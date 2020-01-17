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18:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Защитники животных пристыдили «трусов» Макгрегора и Серроне

Организация «Люди за этичное отношение к животным» (People for the Ethical Treatment of Animals, PETA) отреагировала на высказывания бойцов смешанного стиля (MMA) ирландца Конора Макгрегора и американца Дональда Серроне.

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Источник: AP 2020

«Только трус будет хвастаться тем, что носит одежду из убитых животных, с которых наверняка заживо содрали кожу!» — говорится в обращении организации. Соответствующий пост, в котором пристыдили спортсменов, опубликован в Twitter-аккаунте организации.

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Фото, видео: 1,2.Donald Cerrone Instagram 3.UFC on BT Sport 4,5. Conor McGregor Instagram
Макгрегор — Ковбой
Все про бой

На пресс-конференции, приуроченной к турниру Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 19 января спортсмены обменялись шутками о том, что их одежда наверняка спровоцирует PETA. Серроне прибыл на мероприятие в пиджаке из кожи питона и гремучей змеи.

Поединок между Серроне и Макгрегором пройдет в полусреднем весе и станет главным событием UFC 246. На турнире также выступит и россиянин Алексей Олейник. Российскому тяжеловесу будет противостоять американец Морис Грин.

В PETA не в первый раз реагируют на поведение бойцов UFC. Так в сентябре 2019-го организация осудила действия россиянина Хабиба Нурмагомедова: в интернете появилось видео, где боец, будучи еще ребенком, борется с медвежонком.

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