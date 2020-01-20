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13:26 (мск), источник: Матч ТВ

Конор Макгрегор: Да, я видел постер Мейвезера. В нем есть одна ошибка

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор поделился мнением о возможном реванше с непобежденным чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером.

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В субботу ирландец досрочно победил Дональда Серроне и улучшил свои позиции в UFC, после чего американский боксер опубликовал постер, анонсирующий вероятный второй бой с Макгрегором.

— Да, я видел постер, который опубликовал Мейвезер. Там есть одна ошибка. Он забыл указать на нем мою компанию — McGregor Sports and Entertainment. Нельзя исключать и мой бой с Пакьяо, — сказал Макгрегор.

— Знаете, этот Флойд, он забавный парень. Посмотрим, что и как произойдёт. Говорите, он на пенсии? Этого не будет, пока он может зарабатывать деньги. Рано или поздно реванш состоится.

Напомним, в 2017 году Флойд и Конор провели боксерский поединок в полусреднем весе. Мейвезер одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде.

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Источник: The Guardian

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