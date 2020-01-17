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17:43 (мск), источник: Матч ТВ

Бой Вудли и Эдвардса возглавит кард турнира UFC в Лондоне

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли проведет следующий бой против Леона Эдвардса.

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Все про бой

Об этом сообщил президент федерации Дана Уайт.

По его словам, Вудли и Эдвардс возглавят кард турнира UFC в Лондоне.

Тайрон Вудли провел свой последний бой на UFC 235, где решением уступил Камару Усману и потерял чемпионский пояс. На его счету 19 побед, 4 поражения и 1 ничья.

Леон Эдвардс идет на серии из 8 побед. В последнем бою он единогласным решением одолел Рафаэля Дос Аньоса. Всего за его плечами 18 побед, 3 поражения и еще один бой признан несостоявшимся. Напомним, что турнир UFC Fight Night 171 пройдет 21 марта в Лондоне.

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