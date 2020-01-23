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19:39 (мск), источник: Life.ru

Киборг возвращается в клетку. Самая устрашающая женщина-боец в мире дебютирует в Bellator

В ночь на 26 января в Калифорнии состоится первый в 2020 году турнир промоутерской компании Bellator, хедлайнером которого станет титульный бой в полулёгком весе среди женщин. Действующая обладательница пояса Джулия Бадд (13−2−0) повстречается в клетке с, возможно, самой устрашающей женщиной в мире ММА Кристиной Жустино (21−2−0), носящей прозвище Киборг.

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Для именитой бразильянки предстоящий поединок станет дебютом в организации Bellator. С мая 2016 года по июль 2019 года Крис билась в сильнейшем мировом промоушене UFC, проведя в «восьмиугольнике» семь боёв. Шесть из них предсказуемо завершились победами Жустино. Единственной осечкой Сайборг стала встреча в октагоне с соотечественницей Амандой Нунес. Несмотря на статус андердога, Львица смогла шокировать мир, нокаутировав Крис в первом раунде.

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Это поражение, судя по всему, стоило 34-летней спортсменке места в ростере бойцов UFC. После фиаско в поединке с Нунес Жустино провела ещё один бой в этой лиге, ставший заключительным для обеих сторон… Президент UFC Дана Уайт принял решение расстаться с дорогостоящей бразильянкой, поставив крест на проведении интригующего реванша между Крис и Амандой. Правда, стоит отметить, что на принятие этого решения наверняка наложилась тень неприязни между промоутером и бойцом… К примеру, ещё несколько лет назад глава UFC сравнивал Жустино с Вандерлеем Силвой. «Она выглядит, как Силва в платье на каблуках. Кто хочет поспорить с этим?» — задавался вопросом Уайт.

Соперницей Сайборг в Bellator станет звезда данного промоушена Джулия Бадд. Канадская спортсменка дебютировала в американской организации в феврале 2015 года, проведя с того времени семь успешных поединков.

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На данный момент 36-летняя Драгоценность идёт в победной серии из 11 поединков. В ММА Джулия, как и Сайборг, потерпела всего лишь два поражения, уступив большим звёздам этого спорта — Аманде Нунес и Ронде Роузи. Но случилось это на заре становления Бадд как бойца смешанных единоборств в 2011 году.

Бой Крис и Джулии на бумаге выглядит зубодробительным экшеном с участием титулованных представительниц муай-тай.

Обе спортсменки начинали свой спортивный путь именно с этого вида боевых искусств, достигнув высоких титулов. Бадд и вовсе является единственной женщиной на планете, сумевшей одолеть в бою по правилам тайского бокса нынешнюю звезду Голливуда Джину Карано. Но сможет ли канадка совладать с устрашающей мощью и грубой силой Сайборг в бою, противопоставив более изящную технику и тайминг, — узнаем в это воскресенье.

Одно ясно наверняка: мотивация у обеих спортсменок будет запредельная и вряд ли этот поединок дойдёт до судейского вердикта.

Темирлан Темукаев

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