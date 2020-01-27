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14:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Борец нокаутировал одного из лучших ударников в истории UFC. Он хочет доминировать, как Хабиб

Кертис Блейдс победил Джуниора дос Сантоса в главном бою турнира UFC Fight Night 166 в Роли (Северная Каролина, США).

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Дрались рекордсмены тяжелого веса UFC. Блейдс — лучший по числу тейкдаунов (45), а дос Сантос — по числу нокдаунов (14). Так что ожидалось противостояние борца и ударника — классика ММА. Борец победил. Как ни странно, в стойке.

Блейдс

Я хочу быть Хабибом тяжелого веса. Хочу не просто ломать, а пытать своих соперников. Они должны бояться моих тейкдаунов также, как боятся тейкдаунов Хабиба.
Кертис Блейдс
в интервью BT Sport в сентябре 2019 года

Тогда американец победил Шамиля Абдурахимова на UFC 242. Российского бойца он именно пытал: валил, сломал нос, бил… Доминирующая победа. А до этого, в марте, Блейдс по очкам разобрал Джастина Уиллиса. Толстяку Уиллису приходится гонять вес, чтобы уложиться в 120 килограммов, однако Кертис бросал его, как манекен.

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Из других звезд Блейдс выигрывал у Алистара Оверима (ТКО), Марка Ханта (единогласное решение), Алексей Олейника (остановка врачом). Проигрывал же он только Франсису Нганну.

Дос Сантос

Кто-то скажет, что пиковый дос Сантос убрал бы Блейдса в первом раунде. Это мы никак не проверим, но то, что сейчас Джуниор не пиковый — это 1000 процентов. С 2008 по 2010 годы бразилец сделал 9 побед подряд в UFC. В тяжелом весе! Потрясающий результат. Его ударная техника была бесподобна. Потом были два проигрыша от Кейна Веласкеса, жесткий нокаут в поединке с Оверимом, поражения от Стипе Миочича и Нганну…

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В ноябре бывший чемпион UFC должен был подраться в Москве с Александром Волковым, но подхватил инфекцию, из-за чего снялся с турнира. Как оказалось, это пошло Джуниору только на пользу он выздоровел и получил бой с 3-м номером рейтинга Блейдсом (Волков — 7-й).

В первом раунде Блейдс несколько раз пытался пройти в ноги, но дос Сантос отразил все борцовские атаки. Бразилец всегда прекрасно оборонялся от тейкдаунов. Это умение он не утратил. Что он утратил, так это скорость рук. Джуниор стал предсказуемым, топовые тяжи его легко просчитывают. Он ни разу не потряс американца, а сам пропустил несколько ударов.

Все решил правый хук

Во втором раунде Блейдс решил разобраться с дос Сантосом в стойке — и правильно сделал. От левого прямого бразилец увернулся (это была обманка), а вот правый хук прилетел точно в челюсть. Джуниор поплыл, Кертис добавил пару ударов коленями, а затем начал забивать противника у сетки. Рефери Дэн Мираглиотта остановил поединок. Уверенная победа Блейдса.

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После боя американец потребовал титульник. Вероятно, придется подождать. По логике, первый в очереди — победитель боя между Нганну и Жарзиньо Розенструйком, который состоится 28 марта. А дос Сантос из гонки за титул вылетел. Похоже, навсегда.

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Кертис Блейдс. Страна: США. Возраст: 28 лет. Весовая категория: свыше 93 кг. Победы: 13. Поражения: 2. Ничьи: 0. Дебют в ММА: 31 мая 2014 года.

Джуниор дос Сантос. Страна: Бразилия. Возраст: 35 лет. Весовая категория: свыше 93 кг. Победы: 21. Поражения: 7. Ничьи: 0. Дебют в ММА: 16 июля 2006 года.

Илья Андреев

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