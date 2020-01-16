В UFC прокомментировали оскорбления РЕН ТВ в адрес Конора Макгрегора

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Ранее РЕН ТВ выпустил проморолик боя Макгрегора с Дональдом Серроне, в котором охарактеризовал спортсмена как «самовлюбленного пижона и сказочного балабола», а также назвал его «ирландским клоуном, возомнившим себя великим бойцом».

«Для нас самое важное — наши бойцы и отношение к ним. Поэтому мы негативно относимся к проявлению неуважения к ним. Мы разбираемся в этой ситуации, пока от дальнейших комментариев воздержусь», — цитирует Громковского RT.

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