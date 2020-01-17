«Зачем ты сделал это с моим отцом?» Самый юный боец UFC разыграл Масвидала

В июле 2019 года Масвидал нокаутировал на 5-й секунде Бена Аскрена, нанеся ему первое поражение в карьере. У Хупера такие же кучерявые волосы, как и у Аскрена, из-за чего он в шутку называет его своим отцом.

На медие-дне Хупер подошел к Масвидалу, прикинувшись журналистом.

— И еще один вопрос. Зачем ты сделал это с моим отцом? — спросил он бойца.

— Кто твой отец?

— Мой отец — Бен Аскрен.

— Прости, чувак. Он правда твой отец?

— Нет!

— Ок.