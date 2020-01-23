«100 миллионов за реванш с Конором? Слово “реванш” уберите». Отец Хабиба ставит условие

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18 января на турнире UFC 246 Конор Макгрегор за 40 секунд избил Дональда Серроне, одержав таким образом первую с 2016 года победу в октагоне. Ирландец нанёс сопернику 19 безответных (!) ударов, выглядел собранным, агрессивным и точным, а сразу после боя принялся бросать вызовы главным бойцам полусреднего дивизиона Хорхе Масвидалю и Камару Усману.

Нет сомнений, что в UFC готовы с ходу порадовать своего воспрянувшего духом любимчика встречей с любым из двух обладателей пояса категории до 77 кг. Вот только фанатов MMA, похоже, интересует совсем иной вариант будущего для Макгрегора. Все хотят увидеть реванш Конора с Хабибом Нурмагомедовым, уверенно победившим его в первой встрече 6 октября 2018 года. Президент UFC Дэна Уайт уверен, что повторный бой между главными звёздами лёгкого веса может стать крупнейшим и самым кассовым событием в истории боевого спорта. Однако похоже, что функционеру придётся расстаться с очень крупной суммой, чтобы убедить одну из сторон принять участие в мегафайте.

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне

Макгрегор — Ковбой Все про бой

«Нам тоже нужен реванш с Конором, только дайте $ 100 млн. На следующий день после боя с Фергюсоном дайте эту сумму — и почему бы не провести реванш? Не знаю, может Дэна Уайт захочет организовать, раз ему нужен этот бой», — сказал «Р-Спорт» отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов в день последней победы Макгрегора, 18 января.

«Чемпионат» связался с известным специалистом, чтобы понять, насколько серьёзен был Абдулманап, когда называл такую сумму, а заодно узнать экспертное мнение Нурмагомедова-старшего о многочисленных разговорах о характере боя Макгрегор — Серроне. Многие уверены, что мейн ивент UFC 246 был договорняком.

— По поводу 100 миллионов долларов за реванш Хабиба с Макгрегором — вы говорили серьёзно?

— Я хочу, чтобы с Макгрегором дрался Ислам Махачев. За любые деньги. Хоть бесплатно — мы его уроним.

— Но если всё же предложат 100 миллионов за реванш — согласитесь? Конору в UFC не пожалели 80 за последний бой.

— Давайте сперва дождёмся апреля. Вы знаете, с кем дерётся Хабиб 18-го числа?

— Конечно. С Тони Фергюсоном.

— Молодец! Всё знаете. А то — не дойдя до речки, снимаем обувь. Зачем так?

Самый главный бой в UFC — Хабиба с Тони Фергюсоном. Один из самых крупных в истории и долгожданных для фанатов. У обоих по 12 побед в UFC — лучшие бойцы! При чём тут Конор?!

Мы говорим о нём, потому что, видимо, вам это интересно, но самый главный бой столетия — Хабиб против Тони.

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— Макгрегор выступал накануне, потому его все и обсуждают. В частности, подозревают, что его поединок с Дональдом Серроне был договорным.

— А разве вы не подозреваете?

— Сложно сказать. Для таких выводов нужно быть действительно большим экспертом.

Всё вы понимаете, ещё и лучше, чем я. Это не бой, это — муляж! Мы видели раньше, как на самом деле дерётся Серроне. Абдулманап Нурмагомедов

— В своё время вы довольно точно описывали бой Макгрегора с Альваресом, про который многие говорили нечто подобное. Что не так с поединком Конор — Ковбой?

— Это даже не было похоже на бой. UFC надо было вернуть Конора. А за счёт чего? Нужна была победа. А самое главное — с чего мы должны давать ему реванш? Чемпион соглашается на реванш, когда соперник даёт ему тяжёлый бой или выигрывает. А здесь не было даже пяти раундов, когда судьи определяли победителя.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BxXxnJygfdg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-05-12T17:50:36+00:00">12 Май 2019 в 10:50 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

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Если бы боковые отдали Хабибу победу, например, раздельным решением — это другой разговор. Но первый бой даже не дошёл до решения, в нём Конора уронили, полностью доминировали над ним, а потом человек сдался. О чём тут вообще говорить? Какой реванш?! Слово «реванш» уберите! Когда мы говорим о втором бое с Конором, мы как бы затмеваем действительно главный бой. Это оскорбительно и для Хабиба, и для Тони.

— Понимаю. Однако о реванше говорят уже не только в России, но и в Америке активно его обсуждают. Как и ваши слова о 100 миллионах.

— Пусть обсуждают. Без этих денег ничего не будет. Но для меня важны не деньги, а спортивная составляющая. Спортивная составляющая боя Хабиб — Тони. Только сейчас все говорят про эти суммы, не хотят бои, хотят коммерции. Что мне надо было говорить?

— Сказали бы не 100, а, допустим, 300 миллионов, как получил Мейвезер за бой с Конором.

— Да Конор не стоит этих денег. И хватит уже об этом.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B3bZV48JD6q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B3bZV48JD6q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B3bZV48JD6q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Abdulmanap_nurmagomedov (@abdulmanap.nurmagomedov)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-10-10T06:43:52+00:00">9 Окт 2019 в 11:43 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Хорошо. Как дела обстоят у Хабиба сегодня?

— Всё в порядке. Он готовится дома, а за 70 дней до боя отправится в США, в зал AKA. Сейчас нужно подкачаться хорошо, побороться на моём уровне, а потом уже — сгонка веса и ударная техника.

— К Тони Фергюсону готовились четырежды, а первый раз был в 2015 году. Тони с тех пор стал сильнее?

— Для меня важно, что Хабиб никогда не был слабее Тони. Хабиб никогда не пропускал столько ударов, он мощнее, он более атакующий и доминирующий боец. Думаю, мы закатаем Фергюсона. Но нельзя сказать, что Тони сдал за эти годы. В этом случае он бы проиграл, а такого не было.