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19:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Владимир Кличко заявил, что мог бы попробовать себя в UFC

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Украинский боксер Владимир Кличко рассказал о своем отношении к UFC.

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Источник: AFP 2020

Кличко объявил о завершении карьеры в 2017 году, потерпев поражение от британского боксера Энтони Джошуа.

«Я уважаю бойцов смешанных единоборств, а когда вижу в клетке женщин, то уважаю этот спорт еще больше. Оставаться чемпионом в UFC очень сложно из-за высокой конкуренция среди бойцов. Может, я мог бы попробовать попробовать себя в этом промоушене, но у меня есть проблемы со спиной. Из-за них мне бы не удалось продемонстрировать все свои бойцовские навыки, ведь в юности я занимался дзюдо», — заявил Кличко в интервью Business Insider.

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«В единоборствах длинные раунды, из-за этого они сложнее бокса. Спортсменам приходится быть как боксерами, так и борцами, чтобы показать в клетке все свои умения», — добавил Кличко.

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