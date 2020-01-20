«Если Тони выиграет, Хабиба сольют». Тактаров не уверен, что Макгрегор получит свой реванш

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий

Первому обладателю пояса UFC из России Олегу Тактарову часто достаётся в комментариях к его интервью и постам в соцсетях — от фанатов ММА, профессиональных бойцов и даже тех людей, с кем он когда-то, кажется, был в неплохих отношениях. Очевидно, что и после этого разговора с «Чемпионатом» просто ему не будет. Зато Тактаров снова высказался максимально откровенно. Получилось любопытно.

— Как вам Макгрегор в бою против Серроне? Король вернулся?

— Видно, что Конор набирает форму. Жалко, что в бою не продышался. Если он хочет двигаться дальше, ему нужны тяжёлые пятираундовые бои. Это очень важно для чемпионских поединков — продышаться как следует.

— Серроне не разочаровал?

— Ковбой и до этого дважды подряд проиграл. Он возрастной, а в лёгкой весовой бойцы быстро загибаются. Теперь у Макгрегора два варианта пути развития — выбирай, какой хочешь. Народ на Западе будет хавать булочки, которыми его кормят.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/t50jZ_mQ8vs" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Кому булочки, а для Макгрегора это два опасных варианта — реванш с Нурмагомедовым или бои с кем-то из звёзд полусреднего веса вроде Масвидаля или Усмана.

— Это жизнь такая: ну, споткнётся, ничего страшного. Он уже однажды прошёл ровно. У каждого своё время, если у Конора будет два времени, то вот вам легенда. Когда говорил, что его будут помнить лет 10, я, конечно, шутил. Лет 20−30 должны.

— Если Макгрегор выберет полусредний вес, что его там ждёт? Сегодня даже легковес Серроне выглядел крупнее его.

— А что тут такого? Я же выступал против бойцов на 40 килограммов тяжелее меня. Скорость у Макгрегора есть, сила, наверное, тоже. На тренировках он наверняка работает с тяжами. Чтобы нокаутировать ударом в подбородок, много килограммов не надо.

— Макгрегор оправдывал поражение Хабибу проблемами с алкоголем во время подготовки. Заметили разницу между сегодняшним Конором и тем, который дрался с Нурмагомедовым?

— Думаю, что про алкоголь он говорит, потому что ему сказали так делать. Придумал новую фишку: какой прекрасный у меня алкоголь — не пьёшь его и выигрываешь (смеётся). А так, конечно, у него были проблемы в подготовке к предыдущему бою.

— Какие, например?

— Представляете себе Ирландию? Это маленькая страна, достаточно сельская. Парень — хулиган с улицы, а тут на него посыпались деньги. Он начал их считать и начал их делать. Сегодняшняя победа для него, как первая. Макгрегор понял, как это погано, когда на тебя сыпется ненависть. Хорошо, русский язык не понимает. Если бы ему перевели дословно, что там наши южные болельщики — позор нашей страны — пишут, то он бы ещё быстрее форму набрал.

— То есть ему помогло это давление?

— Да.

Плюс Серроне сам говорил про себя, что он не боец первых секунд. Он горит в самом начале, земля из-под ног уходит. И так каждый раз. Было бы хорошо, если бы они отбились пять раундов, интересно было бы посмотреть.

Первая мысль в связи с этим: формат, который был раньше — три боя за вечер — гораздо интереснее. Ты видишь стержень человека, его способности против представителей разных видов спорта, разных категорий людей — по версии, по тяжести. А тут — полгода ждёшь, а потом 40 секунд смотришь… Фигня какая-то.

Макгрегор — Ковбой Все про бой

— Не думали, что в боях по такому формату мы могли бы и вовсе не услышать о Коноре Макгрегоре? Всем известно о его проблемах с выносливостью.

— А кто его знает? Может, он бы так легко и по три боя за вечер проходил. У него столько соперников было, которые сливались по любому поводу, не выходя в клетку. Почему вы считаете, что он бы не выиграл в таком формате?

— Я лишь предположил.

