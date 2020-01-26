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11:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Прижатый к сетке боец UFC нокаутировал соперника коленом

Бразилец Герберт Бернс победил американца Нэйта Ландвера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Северной Каролине (США). Боец нокаутировал соперника в первом раунде.

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Источник: Reuters

Ландвер прижал Бернса к сетке и провел серию ударов, однако бразилец сумел выстоять и попасть коленом в лицо американца. Боец из США упал, а Бернс бросился добивать его. Судья зафиксировал нокаут.

И для Бернса, и для Ландевера этот бой стал первым под эгидой UFC. Всего же на счету бразильца десять побед и два поражения в ММА, американец за карьеру одержал 13 побед и потерпел три поражения.

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