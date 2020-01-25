Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Гранада
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Торино
Аталанта
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монпелье
Дижон
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Монако
Страсбур
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Брест
Амьен
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Реймс
Метц
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Сент-Этьен
Ним
21
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
Шальке-04
50
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Вильярреал
12
Футбол. Зарубежный
20:00
Фиорентина
Дженоа
00
Футбол. Зарубежный
19:30
Марсель
Анже
00
Футбол. Зарубежный
18:00
Валенсия
Барселона
20
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р
Адмирал
Б
12
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Майнц
31
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Герта
12
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
РБ Лейпциг
20
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Падерборн
02
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Аугсбург
20
Хоккей. КХЛ
17:30
Витязь
Локомотив
25
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Северсталь
13
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ
Болонья
13
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Трактор
40
Хоккей. КХЛ
17:00
Йокерит
Куньлунь
43
Футбол. Зарубежный
15:00
Эспаньол
Атлетик
11
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Ак Барс
23
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Барыс
52
Все события
Фоторепортажи
10Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
22:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Фергюсон отреагировал на разговоры о новом бое Нурмагомедова и Макгрегора

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон отреагировал на новости о планах руководства Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вновь свести в октагоне россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора. Соответствующая запись появилась в Instagram-аккаунте американца.

Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

35-летний Фергюсон опубликовал видеоролик, где сперва приведены слова Дэйны Уайта, главы UFC, который подтвердил стремление организовать второй бой Макгрегора и Нурмагомедова. После этого в видео звучит голос бывшего бойца UFC Брендона Шауба, который регулярно выступает в качестве эксперта. Последний призывает сосредоточиться на противостоянии 31-летнего россиянина с Фергюсоном, называя их предстоящий бой «самым сложным» в карьере Нурмагомедова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Уайт положительно высказался о втором бое Макгрегора и Нурмагомедова после UFC 246. 18 января ирландец вышел в октагон впервые с октября 2018-го и одержал победу над американцем Дональдом Серроне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Фергюсон и Нурмагомедов проведут бой на турнире UFC 19 апреля. Поединок срывался уже четырежды. В последний раз из противостояния выбыл американец. Нурмагомедов одолел его соотечественника Эла Яквинту и впервые завоевал пояс чемпиона UFC в легком весе в апреле 2018-го.

Читайте также
 «У наших сегодня нет конкурентов»: кто из российских фигуристов победит на чемпионате Европы
Кокляев об участии в Гран-при супертяжеловесов в MMA
Фигуристы из РФ сенсационно победили французов на ЧЕ
РФ — больше не биатлонная держава? Нас обыгрывает даже Латвия
«Барселона» потерпела первое поражение при Сетьене
«Зенит» получил шесть голов, а Кокорин снова был хорош
Игрок сборной России в прямом эфире подписал контракт с «Динамо»
Хованцев: Мужики проиграли гонку, девчонки выжали максимум
Исламхан завершил сбор в «Зените». Дальше — контракт?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь