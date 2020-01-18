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10:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Конор поднес кулак к лицу Серроне. Героиня Америки была готова их разнять

Как прошла церемония взвешивания перед UFC 246.

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Источник: Спорт-Экспресс

Конор Макгрегор vs Дональд Серроне

UFC 246, Лас-Вегас, T-Mobile Arena.
19 января, начало боя — ориентировочно в 08.00 (мск).
Прямая трансляция — REN TV.

В UFC устроено так: шоу проходят в субботу (но бывает, что и в другие дни), а взвешивания — в пятницу.

Официальное взвешивание — утром. Оно проводится в отеле, где живут бойцы (Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор обычно квартируют в других местах). Спортсмены приходят туда изможденными после весогонки. Кто-то выглядит так, будто вот-вот упадет в обморок. Многие раздеваются догола. Если бой не титульный, разрешено превысить лимит веса на один фунт (0,45 кг).

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Церемония взвешивания — вечером. Там бойцы встают на весы, которые не работают, играют мускулами, а потом смотрят друг другу в глаза. Такие церемонии проводятся как в небольших залах, так и на стадионах. Вход для болельщиков — свободный. Перед UFC 246 церемония прошла на T-Mobile Arena, где в ночь на 19 января и пройдет турнир. На трибунах собрались тысячи ирландцев.

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Забавно, что за неделю до боя Макгрегор сказал в интервью ESPN, что у него недовес, что он весит 72 килограмма (поединок пройдет в весе до 77,1 кг). Это удивительная ситуация для ММА. Похоже, Конор блефовал. Он показал ровно 77,1 кг. Это как надо кушать, чтобы при таком рельефном теле набрать 5 кило за пять дней?

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На пресс-конференции Макгрегор был любезен и мил. Он несколько раз сказал, что уважает Дональда Серроне, а после нее дважды пожал сопернику руку. Было интересно, изменит ли он манеру поведения на церемонии в присутствии тысяч фанатов.

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Конор встал на весы с суровым лицом, издал рык. Затем он подбежал к Серроне. Ковбой протянул ему руку, ирландец ее быстро пожал, встал в боевую стойку, поднес к лицу оппонента кулаки и начал испепелять глазами. Потом Макгрегор опустил руки вниз, подвинулся к Дональду еще ближе и сделал короткий кивок вперед. Ковбой не испугался и улыбнулся. После этого они снова пожали руки с добрыми лицами.

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Если была бы драка, бойцов пришлось бы разнимать Саммер Тапасе. В январе 24-летняя девушка с Гавайев стала знаменитостью. Она поборола вора, не позволив унести из магазина дорогую вещь. Тапаса нарушила правила поведения работников, из-за чего ее уволили. Это разозлило Дану Уайта.

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Президент UFC возмутился тем, что сеть супермаркетов электроники не ценит таких ответственных сотрудников, и заявил, что а) приглашает Саммер на UFC 246, б) даст ей работу.

В результате Тапасе доверили исполнять обязанности Уайта — стоять у Макгрегора и Серроне во время их стердауна и следить, чтобы они не устроили потасовку. До дуэли взглядов Ковбой пожал Саммер руку и сделал жест, видимо, намекая на боевые навыки девушки.

Конор Макгрегор
Страна: Ирландия. Возраст: 31 год. Весовая категория: до 70,3 кг, до 77,1 кг. Победы: 21. Поражения: 4. Ничьи: 0.

Дональд Серроне
Страна: США. Возраст: 36 лет. Весовая категория: до 70,3 кг, до 77,1 кг. Победы: 36. Поражения: 13. Ничьи: 0.

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