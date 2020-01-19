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12:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава UFC заговорил о втором бое Макгрегора и Нурмагомедова

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт убежден, что следующим соперником ирландца Конора Макгрегора должен стать россиянин Хабиб Нурмагомедов. Об этом функционер рассказал на пресс-конференции после UFC 246.

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Уайт сравнил противостояние бойцов с известными боксерскими соперничествами, приведя в пример поединки Мохамеда Али и Джорджа Формана.

Макгрегор — Ковбой
Все про бой

Он отметил, что такой поединок станет событием глобального масштаба. «Это бой, который стоит организовать», — признал Уайт.

Перед UFC 246 функционер также говорил о вероятном проведении поединка Макгрегора и Нурмагомедова. Для этого от ирландца требовалось одержать победу над американцем Дональдом Серроне в своем первом поединке с осени 2018-го. 19 января Макгрегор нокаутировал Серроне за 40 секунд и записал на свой счет 22-ю победу в карьере.

В октябре 2018-го на UFC 229 Макгрегор проиграл Нурмагомедову. Россиянин удержал титул чемпиона UFC в легком весе.

Макгрегор — бывший чемпион UFC. Он первым в истории организации одновременно удерживал пояса в двух весовых категориях.

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