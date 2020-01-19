Отец Нурмагомедова отреагировал на победу Макгрегора

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Специалист назвал поединок «очень хорошим». При этом Нурмагомедов подчеркнул, что не удивлен победой 31-летнего ирландца. Он убежден, что его оппонента, американца Дональда Серроне, нельзя отнести к серьезным бойцам.

Макгрегор — Ковбой Все про бой

Ранее 19 января Макгрегор за 40 секунд нокаутировал 36-летнего Серроне. Поединок прошел в полусреднем весе и стал первым для ирландца с октября 2018-го. На пресс-конференции после турнира глава UFC Дэйна Уайт высказался относительно нового поединка Нурмагомедова и Макгрегора. Функционер назвал потенциальный бой глобальным событием.

Нурмагомедов победил Макгрегора осенью 2018-го. Ирландец потерпел четвертое поражение в карьере. После неудачи он неоднократно заявлял о готовности провести реванш.

Нурмагомедов одержал 28 побед в MMA и дважды защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Макгрегор становился чемпионом в двух весовых категориях и является первым бойцом в истории организации, которому удалось одновременно удерживать пояса в двух дивизионах.