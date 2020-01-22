Серроне отстранили от боев на полгода после нокаута от Макгрегора
Американский боец смешанного стиля (ММА) Дональд Серроне получил медицинский запрет на выступления после нокаута от ирландца Конора Макгрегора. Об этом сообщает The Sun.
Американский боец смешанного стиля (ММА) Дональд Серроне получил медицинский запрет на выступления после нокаута от ирландца Конора Макгрегора. Об этом сообщает The Sun.
По информации издания, руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отстранило американца от боев
Бой Макгрегора и Серроне состоялся 19 января (по московскому времени) на турнире UFC 246 в