Конор Макгрегор: Да, я видел постер Мейвезера. В нем есть одна ошибка

В субботу ирландец досрочно победил Дональда Серроне и улучшил свои позиции в UFC, после чего американский боксер опубликовал постер, анонсирующий вероятный второй бой с Макгрегором.
— Да, я видел постер, который опубликовал Мейвезер. Там есть одна ошибка. Он забыл указать на нем мою компанию — McGregor Sports and Entertainment. Нельзя исключать и мой бой с Пакьяо, — сказал Макгрегор.
— Знаете, этот Флойд, он забавный парень. Посмотрим, что и как произойдёт. Говорите, он на пенсии? Этого не будет, пока он может зарабатывать деньги. Рано или поздно реванш состоится.
Напомним, в 2017 году Флойд и Конор провели боксерский поединок в полусреднем весе. Мейвезер одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде.
Источник: The Guardian