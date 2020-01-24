Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Нефтехимик
Сибирь
62
Хоккей. КХЛ
2-й период
Торпедо
Металлург Мг
12
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия Д
Кельн
Футбол. Зарубежный
22:45
Ницца
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:45
Брешиа
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Леванте
Все события
Фоторепортажи
9Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»
11Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне
18:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Макгрегор собрался вернуться в Россию

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор рассматривает вариант проведения в России тренировочного лагеря перед одним из следующих поединков. Об этом российская телеведущая Мария Командная рассказала Sport24.

Наверх
Источник: AP 2020

По словам Командной, 31-летний спортсмен собрался вернуться в Россию: Макгрегор расспрашивал ее про Алтай и Сочи. Пообщаться с ирландцем ей удалось после пресс-конференции бойца в Москве, которая прошла 24 октября 2019-го.

18 января ирландец выступил на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) впервые с осени 2018 года. Он одержал победу над американцем Дональдом Серроне. Поединок прошел в полусреднем весе.

Фоторепортаж
Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне

Во время визита в столицу России Макгрегор анонсировал возвращение в октагон. Он также коснулся своего противостояния с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Ирландец намекнул на боязнь российского бойца оказаться с ним в одном помещении. «Типичный дагестанец», — добавил он в ходе пресс-конференции. Его фраза спровоцировала негативную реакцию со стороны дагестанской диаспоры столицы. Ее представители собрались у отеля, где остановился боец.

В октябре 2018-го Макгрегор уступил Нурмагомедову на турнире UFC 229. Россиянин сохранил пояс чемпиона UFC в легком весе, но из-за участия в беспорядках после поединка был отлучен от спорта на девять месяцев. Макгрегор был дисквалифицирован на полгода.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. На его счету 22 победы и четыре поражения.

Читайте также
Отец Хабиба: хочу реванш с Конором, чтобы хейтеры замолчали
Во время загрузки произошла ошибка.
14 января© Ньюстюб
 «У наших сегодня нет конкурентов»: кто из российских фигуристов победит на чемпионате Европы
Кокляев об участии в Гран-при супертяжеловесов в MMA
ЧЕ: Косторная — лидер, Трусова и Щербакова решили свои задачи
Арустамян: Алексей и Василий Березуцкие возвращаются в ЦСКА
Немецкая биатлонистка выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ
Гол Мамаева и дубль Еременко принесли «Ростову» победу в ОАЭ
Источник: «Вест Хэм» и «Челси» отказались от Чалова
«Шмальнула с ребра»: Тарасова оценила выступление Трусовой на ЧЕ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь