Борец нокаутировал одного из лучших ударников в истории UFC. Он хочет доминировать, как Хабиб
Кертис Блейдс победил Джуниора дос Сантоса в главном бою турнира UFC Fight Night 166 в Роли (Северная Каролина, США).
Кертис Блейдс победил Джуниора дос Сантоса в главном бою турнира UFC Fight Night 166 в Роли (Северная Каролина, США).
Дрались рекордсмены тяжелого веса UFC. Блейдс — лучший по числу тейкдаунов (45), а дос Сантос — по числу нокдаунов (14). Так что ожидалось противостояние борца и ударника — классика ММА. Борец победил. Как ни странно, в стойке.
Я хочу быть Хабибом тяжелого веса. Хочу не просто ломать, а пытать своих соперников. Они должны бояться моих тейкдаунов также, как боятся тейкдаунов Хабиба.
Тогда американец победил Шамиля Абдурахимова на UFC 242. Российского бойца он именно пытал: валил, сломал нос, бил… Доминирующая победа. А до этого, в марте, Блейдс по очкам разобрал Джастина Уиллиса. Толстяку Уиллису приходится гонять вес, чтобы уложиться в 120 килограммов, однако Кертис бросал его, как манекен.
Из других звезд Блейдс выигрывал у Алистара Оверима (ТКО), Марка Ханта (единогласное решение), Алексей Олейника (остановка врачом). Проигрывал же он только Франсису Нганну.
В ноябре бывший чемпион UFC должен был подраться в Москве с Александром Волковым, но подхватил инфекцию,
В первом раунде Блейдс несколько раз пытался пройти в ноги, но дос Сантос отразил все борцовские атаки. Бразилец всегда прекрасно оборонялся от тейкдаунов. Это умение он не утратил. Что он утратил, так это скорость рук. Джуниор стал предсказуемым, топовые тяжи его легко просчитывают. Он ни разу не потряс американца, а сам пропустил несколько ударов.
Во втором раунде Блейдс решил разобраться с дос Сантосом в стойке — и правильно сделал. От левого прямого бразилец увернулся (это была обманка), а вот правый хук прилетел точно в челюсть. Джуниор поплыл, Кертис добавил пару ударов коленями, а затем начал забивать противника у сетки. Рефери Дэн Мираглиотта остановил поединок. Уверенная победа Блейдса.
После боя американец потребовал титульник. Вероятно, придется подождать. По логике, первый в очереди — победитель боя между Нганну и Жарзиньо Розенструйком, который состоится 28 марта. А дос Сантос из гонки за титул вылетел. Похоже, навсегда.
Кертис Блейдс. Страна: США. Возраст: 28 лет. Весовая категория: свыше 93 кг. Победы: 13. Поражения: 2. Ничьи: 0. Дебют в ММА: 31 мая 2014 года.
Джуниор дос Сантос. Страна: Бразилия. Возраст: 35 лет. Весовая категория: свыше 93 кг. Победы: 21. Поражения: 7. Ничьи: 0. Дебют в ММА: 16 июля 2006 года.
Илья Андреев