— Всегда хватало бойцов, которые сливались из-за каждой царапины, поноса или чего-то ещё. В моё время был такой человек — Кен Шемрок. Слетал постоянно. Потому так ни одного турнира не выиграл. И таких Кенов Шемроков там миллион.

— А легендой стал.

— Что-то как-то незаметно. Да и сколько в него было денег влито…

— Мир ждёт реванш Хабиба и Конора, ирландские фаны готовы даже в Дагестан ради этого боя поехать. Вот только есть ли смысл?

— Конор — это удобный соперник для… Вспомните начало боя с Серроне: Макгрегор оставил ногу в опасном положении (речь о клинче в центре октагона после первой неудачной попытки ирландца пробить с левой руки. — Прим. «Чемпионата»), коленом в голову он, конечно, добавил, но, по большому счёту, против борца та ситуация — это гарантированный перевод в партер. Дальше ты сбиваешь дыхание, а потом начинается самое тяжёлое.

Я бы Алексея Олейника отметил: человеку за 40, а он выигрывает у молодых соперников. Вот что такое сила партера. У нас в стране на данный момент никто в партере так и не научился бороться. В своё время Фёдор выигрывал на земле, но это было в пору, когда он тренировался у меня в школе. Ребята его научили бороться, он и побеждал. А как перестал туда ездить, перестал и бороться. После уже и в ударке начал проигрывать. Ударка — такая штука: сегодня ты, а завтра — тебя. Но если ты силён в партере, то на всю жизнь. У нас нет партовиков. Вернее, есть один — которого папа научил переводить из стойки в партер, но болевым не обучил. Он же сам не занимался самбо, потому и не знает, как это делать.

— Если я правильно понимаю, о ком вы, то ему, вроде бы, удаётся проводить болевые время от времени.

— Конечно, когда соперник уже «мёртвый». Да и в Америке научился. Там вокруг него борцы джиу-джитсу с детства занимаются — естественно, с ними ты научишься.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--055c2023ad9813c05d27" data-vnd="055c2023ad9813c05d27" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=055c2023ad9813c05d27" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Все ждут реванша Хабиба с Конором. Не рановато ли? Впереди у Нурмагомедова бой с Фергюсоном.

— Рановато, рановато.

Давайте посмотрим, что будет в апреле. Если вдруг Тони выиграет, то Хабиба сольют. Не дадут возможности подняться обратно.

— Почему вы так думаете?

— У него менеджер очень тяжёлый для переговоров (Али Абдель-Азиз. — Прим. «Чемпионата»). Из многих источников это слышал. Типичный рыночный египтянин. В Америке с такими лишний раз стараются не работать.

Читайте также Тактаров увидел в своих советах причину успеха Нурмагомедова

— Абдель-Азиз считается чрезвычайно успешным.

— Раз он так себя назвал, то конечно да. Только если я промоутер и мне определённый менеджер доставляет проблемы, то зачем мне с ним общаться? Кроме хозяев UFC, никто не знает, сколько реально удалось заработать на поединке Хабиба с Дастином Порье и как арабская сторона проявила себя в плане бизнеса. Сколько себе оставили, сколько в UFC ушло. Лицо у Дэны Уайта было не особо довольным на пресс-конференции в Абу-Даби. А у него на лице всегда всё отражается. Я заметил это ещё на встрече с ним, когда Дэна рассказывал про Фёдора и Вадика Финкельштейна (президент российской лиги M-1. — Прим. «Чемпионата») — такая боль на лице была. То же было в Эмиратах. Боюсь всё-таки арабский бизнес ему не очень понравился.

UFC прежде всего зарабатывает на платных трансляциях, которые лучше всего продаются в США. А лететь 13−16 часов, чтобы тебя там ещё нагибал по-всякому каждый встречный-поперечный, — вряд ли это Дэне по душе пришлось. А хозяева компании наверняка его слушают, Уайт для них — авторитет. Деньги приносит. Но это мне так кажется. А кажется мне так, потому я что-то где-то видел, что-то где-то слышал. Просто так ничего не кажется.

— Если глобально, чего ждёте от 2020 года, учитывая все нынешние расклады?

