Суд отказался сократить срок ареста Емельяненко

Ранее сообщалось, что Анапский районный суд присудил известному бойцу MMA Александру Емельяненко семь суток административного ареста за мелкое хулиганство, после чего тот был водворен в ИВС Анапы. По данным крайсуда, правонарушение было совершено 21 января.

«Судебной коллегией по административным делам Краснодарского краевого суда рассмотрена апелляционная жалоба адвоката А. Емельяненко на постановление Анапского районного суда, на основании которого он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 7 суток. Жалоба, в которой адвокат просил рассмотреть вопрос о снижении срока административного ареста до 3-х суток, краевым судом оставлена без удовлетворения», — сообщает пресс-служба.