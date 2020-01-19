Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Мальорка
Валенсия
Футбол. Зарубежный
14:30
Милан
Удинезе
Футбол. Зарубежный
16:00
Бетис
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Брешиа
Кальяри
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Верона
Футбол. Зарубежный
17:00
Лечче
Интер
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Бавария
Футбол. Зарубежный
18:00
Вильярреал
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:00
Падерборн
Байер
Футбол. Зарубежный
20:00
Дженоа
Рома
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Сан-Хосе Шаркс
41
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетик
Сельта
Хоккей. НХЛ
20:30
Питтсбург Пингвинз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
05:00
Миннесота Уайлд
Даллас Старз
70
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Баффало Сэйбрз
21
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Парма
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Гранада
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Чикаго Блэкхокс
26
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Вегас Голден Найтс
Б
54
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт Ред Уингз
Флорида Пантерз
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Лос-Анджелес Кингз
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Джерси Дэвилз
50
Хоккей. НХЛ
20.01
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
18.01
Оттава Сенаторз
Калгари Флэймз
52
Все события
Фоторепортажи
9Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»
10Сборная России вышла в финал МЧМ
11:13 (мск), источник: Sport24

Слабослышащий боец ММА из Дагестана победил в UFC. Аскаров удивил фанатов в США ярким выступлением

Кажется, в 2020-м у России появится еще один претендент на пояс.

Наверх
Источник: Reuters

Аскар Аскаров дебютировал в ММА в 2013-м, по ходу карьеры стал чемпионом одной из российских организаций и с чистым рекордом из 10 побед подписал контракт с UFC. Такие сценарии в смешанных единоборствах — более чем распространенная вещь. Но в жизни Аскарова есть одна деталь, которая делает его историю особенной.

Во время загрузки произошла ошибка.

С детства у Аскара были незначительные проблемы со слухом, которые впоследствии начали усугубляться. Сегодня для того, чтобы понимать, о чем говорят люди вокруг, Аскарову необходимо использовать слуховой аппарат.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как все начиналось

В раннем детстве Аскарова тренировал дядя. Начинал спортсмен с вольной борьбы, чуть позже он переехал в Хасавюрт и на протяжении трех лет занимался боевым самбо.

В подростковом возрасте Аскар перебрался к брату в Петербург. Примерно на один год он прекратил занятия спортом, но после затянувшегося перерыва пошел на тайский бокс и прозанимался им порядка трех лет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Параллельно у Аскарова развивались проблемы со слухом.

«Еще в детстве у меня все было в порядке. Но постепенно слух начинал ухудшаться. Врачи сказали, что это случилось из-за того, что я своевременно не сделал операцию, связанную с носом», — рассказывал Аскаров в интервью Обзор Press.

Тем не менее это не помешало Аскару в 2013 году дебютировать в смешанных единоборствах. Выиграв три боя, он подписал контракт с лигой ACB (сейчас — ACA). К концу 2016-го в активе у Аскарова было пять побед в новой организации и чемпионский пояс категории до 57 кг.

Во время загрузки произошла ошибка.

После этого Аскар подрался в ACB по разу в 2017-м и 2018-м. Между двумя успешными защитами титула Аскаров успел съездить на Сурдлимпийские игры в составе сборной России. В Турции он выиграл золотую медаль по вольной борьбе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Попадание в UFC

С мая 2018-го Аскаров сидел без боев и без контрактов. У него было желание перебраться в UFC, но процесс тормозился по разным причинам.

Сначала его переход куда-либо из ACB не мог осуществиться из-за противоречий с собственным менеджером, который не очень хотел портить отношения с российской лигой, позволив своему бойцу нарушить устные договоренности.

Чуть позже Аскаров начал работать с Ризваном Магомедовым и Али Абдель-Азизом, но возникла другая проблема: в UFC практически упразднили категорию до 57 кг.

Аскар был близок к подписанию контракта с азиатским промоушеном One FC, но прошло время, и боссы UFC передумали закрывать наилегчайший дивизион. Аскаров перешел в сильнейшую лигу мира.

Во время загрузки произошла ошибка.

UFC

21 сентября 2019-го Аскаров дебютировал в лучшей лиге мира, получив в соперники Брендона Морено.

На протяжении большей части боя Аскаров старался повалить Морено на землю, а Морено старался помешать Аскарову, периодически очень опасно попадая в стойке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Один из таких эпизодов закончился тем, что россиянин упал. Брендон понесся добивать соперника, но промахнулся и попал в положение, из которого ему удалось выйти только после сигнала об окончании раунда.

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге один судья отдал победу Морено, второй — Аскарову, а третий насчитал ничью, поставив точку относительно решения исхода данного поединка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сегодня Аскаров проводил второй бой в UFC. И это был отличный шанс, чтобы показать себя американской аудитории. Во-первых, первый турнир 2020-го года. Во-вторых, турнир, который возглавляет бой с участием Конора Макгрегора. Это все намекает на то, что к UFC 246 приковано огромное внимание.

Соперником россиянина стал Тим Эллиот. Он выступает в UFC с 2016-го, располагается в официальных рейтингах выше Аскарова, а несколько лет назад Эллиот дрался за чемпионский пояс с Деметриусом Джонсоном и продержался в клетке с лучшим на тот момент бойцом планеты все пять раундов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Аскаров отмечал, что очень хочет показать яркий бой, чтобы зарекомендовать себя в лучшей лиге мира. И у него это получилось.

В первом раунде россиянин почти нокаутировал Эллиота, но тот пережил стоячий нокдаун и спасся.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пару раз у Эллиота получилось ответить эффектными бросками.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но большую часть поединка Аскаров разбивал американца в стойке. За 15 минут у Аскара получилось нанести 74 значимых удара.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

На двоих Эллиот и Аскаров нанесли 150 значимых ударов и сделали так, что никто не мог позволить себе моргнуть во время их боя. Итог — Аскар побеждает на судейских записках, сохраняет «нолик» в графе поражений и, скорее всего, забирается в топ-7 наилегчайшего дивизиона.

Во время загрузки произошла ошибка.
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий
Читайте также
 «Сесть мужчине на лицо». Дочь пресс-секретаря Путина - феминистка, но даже она в шоке с этого
Водонаева заинтриговала тайным романом с хоккеистом: «У него большая клюшка» (видео)
Хабиба снова заставят драться с Макгрегором
Серроне госпитализирован после нокаута от Конора
Российскому бойцу 42, а он феерит в UFC. Новая жертва — из США
«Мы следим за лучшим снайпером в истории». Америка — об Овечкине
Месси порекомендовал тренеру купить форварда «Манчестер Сити»
Как проведут зимнее трансферное окно российские топ-клубы. ЦСКА
Отец Нурмагомедова отреагировал на победу Макгрегора
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь