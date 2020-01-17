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18:02 (мск), источник: Матч ТВ

Адесанья проведет первую защиту титула на UFC 248

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья проведет первую защиту титула против кубинца Йоэля Ромеро.

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Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт.

Поединок состоится в рамках карда турнира UFC 248 в Лас-Вегасе.

Адесанья стал чемпионом дивизиона после досрочной победы над Робертом Уиттакером на UFC 243. Всего на его счету 18 побед (7 из них в UFC).

Йоэль Ромеро проиграл последние два боя решениями. Его профессиональный рекорд составляет 13 побед при 4 поражениях.

Турнир UFC 248 состоится 7 марта в Лас-Вегасе.

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Источник: ESPN

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