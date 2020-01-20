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18:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Олейник прокомментировал слухи о купленной победе Макгрегора

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник прокомментировал слухи о договорном бое между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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Олейник отказался верить в то, что этот поединок мог быть договорным. «Пытаться унизить Ковбоя [Серроне] таким образом могут только слабаки и люди, которые абсолютно ничего не смыслят в единоборствах. Абсолютная чушь», — заявил он. По мнению бойца, считать этот поединок купленным — абсолютно глупая мысль.

Макгрегор — Ковбой
Все про бой

19 января Макгрегор нокаутировал Серроне в первом раунде на турнире UFC 246. Для победы ему потребовалось 40 секунд. Ирландец выиграл 22-й бой в карьере при четырех поражениях, одно из которых — от россиянина Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года. В тот же вечер 42-летний Олейник прервал серию из двух поражений, победив болевым приемом американца Мориса Грина.

После окончания турнира американский боец Нэйт Диас заявил, что не верит в честность поединка между Макгрегором и Серроне. 34-летний боец посчитал, что бой стал обманом зрителей.

Олейник также участвовал в UFC 246. Он победил американца Мориса Грина болевым приемом во втором раунде.

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