Отец Нурмагомедова назвал условия реванша Хабиба и Конора

«Нам тоже нужен реванш с Конором, только дайте 100 миллионов долларов. На следующий день после боя с Фергюсоном дайте эту сумму, и почему бы не провести реванш? Не знаю, может, Дэйна Уайт захочет организовать (бой с таким гонораром. — Прим. ред.), раз ему нужен этот бой», — сказал собеседник агентства.
Нурмагомедов в октябре 2018-го победил Макгрегора и защитил титул чемпиона Ultimate Fighting Championship — UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата).
Макгрегор в субботу, 18 января, на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе в первом бою с момента поражения от Нурмагомедова победил техническим нокаутом на 40-й секунде американца Дональда Серроне. После этого президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Нурмагомедов должен провести реванш с Макгрегором, так как этот бой важен для наследия россиянина.