В UFC прокомментировали оскорбления РЕН ТВ в адрес Конора Макгрегора
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости.
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости.
Ранее РЕН ТВ выпустил проморолик боя Макгрегора с Дональдом Серроне, в котором охарактеризовал спортсмена как «самовлюбленного пижона и сказочного балабола», а также назвал его «ирландским клоуном, возомнившим себя великим бойцом».
«Для нас самое важное — наши бойцы и отношение к ним. Поэтому мы негативно относимся к проявлению неуважения к ним. Мы разбираемся в этой ситуации, пока от дальнейших комментариев воздержусь», — цитирует Громковского RT.
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