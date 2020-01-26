Прижатый к сетке боец UFC нокаутировал соперника коленом

Ландвер прижал Бернса к сетке и провел серию ударов, однако бразилец сумел выстоять и попасть коленом в лицо американца. Боец из США упал, а Бернс бросился добивать его. Судья зафиксировал нокаут.

И для Бернса, и для Ландевера этот бой стал первым под эгидой UFC. Всего же на счету бразильца десять побед и два поражения в ММА, американец за карьеру одержал 13 побед и потерпел три поражения.