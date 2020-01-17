Адесанья проведет первую защиту титула на UFC 248
Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья проведет первую защиту титула против кубинца Йоэля Ромеро.
Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья проведет первую защиту титула против кубинца Йоэля Ромеро.
Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт.
Поединок состоится в рамках карда турнира UFC 248 в
Адесанья стал чемпионом дивизиона после досрочной победы над Робертом Уиттакером на UFC 243. Всего на его счету 18 побед (7 из них в UFC).
Йоэль Ромеро проиграл последние два боя решениями. Его профессиональный рекорд составляет 13 побед при 4 поражениях.
Турнир UFC 248 состоится 7 марта в
Источник: ESPN