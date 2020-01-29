«Бой на $100 млн»: почему реванш Хабиба и Конора неизбежен
Возвращение Макгрегора в октагон принесло UFC солидный доход, но на противостоянии двух своих главных звезд промоушен может заработать гораздо больше.
Возвращение Макгрегора в октагон принесло UFC солидный доход, но на противостоянии двух своих главных звезд промоушен может заработать гораздо больше.
В ноябре 2019-го турнир UFC в
18 января 2020-го впервые за 15 месяцев в октагоне дрался Конор Макгрегор. Его соперником был американец Дональд Серроне. Оба вышли на бой после двух поражений подряд. Серроне проиграл два боя в UFC; Макгрегор уступил Хабибу в октябре 2018-го, а в августе 2017-го проиграл боксеру Флойду Мейвезеру. Это был редчайший случай, когда номерной турнир UFC (ключевые турниры организации, которые транслируются по системе
Это могло бы означать, что спорт в чистом виде, как соревнование двух атлетов, обесценивается, но это не совсем так. Скорее в цене взлетают личности, бойцы, которые умеют и драться, и объяснять, за что дерутся. Спортивная составляющая все еще остается актуальной. Когда Хабиб и Конор встречались осенью 2018-го, Хабиб был непобежденным чемпионом UFC, а Конор — бойцом, лишенным титула юридически, не за поражение. И UFC даже на билетах тогда заработала на $6 млн больше, чем в бою Конора против Серроне. Хотя посещаемость турниров была практически одинаковой: 19 000 пришло на Макгрегор vs Серроне; 20 000 — на Макгрегор vs Хабиб. По предварительным данным продажи платных трансляций боя Макгрегора против Серроне (2 млн PPV) также уступают продажам боя Макгрегор vs Нурмагомедов (2,4 млн).
Запланированный на апрель бой Хабиба с Тони Фергюсоном — отличная возможность для UFC определить
Цифры о доходах топовых бойцов UFC всегда остаются сумеречной зоной. По правилам UFC Атлетическая комиссия Невады должна называть гарантированные гонорары, но, когда речь идет о больших боях, после оглашения официальных цифр начинаются гадания о реальном доходе бойцов — с учетом бонусов, процента от телепродаж
Так, за бой против Серроне Макгрегор официально заработал $3 млн. Но сколько ему принесли бонусы и проценты с PPV, неизвестно. Британский ресурс ladbible.com сообщил о $78 млн за бой, но это выглядит преувеличением. Доход от двух боев Конора с Нейтом Диасом в 2016-м оценивали в $10−15 млн. Бой с Хабибом, по словам самого Конора, принес ему $50 млн. Доход Хабиба за победу над Конором менеджер Нурмагомедова Али
Дэйна Уайт поддакнул менеджменту Хабиба, и на
Сам Хабиб никак не комментировал ни турнир, ни бой Конора, зато слово взял отец спортсмена. Абдулманап Нурмагомедов объявил, что его сын готов на реванш с Конором после боя с Фергюсоном, но за $100 млн. А для поединка с боксером Флойдом Мейвезером назвал, кажется, еще более невыполнимое условие: 11 раундов бокса и один — по правилам ММА.
После победы Макгрегора в повестку включился Флойд Мейвезер: он выложил в Instagram две афиши — своих потенциальных боев против Конора и против Хабиба. А потом спросил у 23 млн подписчиков, какого боя они хотят больше. Конор обошел Хабиба с двукратным преимуществом: 1,4 млн лайков против 746 000. И надо признать, что Instagram Мейвезера — это пока единственное место, где Конор побеждает Нурмагомедова с таким преимуществом. 23 февраля Флойду исполняется 43 года, но его стиль, состояние здоровья и уровень бокса действительно позволят ему бить ультрапопулярных бойцов ММА. Риск минимален, доходы — на
UFC нацелена на реванш Конора и Хабиба. Такой вывод легко сделать из выступления Дэйны Уайта после турнира — президент уже давно так явно не говорил за своего бойца. «Конор очень хочет боя с Хабибом, для него это очень важно, он буквально одержим им», — убеждал Уайт журналистов. Конор при этом был непривычно сдержан: ни разу не упомянул имя Хабиба в октагоне, а на
Хамские реплики про Дагестан, которые Макгрегор позволил себе во время октябрьского приезда в Москву, могут быть очень важными для Хабиба. Раньше Нурмагомедов говорил, что Конору нужно одержать 10 побед для второго боя, а для него самого деньги не играют роли. Но Конор помог Хабибу с мотивацией. Подраться с Макгрегором можно за гонорар, а избить — за оскорбление.
Тимофей Кургин