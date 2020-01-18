Стал известен гонорар Макгрегора за бой с Серроне

Макгрегор встретится с Серроне в главном поединке UFC 246, который пройдет 18 января в Лас-Вегасе (США). Этот бой пройдет в рамках полусреднего веса.
Как отмечается в материале, Серроне гарантировано заработает 200 тысяч долларов и еще столько же в случае победы. Гонорары являются минимальными и не включают иные выплаты от UFC, спонсоров и платных телетрансляций. Ранее Макгрегор заявил, что рассчитывает получить за предстоящий поединок в общей сложности 80 миллионов долларов.
В пятницу в Лас-Вегасе состоялась официальная церемония взвешивания. Вес обоих бойцов составил 170 фунтов (77 кг), сообщается на официальном сайте UFC.
Макгрегор провел последний бой 6 октября 2018 года, когда в рамках турнира UFC 229 в США проиграл Хабибу Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе. На счету 31-летнего ирландца 21 победа и четыре поражения, у 36-летнего американца 36 побед и 13 поражений.