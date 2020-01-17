Владимир Кличко заявил, что мог бы попробовать себя в UFC
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Украинский боксер Владимир Кличко рассказал о своем отношении к UFC.
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Украинский боксер Владимир Кличко рассказал о своем отношении к UFC.
Кличко объявил о завершении карьеры в 2017 году, потерпев поражение от британского боксера Энтони Джошуа.
«Я уважаю бойцов смешанных единоборств, а когда вижу в клетке женщин, то уважаю этот спорт еще больше. Оставаться чемпионом в UFC очень сложно
«В единоборствах длинные раунды,