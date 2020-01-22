Следующий соперник Емельяненко обратился к арестованному бойцу

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«Слышал новости по поводу задержания Емельяненко. Для него эта битва не будет легкой прогулкой. Ему не стоит так относится к нашей схватке. Ему бы следовало подойти с максимальной серьезностью к бою. Это мой совет для него», — сказал Исмаилов. Он добавил, что, возможно, Емельяненко его недооценивает.

21 января Александра Емельяненко устроил пьяный дебош в поселке Супсех, где готовился к поединку против Исмаилова. Спортсмена доставили в местное отделение полиции. Анапский городской суд назначил бойцу наказание в виде семи суток ареста за мелкое хулиганство.

Поединок Емельяненко и Исмаилова должен пройти 3 апреля 2020 года на турнире АСА 107. В активе 38-летнего Емельяненко 28 побед при семи поражениях и одной ничьей. Статистика 33-летнего Исмаилова: 15 побед, два поражения и одна ничья.