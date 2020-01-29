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18:39 (мск), источник: Forbes

«Бой на $100 млн»: почему реванш Хабиба и Конора неизбежен

Возвращение Макгрегора в октагон принесло UFC солидный доход, но на противостоянии двух своих главных звезд промоушен может заработать гораздо больше.

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В ноябре 2019-го турнир UFC в Нью-Йорке впервые посетил президент США Дональд Трамп. Он выбрал мероприятие, где хедлайнерами были бойцы с очень средним соотношением побед и поражений. Нейт Диас на тот момент проиграл 12 боев из 32, Хорхе Масвидал — 13 из 48. Но Трамп попал на UFC 244 неслучайно. В Штатах это был, пожалуй, самый ожидаемый турнир года. Диас и Масвидал, главные хулиганы промоушена, разыгрывали титул «самого опасного ублюдка UFC», а пояс победителю вручал актер Дуэйн «Скала» Джонсон. Многие селебрити выбрались в «Мэдисон Сквер Гарден» ради такого шоу.

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18 января 2020-го впервые за 15 месяцев в октагоне дрался Конор Макгрегор. Его соперником был американец Дональд Серроне. Оба вышли на бой после двух поражений подряд. Серроне проиграл два боя в UFC; Макгрегор уступил Хабибу в октябре 2018-го, а в августе 2017-го проиграл боксеру Флойду Мейвезеру. Это был редчайший случай, когда номерной турнир UFC (ключевые турниры организации, которые транслируются по системе pay-per-view — Forbes) возглавляли бойцы с незакрытыми поражениями. Но зрителей все устраивало: T-Mobile Arena в Лас-Вегасе была распродана за несколько часов после старта продаж билетов стоимостью от $300 (доход — $11,1 млн), а президент UFC на пресс-конференции после мероприятия назвал «невероятными» показатели продаж платных трансляций.

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Это могло бы означать, что спорт в чистом виде, как соревнование двух атлетов, обесценивается, но это не совсем так. Скорее в цене взлетают личности, бойцы, которые умеют и драться, и объяснять, за что дерутся. Спортивная составляющая все еще остается актуальной. Когда Хабиб и Конор встречались осенью 2018-го, Хабиб был непобежденным чемпионом UFC, а Конор — бойцом, лишенным титула юридически, не за поражение. И UFC даже на билетах тогда заработала на $6 млн больше, чем в бою Конора против Серроне. Хотя посещаемость турниров была практически одинаковой: 19 000 пришло на Макгрегор vs Серроне; 20 000 — на Макгрегор vs Хабиб. По предварительным данным продажи платных трансляций боя Макгрегора против Серроне (2 млн PPV) также уступают продажам боя Макгрегор vs Нурмагомедов (2,4 млн).

Запланированный на апрель бой Хабиба с Тони Фергюсоном — отличная возможность для UFC определить медийно-финансовый вес и самого Хабиба, и спортивных достижений как таковых. По сути мы увидим заочное соперничество Макгрегора и Нурмагомедова в умении генерировать деньги.

И Хабиб, и Фергюсон не проигрывают 12 боев подряд и определят чемпиона UFC в легком весе, но может получиться так, что и заработают, и принесут организации меньше, чем Макгрегор и Серроне.
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Цифры о доходах топовых бойцов UFC всегда остаются сумеречной зоной. По правилам UFC Атлетическая комиссия Невады должна называть гарантированные гонорары, но, когда речь идет о больших боях, после оглашения официальных цифр начинаются гадания о реальном доходе бойцов — с учетом бонусов, процента от телепродаж и т. д.

Так, за бой против Серроне Макгрегор официально заработал $3 млн. Но сколько ему принесли бонусы и проценты с PPV, неизвестно. Британский ресурс ladbible.com сообщил о $78 млн за бой, но это выглядит преувеличением. Доход от двух боев Конора с Нейтом Диасом в 2016-м оценивали в $10−15 млн. Бой с Хабибом, по словам самого Конора, принес ему $50 млн. Доход Хабиба за победу над Конором менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз оценил в $10 млн, а следующий бой, тоже со слов менеджера, принес российскому бойцу в 2−3 раза больше.

Дэйна Уайт поддакнул менеджменту Хабиба, и на пресс-конференции после турнира с участием Конора объявил, что на счету россиянина сейчас около $50 млн. Позиция UFC в этой ситуации выглядит очень удобной. Озвучивая такие серьезные цифры, промоушен делает рекламу и себе, и бойцам, повышая их маркетинговый статус.

Хамские реплики про Дагестан, которые Макгрегор позволил себе во время октябрьского приезда в Москву, могут быть очень важными для Хабиба.
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Сам Хабиб никак не комментировал ни турнир, ни бой Конора, зато слово взял отец спортсмена. Абдулманап Нурмагомедов объявил, что его сын готов на реванш с Конором после боя с Фергюсоном, но за $100 млн. А для поединка с боксером Флойдом Мейвезером назвал, кажется, еще более невыполнимое условие: 11 раундов бокса и один — по правилам ММА.

После победы Макгрегора в повестку включился Флойд Мейвезер: он выложил в Instagram две афиши — своих потенциальных боев против Конора и против Хабиба. А потом спросил у 23 млн подписчиков, какого боя они хотят больше. Конор обошел Хабиба с двукратным преимуществом: 1,4 млн лайков против 746 000. И надо признать, что Instagram Мейвезера — это пока единственное место, где Конор побеждает Нурмагомедова с таким преимуществом. 23 февраля Флойду исполняется 43 года, но его стиль, состояние здоровья и уровень бокса действительно позволят ему бить ультрапопулярных бойцов ММА. Риск минимален, доходы — на топ-уровне. Но после встречи Мейвезера с Конором, где вернувшийся из отпуска боксер разбил главную звезду ММА, вряд ли боссы UFC горят желанием отдавать бойцов в боксерские поединки.

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UFC нацелена на реванш Конора и Хабиба. Такой вывод легко сделать из выступления Дэйны Уайта после турнира — президент уже давно так явно не говорил за своего бойца. «Конор очень хочет боя с Хабибом, для него это очень важно, он буквально одержим им», — убеждал Уайт журналистов. Конор при этом был непривычно сдержан: ни разу не упомянул имя Хабиба в октагоне, а на пресс-конференции продолжал играть в джентльмена. Самая колкая фраза: «Я больше русский, чем он». Правда, резкие слова от Конора уже не требуются.

Хамские реплики про Дагестан, которые Макгрегор позволил себе во время октябрьского приезда в Москву, могут быть очень важными для Хабиба. Раньше Нурмагомедов говорил, что Конору нужно одержать 10 побед для второго боя, а для него самого деньги не играют роли. Но Конор помог Хабибу с мотивацией. Подраться с Макгрегором можно за гонорар, а избить — за оскорбление.

Тимофей Кургин

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