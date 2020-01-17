Защитники животных пристыдили «трусов» Макгрегора и Серроне

Источник: AP 2020

«Только трус будет хвастаться тем, что носит одежду из убитых животных, с которых наверняка заживо содрали кожу!» — говорится в обращении организации. Соответствующий пост, в котором пристыдили спортсменов, опубликован в Twitter-аккаунте организации.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7b9a4b3a1a8eaca5b071" data-vnd="7b9a4b3a1a8eaca5b071" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7b9a4b3a1a8eaca5b071" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка. Фото, видео: 1,2.Donald Cerrone Instagram 3.UFC on BT Sport 4,5. Conor McGregor Instagram

Макгрегор — Ковбой Все про бой

На пресс-конференции, приуроченной к турниру Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 19 января спортсмены обменялись шутками о том, что их одежда наверняка спровоцирует PETA. Серроне прибыл на мероприятие в пиджаке из кожи питона и гремучей змеи.

Поединок между Серроне и Макгрегором пройдет в полусреднем весе и станет главным событием UFC 246. На турнире также выступит и россиянин Алексей Олейник. Российскому тяжеловесу будет противостоять американец Морис Грин.

В PETA не в первый раз реагируют на поведение бойцов UFC. Так в сентябре 2019-го организация осудила действия россиянина Хабиба Нурмагомедова: в интернете появилось видео, где боец, будучи еще ребенком, борется с медвежонком.