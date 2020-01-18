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17:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Русский друг Макгрегора назвал двух обязательных соперников для ирландца

Российский и ирландский боец смешанного стиля (ММА) Артем Лобов назвал двух обязательных соперников для своего друга Конора Макгрегора. Видео доступно на сайте MMA Fighting.

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По словам Лобова, он бы хотел увидеть два поединка ирландца — реванши с Хабибом Нурмагомедовым и Флойдом Мэйуэзером.

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«И все. Победить в них и завершить. Больше не останется целей», — объяснил спортсмен. Он добавил, что Макгрегор легко может получить новый вызов от молодых бойцов, но два этих реванша обязательны для ирландца.

Ранее 18 января российский боец ММА Александр Шлеменко объяснил любовь болельщиков к ирландцу. Он назвал фанатов бойца «пьяными людьми, которые потом кидаются пивом в барах».

Следующий бой Макгрегор проведет 19 января (по московскому времени) против американца Дональда Серроне. Этот поединок станет для ирландца первым с 2018 года, когда боец проиграл Нурмагомедову. Сообщается, что за бой с американцем Макгрегор должен получить три миллиона долларов без учета бонусов.

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17:27 (мск)© Ньюстюб
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