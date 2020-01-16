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17:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В UFC прокомментировали оскорбления РЕН ТВ в адрес Конора Макгрегора

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Вице-президент UFC по России Андрей Громковский рассказал, как в UFC отреагировали на оскорбления ирландского бойца Конора Макгрегора со стороны телеканала РЕН ТВ.

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18
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Ранее РЕН ТВ выпустил проморолик боя Макгрегора с Дональдом Серроне, в котором охарактеризовал спортсмена как «самовлюбленного пижона и сказочного балабола», а также назвал его «ирландским клоуном, возомнившим себя великим бойцом».

«Для нас самое важное — наши бойцы и отношение к ним. Поэтому мы негативно относимся к проявлению неуважения к ним. Мы разбираемся в этой ситуации, пока от дальнейших комментариев воздержусь», — цитирует Громковского RT.

Во время загрузки произошла ошибка.

Позже пресс-служба телеканала отметила, что «все, что связано с Макгрегором, сопровождается шоу и скандалом. А данный случай — не исключение».

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