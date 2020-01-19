Слабослышащий боец ММА из Дагестана победил в UFC. Аскаров удивил фанатов в США ярким выступлением
Кажется, в 2020-м у России появится еще один претендент на пояс.
Кажется, в 2020-м у России появится еще один претендент на пояс.
Аскар Аскаров дебютировал в ММА в 2013-м, по ходу карьеры стал чемпионом одной из российских организаций и с чистым рекордом из 10 побед подписал контракт с UFC. Такие сценарии в смешанных единоборствах — более чем распространенная вещь. Но в жизни Аскарова есть одна деталь, которая делает его историю особенной.
С детства у Аскара были незначительные проблемы со слухом, которые впоследствии начали усугубляться. Сегодня для того, чтобы понимать, о чем говорят люди вокруг, Аскарову необходимо использовать слуховой аппарат.
В раннем детстве Аскарова тренировал дядя. Начинал спортсмен с вольной борьбы, чуть позже он переехал в Хасавюрт и на протяжении трех лет занимался боевым самбо.
В подростковом возрасте Аскар перебрался к брату в Петербург. Примерно на один год он прекратил занятия спортом, но после затянувшегося перерыва пошел на тайский бокс и прозанимался им порядка трех лет.
Параллельно у Аскарова развивались проблемы со слухом.
«Еще в детстве у меня все было в порядке. Но постепенно слух начинал ухудшаться. Врачи сказали, что это случилось
Тем не менее это не помешало Аскару в 2013 году дебютировать в смешанных единоборствах. Выиграв три боя, он подписал контракт с лигой ACB (сейчас — ACA). К концу 2016-го в активе у Аскарова было пять побед в новой организации и чемпионский пояс категории до 57 кг.
После этого Аскар подрался в ACB по разу в 2017-м и 2018-м. Между двумя успешными защитами титула Аскаров успел съездить на Сурдлимпийские игры в составе сборной России. В Турции он выиграл золотую медаль по вольной борьбе.
С мая 2018-го Аскаров сидел без боев и без контрактов. У него было желание перебраться в UFC, но процесс тормозился по разным причинам.
Сначала его переход
Чуть позже Аскаров начал работать с Ризваном Магомедовым и Али
Аскар был близок к подписанию контракта с азиатским промоушеном One FC, но прошло время, и боссы UFC передумали закрывать наилегчайший дивизион. Аскаров перешел в сильнейшую лигу мира.
21 сентября 2019-го Аскаров дебютировал в лучшей лиге мира, получив в соперники Брендона Морено.
На протяжении большей части боя Аскаров старался повалить Морено на землю, а Морено старался помешать Аскарову, периодически очень опасно попадая в стойке.
Один из таких эпизодов закончился тем, что россиянин упал. Брендон понесся добивать соперника, но промахнулся и попал в положение, из которого ему удалось выйти только после сигнала об окончании раунда.
В итоге один судья отдал победу Морено, второй — Аскарову, а третий насчитал ничью, поставив точку относительно решения исхода данного поединка.
Сегодня Аскаров проводил второй бой в UFC. И это был отличный шанс, чтобы показать себя американской аудитории.
Соперником россиянина стал Тим Эллиот. Он выступает в UFC с 2016-го, располагается в официальных рейтингах выше Аскарова, а несколько лет назад Эллиот дрался за чемпионский пояс с Деметриусом Джонсоном и продержался в клетке с лучшим на тот момент бойцом планеты все пять раундов.
Аскаров отмечал, что очень хочет показать яркий бой, чтобы зарекомендовать себя в лучшей лиге мира. И у него это получилось.
В первом раунде россиянин почти нокаутировал Эллиота, но тот пережил стоячий нокдаун и спасся.
Пару раз у Эллиота получилось ответить эффектными бросками.
Но большую часть поединка Аскаров разбивал американца в стойке. За 15 минут у Аскара получилось нанести 74 значимых удара.
На двоих Эллиот и Аскаров нанесли 150 значимых ударов и сделали так, что никто не мог позволить себе моргнуть во время их боя. Итог — Аскар побеждает на судейских записках, сохраняет «нолик» в графе поражений и, скорее всего, забирается в топ-7 наилегчайшего дивизиона.