— Я вообще фанат футбола и жду, что «Арсенал» лондонский будет хотя бы четвёртым или пятым в таблице АПЛ. Я не болельщик боёв, смотрю на них по-своему: считаю, классно, что люди этим занимаются, естественно, для многих я востребован, семинары провожу периодически, когда не снимаюсь в кино.

Возможно, когда-нибудь любительские MMA получится развить. Вот почему мне всё ещё приходится этим интересоваться.

А так, повторюсь, я футбол люблю. В «Арсенале» знаю каждого игрока, могу спорить об этом, обсуждать это. В боях же мне всё видно, всё ясно. Это пройденный этап в жизни, нечего тут обсуждать. Жду только, когда это грязное поколение молодёжи, которое нас с юга поливает грязью — и в рот писю, и в попу, и маму, и папу, — или повзрослеет наконец, или пересажают их. Ну, или перебьют они там друг друга в крайнем случае.

Хочется, чтобы у нас была культурная публика и обсуждение шло как в Европе, Азии или Америке. Чтобы было больше понимания и меньше грязи, вроде «петухи кукарекают» и так далее. Чтобы было меньше оскорблений. Мне, человеку 52 лет, который никогда такого не видел, это настолько неприятно.

Читайте также Отец Нурмагомедова назвал условия реванша Хабиба и Конора

— Как бороться с этой грязью со всех сторон?

— Пусть Хабиб этим обиженным, как он их сам однажды назвал, ходит и раздаёт лещей. Отстранили на год, перестал тренироваться — ходи по аулам, раздавай лещи. Только особи эти уже расплодились давно. И в Москве живут, и в Тюмени, и везде.

— Бойцы должны воспитывать этих людей?

— Секундочку, я своих поклонников воспитывал! Они должны пример подавать. Никто этого не знает, я даже метелил некоторых особей, которые в алкогольном опьянении болели за меня в приличных местах. Отводил в туалет и там метелил. Потом они рассказывали другим, а после за меня болели культурно и с уважением к сопернику. Но Хабиб так не делает.

— А не странно будет, если Хабиб кого-то лещами начнёт воспитывать?

— Я с Хабибом виделся в Пензе во времена, когда никто его ещё толком не знал: нормальный вроде человек был, воспитанный. Хотя до этого и была ситуация — накинулись они на какого-то журналиста. В тот момент ещё подумалось: а если он чемпионом станет, то что, так и продолжит на журналистов бросаться? Мысли материализовались. Кошмар. Нельзя так больше думать. Моя мечта: сказал боец что-то о чужой матери — всё, на год с пустыми трибунами дерётся, а по ТВ его не показывают вообще.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BpACfNLgoS4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BpACfNLgoS4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BpACfNLgoS4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Oleg Taktarov Олег Тактаров (@olegtaktarov_official)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-10-16T16:25:08+00:00">16 Окт 2018 в 9:25 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Многие атлеты вынуждены так себя вести — благодаря этому они набирают популярность.

— Это прошло уже. Надо понимать: какие бойцы — такие и фанаты. Всё делается по примеру про-рестлинга, который в Америке был на пике по зарабатыванию денег лет 30. Бокс — это когда раз в год Мохаммед Али дерётся с Форманом или Тайсон с Холифилдом. А у этих гавриков рестлеров по четыре выступления на неделе без телевизора и два — по ТВ. Вся Америка это хавала. Там эта риторика и зародилась. Бойцы ММА это теперь копируют: ничего личного, только бизнес. А кто смотрит эти шоу? Дегенераты. Техасцы или из Алабамы товарищи. Вы их видели? Да там даже одной извилины в голове нет. И что, под них нам подстраиваться? И ведь рестлеры хоть стандартно болтали, а после расходились в стороны. А у нас выросло поколение, если можно так выразиться, «маленьких зверят». Я их выдёргивал, у меня для этого есть все возможности. Выдёргивал и из южных республик. Ему 16 лет, за него брат старший просит на коленях, мама в шоке, отец уже вломил.

Мне скоро 53, и важнее всего для меня, что со страной будет и подрастающим поколением.