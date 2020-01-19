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17:45 (мск), источник: Sports.Ru

Конор: Хочу драться с Хабибом в Москве. Я больше русский, чем Нурмагомедов

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор сообщил, что хочет провести реванш с чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым в России.

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«У Хабиба особый набор навыков и свой стиль. Я серьезно подготовлюсь к реваншу. Почему Дэйна против нашего боя с Хабибом в Москве? Я обожаю Россию и русских. Я больше русский, чем Хабиб. Из-за PPV? Серьезно? Неужели мы мало заработали на первом бое?» — сказал Конор.

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