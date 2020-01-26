«Киборг» мучила соперницу больше 15 минут. Рефери вовремя остановил избиение
Крис Сайборг стала чемпионкой Bellator в женском полулегком весе, победив Джулию Бадд.
Крис Сайборг стала чемпионкой Bellator в женском полулегком весе, победив Джулию Бадд.
Кристиана «Сайборг» Жустино
Страна: Бразилия.
Возраст: 34 года.
Весовая категория: до 65,8 кг.
Победы: 22.
Поражения: 2.
Ничьи: 0.
Дебют в ММА: 17 мая 2005 года.
Джулия Бадд
Страна: Канада.
Возраст: 36 лет.
Весовая категория: до 65,8 кг.
Победы: 13.
Поражения: 3.
Ничьи: 0.
Дебют в ММА: 22 октября 2010 года.
Кристиана Жустино неудачно дебютировала в ММА, проиграв Эрике Паэс. Паэс потом провела лишь четыре боя в (2−2), у нее нет даже странички в «Википедии». Жустино же стала сильнейшей
Непобедимый образ Жустино был разрушен 29 декабря 2018 года, когда ее разгромила соотечественница Аманда Нуньес (19−4). Сайборг была нокаутирована уже на 50-й секунде поединка. Нуньес стали называть лучшей в истории, а у Крис наступил сложный период в карьере.
В конце июля прошлого года Жустино победила Фелицию Спенсер, но уже в начале августа покинула UFC. Глава лиги Дана Уайт несколько раз сказал, что Крис боится реванша с Нуньес. Крис заявила, что, наоборот, реванша очень хочет, но ей его не дадут, пока она не подпишет новый контракт с UFC — на нужных для промоушена условиях. Потом в соцсетях Сайборг появилось видео ее разговора с Уайтом, где субтитры были сделаны таким образом, будто он называет себя лжецом (а он такого не говорил). Жустино публично извинилась, но было уже поздно.
Через месяц Сайборг подписала контракт с Bellator и сразу получила титульный бой в полулегком весе (до 65,8 кг). В UFC такую категорию сделали специально под Крис. Поначалу она дралась в промежуточном весе, но весогонка давалась ей слишком тяжело.
Бадд до боя с Жустино защитила пояс в Bellator трижды. Не проигрывала с 2011 года, когда уступила Ронде Роузи в Strikeforce болевым приемом — бой закончился уже на 39-й секунде. В том же году, на 11 месяцев раньше, канадка проиграла Нуньес, причем еще быстрее — на 14-й секунде нокаутом.
Бадд перед Bellator 238 сказала, что не считает Сайборг великой, и что бразильянка — «просто еще одна женщина», которая встанет перед ней в клетке. «Еще одна женщина», как и предполагалось, победила.
Жустино дралась в привычном агрессивном стиле. Мускулистая Бадд (она смотрелась даже крупнее бразильянки) огрызалась, но не опасно. В первом раунде Крис поскользнулась, после чего Джулия оказалась в выигрышной позиции. Однако канадка допустила детскую ошибку, ударив сидящую на настиле противницу коленом (это запрещено правилами).
Бразильянка забрала и первый (10−9), и второй (10−9), и третий (10−8) раунды. Развязка наступила в четвертом: Сайборг обрушила серию из жестких ударов руками, потом добавила
Вот нарезки основных моментов:
У Сайборг снова все хорошо. Она первый боец в истории, у кого есть чемпионские пояса и UFC, и Strikeforce, и Bellator. К этому можно добавить и чемпионство в Invicta. Но есть проблема — теперь ей просто не с кем драться. Бадд была гегемоном в Bellator, а для Жустино она оказалась слабым соперником. В UFC же у Крис есть неоконченное дело, но контракт с Bellator — многолетний, а еще, как объявляли в лиге, самый большой в женских ММА.
Илья Андреев