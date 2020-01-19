Отец Нурмагомедова назвал условия реванша Хабиба и Конора

«Нам тоже нужен реванш с Конором, только дайте 100 миллионов долларов. На следующий день после боя с Фергюсоном дайте эту сумму, и почему бы не провести реванш? Не знаю, может, Дэйна Уайт захочет организовать (бой с таким гонораром. — Прим. ред.), раз ему нужен этот бой», — сказал собеседник агентства.