не про Ковбоя. За две недели до поединка Серроне скакал на лошади с лассо, а еще катался на вейкборде.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B7HbOBmBiBq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B7HbOBmBiBq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Дональд может составить грамотный геймплан. Начать сушить лоу-киками ноги Конору, замедлить его передвижения по октагону. Прессингом лишить пространства. Прижимать к клетке и переводить в партер. Заставить оппонента задышать и перевести бой в поздние раунды. Но никто же не удивится, если Ковбой плюнет на тактику и сделает так, как ему хочется — выйдет в центр клетки и устроит шоу. Он будет пропускать ненужные удары, идти вперед, выкидывать зрелищные хай-кики. Кость в кость, кто сильнее. Именно за это публика обожает Серроне. И это может его погубить.

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