Глава UFC заговорил о втором бое Макгрегора и Нурмагомедова

Перед UFC 246 функционер также говорил о вероятном проведении поединка Макгрегора и Нурмагомедова. Для этого от ирландца требовалось одержать победу над американцем Дональдом Серроне в своем первом поединке с осени 2018-го. 19 января Макгрегор нокаутировал Серроне за 40 секунд и записал на свой счет 22-ю победу в карьере.