«Бой на $100 млн»: почему реванш Хабиба и Конора неизбежен

Это могло бы означать, что спорт в чистом виде, как соревнование двух атлетов, обесценивается, но это не совсем так. Скорее в цене взлетают личности, бойцы, которые умеют и драться, и объяснять, за что дерутся. Спортивная составляющая все еще остается актуальной. Когда Хабиб и Конор встречались осенью 2018-го, Хабиб был непобежденным чемпионом UFC, а Конор — бойцом, лишенным титула юридически, не за поражение. И UFC даже на билетах тогда заработала на $6 млн больше, чем в бою Конора против Серроне. Хотя посещаемость турниров была практически одинаковой: 19 000 пришло на Макгрегор vs Серроне; 20 000 — на Макгрегор vs Хабиб. По предварительным данным продажи платных трансляций боя Макгрегора против Серроне (2 млн PPV) также уступают продажам боя Макгрегор vs Нурмагомедов (2,4 млн).