Конор: Хочу драться с Хабибом в Москве. Я больше русский, чем Нурмагомедов

«У Хабиба особый набор навыков и свой стиль. Я серьезно подготовлюсь к реваншу. Почему Дэйна против нашего боя с Хабибом в Москве? Я обожаю Россию и русских. Я больше русский, чем Хабиб. Из-за PPV? Серьезно? Неужели мы мало заработали на первом бое?» — сказал Конор.