Владимир Кличко заявил, что мог бы попробовать себя в UFC

«Я уважаю бойцов смешанных единоборств, а когда вижу в клетке женщин, то уважаю этот спорт еще больше. Оставаться чемпионом в UFC очень сложно из-за высокой конкуренция среди бойцов. Может, я мог бы попробовать попробовать себя в этом промоушене, но у меня есть проблемы со спиной. Из-за них мне бы не удалось продемонстрировать все свои бойцовские навыки, ведь в юности я занимался дзюдо», — заявил Кличко в интервью Business Insider.