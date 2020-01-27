Борец нокаутировал одного из лучших ударников в истории UFC. Он хочет доминировать, как Хабиб

Дрались рекордсмены тяжелого веса UFC. Блейдс — лучший по числу тейкдаунов (45), а дос Сантос — по числу нокдаунов (14). Так что ожидалось противостояние борца и ударника — классика ММА. Борец победил. Как ни странно, в стойке.

Блейдс

Я хочу быть Хабибом тяжелого веса. Хочу не просто ломать, а пытать своих соперников. Они должны бояться моих тейкдаунов также, как боятся тейкдаунов Хабиба. Кертис Блейдс в интервью BT Sport в сентябре 2019 года

Тогда американец победил Шамиля Абдурахимова на UFC 242. Российского бойца он именно пытал: валил, сломал нос, бил… Доминирующая победа. А до этого, в марте, Блейдс по очкам разобрал Джастина Уиллиса. Толстяку Уиллису приходится гонять вес, чтобы уложиться в 120 килограммов, однако Кертис бросал его, как манекен.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B6t1Tkgg2Jk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B6t1Tkgg2Jk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B6t1Tkgg2Jk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Curtis Blaydes (@razorblaydes265)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-12-31T00:08:43+00:00">30 Дек 2019 в 4:08 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Из других звезд Блейдс выигрывал у Алистара Оверима (ТКО), Марка Ханта (единогласное решение), Алексей Олейника (остановка врачом). Проигрывал же он только Франсису Нганну.

Дос Сантос

Кто-то скажет, что пиковый дос Сантос убрал бы Блейдса в первом раунде. Это мы никак не проверим, но то, что сейчас Джуниор не пиковый — это 1000 процентов. С 2008 по 2010 годы бразилец сделал 9 побед подряд в UFC. В тяжелом весе! Потрясающий результат. Его ударная техника была бесподобна. Потом были два проигрыша от Кейна Веласкеса, жесткий нокаут в поединке с Оверимом, поражения от Стипе Миочича и Нганну…

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/4lI0F0CPjcE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В ноябре бывший чемпион UFC должен был подраться в Москве с Александром Волковым, но подхватил инфекцию, из-за чего снялся с турнира. Как оказалось, это пошло Джуниору только на пользу он выздоровел и получил бой с 3-м номером рейтинга Блейдсом (Волков — 7-й).

В первом раунде Блейдс несколько раз пытался пройти в ноги, но дос Сантос отразил все борцовские атаки. Бразилец всегда прекрасно оборонялся от тейкдаунов. Это умение он не утратил. Что он утратил, так это скорость рук. Джуниор стал предсказуемым, топовые тяжи его легко просчитывают. Он ни разу не потряс американца, а сам пропустил несколько ударов.

Все решил правый хук

Во втором раунде Блейдс решил разобраться с дос Сантосом в стойке — и правильно сделал. От левого прямого бразилец увернулся (это была обманка), а вот правый хук прилетел точно в челюсть. Джуниор поплыл, Кертис добавил пару ударов коленями, а затем начал забивать противника у сетки. Рефери Дэн Мираглиотта остановил поединок. Уверенная победа Блейдса.

После боя американец потребовал титульник. Вероятно, придется подождать. По логике, первый в очереди — победитель боя между Нганну и Жарзиньо Розенструйком, который состоится 28 марта. А дос Сантос из гонки за титул вылетел. Похоже, навсегда.

Кертис Блейдс. Страна: США. Возраст: 28 лет. Весовая категория: свыше 93 кг. Победы: 13. Поражения: 2. Ничьи: 0. Дебют в ММА: 31 мая 2014 года.

Джуниор дос Сантос. Страна: Бразилия. Возраст: 35 лет. Весовая категория: свыше 93 кг. Победы: 21. Поражения: 7. Ничьи: 0. Дебют в ММА: 16 июля 2006 года.