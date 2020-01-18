Конор поднес кулак к лицу Серроне. Героиня Америки была готова их разнять
Как прошла церемония взвешивания перед UFC 246.
Как прошла церемония взвешивания перед UFC 246.
Конор Макгрегор vs Дональд Серроне
UFC 246,
19 января, начало боя — ориентировочно в 08.00 (мск).
Прямая трансляция — REN TV.
В UFC устроено так: шоу проходят в субботу (но бывает, что и в другие дни), а взвешивания — в пятницу.
Официальное взвешивание — утром. Оно проводится в отеле, где живут бойцы (Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор обычно квартируют в других местах). Спортсмены приходят туда изможденными после весогонки.
Церемония взвешивания — вечером. Там бойцы встают на весы, которые не работают, играют мускулами, а потом смотрят друг другу в глаза. Такие церемонии проводятся как в небольших залах, так и на стадионах. Вход для болельщиков — свободный. Перед UFC 246 церемония прошла на
Забавно, что за неделю до боя Макгрегор сказал в интервью ESPN, что у него недовес, что он весит 72 килограмма (поединок пройдет в весе до 77,1 кг). Это удивительная ситуация для ММА. Похоже, Конор блефовал. Он показал ровно 77,1 кг. Это как надо кушать, чтобы при таком рельефном теле набрать 5 кило за пять дней?
На
Конор встал на весы с суровым лицом, издал рык. Затем он подбежал к Серроне. Ковбой протянул ему руку, ирландец ее быстро пожал, встал в боевую стойку, поднес к лицу оппонента кулаки и начал испепелять глазами. Потом Макгрегор опустил руки вниз, подвинулся к Дональду еще ближе и сделал короткий кивок вперед. Ковбой не испугался и улыбнулся. После этого они снова пожали руки с добрыми лицами.
Если была бы драка, бойцов пришлось бы разнимать Саммер Тапасе. В январе 24-летняя девушка с Гавайев стала знаменитостью. Она поборола вора, не позволив унести из магазина дорогую вещь. Тапаса нарушила правила поведения работников,
Президент UFC возмутился тем, что сеть супермаркетов электроники не ценит таких ответственных сотрудников, и заявил, что а) приглашает Саммер на UFC 246, б) даст ей работу.
В результате Тапасе доверили исполнять обязанности Уайта — стоять у Макгрегора и Серроне во время их стердауна и следить, чтобы они не устроили потасовку. До дуэли взглядов Ковбой пожал Саммер руку и сделал жест, видимо, намекая на боевые навыки девушки.
Конор Макгрегор
Страна: Ирландия. Возраст: 31 год. Весовая категория: до 70,3 кг, до 77,1 кг. Победы: 21. Поражения: 4. Ничьи: 0.
Дональд Серроне
Страна: США. Возраст: 36 лет. Весовая категория: до 70,3 кг, до 77,1 кг. Победы: 36. Поражения: 13. Ничьи: 0.