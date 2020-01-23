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18:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Суд отказался сократить срок ареста Емельяненко

КРАСНОДАР, 23 янв — РИА Новости. Краснодарский краевой суд отказал бойцу MMA Александру Емельяненко, наказанному за мелкое хулиганство в Анапе, в удовлетворении апелляционной жалобы, и не сократил ему недельный срок ареста до трёх суток, сообщает пресс-служба инстанции.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее сообщалось, что Анапский районный суд присудил известному бойцу MMA Александру Емельяненко семь суток административного ареста за мелкое хулиганство, после чего тот был водворен в ИВС Анапы. По данным крайсуда, правонарушение было совершено 21 января.

«Судебной коллегией по административным делам Краснодарского краевого суда рассмотрена апелляционная жалоба адвоката А. Емельяненко на постановление Анапского районного суда, на основании которого он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 7 суток. Жалоба, в которой адвокат просил рассмотреть вопрос о снижении срока административного ареста до 3-х суток, краевым судом оставлена без удовлетворения», — сообщает пресс-служба.

В марте 2019 года в Кисловодске Емельяненко устроил на золотистом Mercedes аварию и скрылся. После погони его автомобиль остановили сотрудники ГИБДД. Сообщалось, что боец, от которого «исходил стойкий запах алкоголя», заблокировал двери и начал вести себя агрессивно, оскорбляя стражей порядка. На требование предъявить документы Емельяненко ответил «грубым отказом», установил суд. После этого спортсмен попытался уехать от гаишников по тротуару, но в итоге все-таки был задержан. На следующий день суд арестовал спортсмена на 10 суток за неповиновение полицейскому. За отказ же от медицинского освидетельствования мировой суд 7 марта назначил Емельяненко штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5 года.

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