Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бетис
Реал Сосьедад
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Милан
Удинезе
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Брешиа
Кальяри
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Верона
Футбол. Зарубежный
17:00
Лечче
Интер
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Бавария
Футбол. Зарубежный
18:00
Вильярреал
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
14:00
Мальорка
Валенсия
41
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:00
Падерборн
Байер
Футбол. Зарубежный
20:00
Дженоа
Рома
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетик
Сельта
Хоккей. НХЛ
20:30
Питтсбург Пингвинз
Бостон Брюинз
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Парма
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Гранада
Хоккей. НХЛ
20.01
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Сан-Хосе Шаркс
41
Хоккей. НХЛ
20.01
Чикаго Блэкхокс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
20.01
Нью-Йорк Рейнджерс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
05:00
Миннесота Уайлд
Даллас Старз
70
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Баффало Сэйбрз
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Чикаго Блэкхокс
26
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Вегас Голден Найтс
Б
54
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт Ред Уингз
Флорида Пантерз
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Лос-Анджелес Кингз
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Джерси Дэвилз
50
Все события
Фоторепортажи
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
8Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного ЧМ
15:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Отец Нурмагомедова назвал условия реванша Хабиба и Конора

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов готов пойти на реванш с ирландцем Конором Макгрегором за 100 миллионов долларов, сообщил РИА Новости отец российского бойца Абдулманап Нурмагомедов.

Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

«Нам тоже нужен реванш с Конором, только дайте 100 миллионов долларов. На следующий день после боя с Фергюсоном дайте эту сумму, и почему бы не провести реванш? Не знаю, может, Дэйна Уайт захочет организовать (бой с таким гонораром. — Прим. ред.), раз ему нужен этот бой», — сказал собеседник агентства.

Во время загрузки произошла ошибка.

Нурмагомедов в октябре 2018-го победил Макгрегора и защитил титул чемпиона Ultimate Fighting Championship — UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата).

Макгрегор в субботу, 18 января, на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе в первом бою с момента поражения от Нурмагомедова победил техническим нокаутом на 40-й секунде американца Дональда Серроне. После этого президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Нурмагомедов должен провести реванш с Макгрегором, так как этот бой важен для наследия россиянина.

Во время загрузки произошла ошибка.

Конор Макгрегор о бое с Серроне: я вернулся
Ruptly tv
Читайте также
 Неймар скрывал отношения с российской моделью. Ей же - скрывать нечего
Жгучая новенькая 'Рейнджерс' покорила фанатов, не выходя на поле
Хабиба снова заставят драться с Макгрегором
Серроне госпитализирован после нокаута от Конора
Российскому бойцу 42, а он феерит в UFC. Новая жертва — из США
Женская сборная России по биатлону убежала от нового антирекорда
Месси порекомендовал тренеру купить форварда «Манчестер Сити»
Ковальчук заслужил контракт. Он сражался на пятачке и забил
Селекция ЦСКА неидеальна. В трансферах стало многовато ошибок
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь