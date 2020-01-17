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16:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зачем ты сделал это с моим отцом?» Самый юный боец UFC разыграл Масвидала

Самый молодой боец UFC — американец Чейз Хупер — разыграл обладателя пояса BMF Хорхе Масвидала на медиа-дне перед UFC 246.

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В июле 2019 года Масвидал нокаутировал на 5-й секунде Бена Аскрена, нанеся ему первое поражение в карьере. У Хупера такие же кучерявые волосы, как и у Аскрена, из-за чего он в шутку называет его своим отцом.

На медие-дне Хупер подошел к Масвидалу, прикинувшись журналистом.

— И еще один вопрос. Зачем ты сделал это с моим отцом? — спросил он бойца.

— Кто твой отец?

— Мой отец — Бен Аскрен.

— Прости, чувак. Он правда твой отец?

— Нет!

— Ок.

На счету Хупера 9 побед и 1 ничья в ММА. Он дебютировал в UFC 14 декабря прошлого года, победив техническим нокаутом в первом раунде 31-летнего Даниэля Теймура из Швеции (7−4).

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