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15:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Следующий соперник Емельяненко обратился к арестованному бойцу

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов посоветовал арестованному за пьяный дебош Александру Емельяненко серьезнее подойти к подготовке к грядущему поединку. Его слова в среду, 22 января, приводит Sport 24.

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«Слышал новости по поводу задержания Емельяненко. Для него эта битва не будет легкой прогулкой. Ему не стоит так относится к нашей схватке. Ему бы следовало подойти с максимальной серьезностью к бою. Это мой совет для него», — сказал Исмаилов. Он добавил, что, возможно, Емельяненко его недооценивает.

21 января Александра Емельяненко устроил пьяный дебош в поселке Супсех, где готовился к поединку против Исмаилова. Спортсмена доставили в местное отделение полиции. Анапский городской суд назначил бойцу наказание в виде семи суток ареста за мелкое хулиганство.

Поединок Емельяненко и Исмаилова должен пройти 3 апреля 2020 года на турнире АСА 107. В активе 38-летнего Емельяненко 28 побед при семи поражениях и одной ничьей. Статистика 33-летнего Исмаилова: 15 побед, два поражения и одна ничья.

В марте прошлого года Емельяненко был арестован в Кисловодске и признан виновным в неповиновении полиции. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения боец скрылся с места ДТП. При беседе с сотрудником полиции он вел себя грубо. Тогда Емельяненко провел под арестом десять суток.

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