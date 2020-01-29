«Бой на $100 млн»: почему реванш Хабиба и Конора неизбежен

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В ноябре 2019-го турнир UFC в Нью-Йорке впервые посетил президент США Дональд Трамп. Он выбрал мероприятие, где хедлайнерами были бойцы с очень средним соотношением побед и поражений. Нейт Диас на тот момент проиграл 12 боев из 32, Хорхе Масвидал — 13 из 48. Но Трамп попал на UFC 244 неслучайно. В Штатах это был, пожалуй, самый ожидаемый турнир года. Диас и Масвидал, главные хулиганы промоушена, разыгрывали титул «самого опасного ублюдка UFC», а пояс победителю вручал актер Дуэйн «Скала» Джонсон. Многие селебрити выбрались в «Мэдисон Сквер Гарден» ради такого шоу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B4bHSUtFh2d/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B4bHSUtFh2d/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B4bHSUtFh2d/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от therock (@therock)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-11-04T00:37:29+00:00">3 Ноя 2019 в 4:37 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

18 января 2020-го впервые за 15 месяцев в октагоне дрался Конор Макгрегор. Его соперником был американец Дональд Серроне. Оба вышли на бой после двух поражений подряд. Серроне проиграл два боя в UFC; Макгрегор уступил Хабибу в октябре 2018-го, а в августе 2017-го проиграл боксеру Флойду Мейвезеру. Это был редчайший случай, когда номерной турнир UFC (ключевые турниры организации, которые транслируются по системе pay-per-view — Forbes) возглавляли бойцы с незакрытыми поражениями. Но зрителей все устраивало: T-Mobile Arena в Лас-Вегасе была распродана за несколько часов после старта продаж билетов стоимостью от $300 (доход — $11,1 млн), а президент UFC на пресс-конференции после мероприятия назвал «невероятными» показатели продаж платных трансляций.

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Это могло бы означать, что спорт в чистом виде, как соревнование двух атлетов, обесценивается, но это не совсем так. Скорее в цене взлетают личности, бойцы, которые умеют и драться, и объяснять, за что дерутся. Спортивная составляющая все еще остается актуальной. Когда Хабиб и Конор встречались осенью 2018-го, Хабиб был непобежденным чемпионом UFC, а Конор — бойцом, лишенным титула юридически, не за поражение. И UFC даже на билетах тогда заработала на $6 млн больше, чем в бою Конора против Серроне. Хотя посещаемость турниров была практически одинаковой: 19 000 пришло на Макгрегор vs Серроне; 20 000 — на Макгрегор vs Хабиб. По предварительным данным продажи платных трансляций боя Макгрегора против Серроне (2 млн PPV) также уступают продажам боя Макгрегор vs Нурмагомедов (2,4 млн).

Запланированный на апрель бой Хабиба с Тони Фергюсоном — отличная возможность для UFC определить медийно-финансовый вес и самого Хабиба, и спортивных достижений как таковых. По сути мы увидим заочное соперничество Макгрегора и Нурмагомедова в умении генерировать деньги.

И Хабиб, и Фергюсон не проигрывают 12 боев подряд и определят чемпиона UFC в легком весе, но может получиться так, что и заработают, и принесут организации меньше, чем Макгрегор и Серроне.

Цифры о доходах топовых бойцов UFC всегда остаются сумеречной зоной. По правилам UFC Атлетическая комиссия Невады должна называть гарантированные гонорары, но, когда речь идет о больших боях, после оглашения официальных цифр начинаются гадания о реальном доходе бойцов — с учетом бонусов, процента от телепродаж и т. д.

Так, за бой против Серроне Макгрегор официально заработал $3 млн. Но сколько ему принесли бонусы и проценты с PPV, неизвестно. Британский ресурс ladbible.com сообщил о $78 млн за бой, но это выглядит преувеличением. Доход от двух боев Конора с Нейтом Диасом в 2016-м оценивали в $10−15 млн. Бой с Хабибом, по словам самого Конора, принес ему $50 млн. Доход Хабиба за победу над Конором менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз оценил в $10 млн, а следующий бой, тоже со слов менеджера, принес российскому бойцу в 2−3 раза больше.

Дэйна Уайт поддакнул менеджменту Хабиба, и на пресс-конференции после турнира с участием Конора объявил, что на счету россиянина сейчас около $50 млн. Позиция UFC в этой ситуации выглядит очень удобной. Озвучивая такие серьезные цифры, промоушен делает рекламу и себе, и бойцам, повышая их маркетинговый статус.

Хамские реплики про Дагестан, которые Макгрегор позволил себе во время октябрьского приезда в Москву, могут быть очень важными для Хабиба.

Сам Хабиб никак не комментировал ни турнир, ни бой Конора, зато слово взял отец спортсмена. Абдулманап Нурмагомедов объявил, что его сын готов на реванш с Конором после боя с Фергюсоном, но за $100 млн. А для поединка с боксером Флойдом Мейвезером назвал, кажется, еще более невыполнимое условие: 11 раундов бокса и один — по правилам ММА.

После победы Макгрегора в повестку включился Флойд Мейвезер: он выложил в Instagram две афиши — своих потенциальных боев против Конора и против Хабиба. А потом спросил у 23 млн подписчиков, какого боя они хотят больше. Конор обошел Хабиба с двукратным преимуществом: 1,4 млн лайков против 746 000. И надо признать, что Instagram Мейвезера — это пока единственное место, где Конор побеждает Нурмагомедова с таким преимуществом. 23 февраля Флойду исполняется 43 года, но его стиль, состояние здоровья и уровень бокса действительно позволят ему бить ультрапопулярных бойцов ММА. Риск минимален, доходы — на топ-уровне. Но после встречи Мейвезера с Конором, где вернувшийся из отпуска боксер разбил главную звезду ММА, вряд ли боссы UFC горят желанием отдавать бойцов в боксерские поединки.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B7fa2HRl3aI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B7fa2HRl3aI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B7fa2HRl3aI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-01-19T06:19:32+00:00">18 Янв 2020 в 10:19 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

UFC нацелена на реванш Конора и Хабиба. Такой вывод легко сделать из выступления Дэйны Уайта после турнира — президент уже давно так явно не говорил за своего бойца. «Конор очень хочет боя с Хабибом, для него это очень важно, он буквально одержим им», — убеждал Уайт журналистов. Конор при этом был непривычно сдержан: ни разу не упомянул имя Хабиба в октагоне, а на пресс-конференции продолжал играть в джентльмена. Самая колкая фраза: «Я больше русский, чем он». Правда, резкие слова от Конора уже не требуются.

Хамские реплики про Дагестан, которые Макгрегор позволил себе во время октябрьского приезда в Москву, могут быть очень важными для Хабиба. Раньше Нурмагомедов говорил, что Конору нужно одержать 10 побед для второго боя, а для него самого деньги не играют роли. Но Конор помог Хабибу с мотивацией. Подраться с Макгрегором можно за гонорар, а избить — за оскорбление.