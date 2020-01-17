«Зачем ты сделал это с моим отцом?» Самый юный боец UFC разыграл Масвидала
Самый молодой боец UFC — американец Чейз Хупер — разыграл обладателя пояса BMF Хорхе Масвидала на
Самый молодой боец UFC — американец Чейз Хупер — разыграл обладателя пояса BMF Хорхе Масвидала на
В июле 2019 года Масвидал нокаутировал на 5-й секунде Бена Аскрена, нанеся ему первое поражение в карьере. У Хупера такие же кучерявые волосы, как и у Аскрена,
На
— И еще один вопрос. Зачем ты сделал это с моим отцом? — спросил он бойца.
— Кто твой отец?
— Мой отец — Бен Аскрен.
— Прости, чувак. Он правда твой отец?
— Нет!
— Ок.
На счету Хупера 9 побед и 1 ничья в ММА. Он дебютировал в UFC 14 декабря прошлого года, победив техническим нокаутом в первом раунде 31-летнего Даниэля Теймура из Швеции (7−4).