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18:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Серроне отстранили от боев на полгода после нокаута от Макгрегора

Американский боец смешанного стиля (ММА) Дональд Серроне получил медицинский запрет на выступления после нокаута от ирландца Конора Макгрегора. Об этом сообщает The Sun.

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По информации издания, руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отстранило американца от боев из-за нанесенных соперником травм. Запрет распространяется на следующие полгода.

После поединка Серроне был доставлен в больницу из-за повреждения носа и травмы головы. Уточняется, что американец сможет снова выйти в октагон только после получения разрешения врачей и нового медицинского обследования.

Бой Макгрегора и Серроне состоялся 19 января (по московскому времени) на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе. Ирландец нокаутировал соперника за 40 секунд. После поединка тренер Макгрегора Джон Кавана назвал нового желаемого соперника бойца. По его словам, ирландец должен сразиться с американцем Джастином Гэтжи.

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