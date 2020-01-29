Бойцы ММА, которых еще никто не побеждал. Кто ближе всех подобрался к рекорду Хабиба

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У Хабиба Нурмагомедова выдающаяся серия из 28 побед без поражений и пояс чемпиона UFC в легком весе.

Чемпион UFC в полутяжелом (до 93 кг) Джон Джонс может встать очень близко к Хабибу, но есть один нюанс. У Джонса 25 побед и одно поражение дисквалификацией, когда будущий чемпион запрещенными ударами стал добивать своего соперника. Президент UFC Дэйна Уайт выражал личную заинтересованность в том, чтобы у Джонса исчезла единица в графе «поражения», а в UFC появился еще один чемпион, про которого бы говорили «он никому не проигрывал». Но пока у Джонса формально одно поражение, а в списке людей, которые никому не проиграли и одержали максимум побед в ММА следом за Хабибом идут еще два русскоговорящих спортсмена…

2. Ярослав Амосов — 22 победы

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BjRnKEsgoEJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BjRnKEsgoEJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BjRnKEsgoEJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Федор Николаевич (@fnikolaevich)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-27T09:04:17+00:00">27 Май 2018 в 2:04 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Откуда и где дерется: Украина; Bellator; 67-е место в рейтинге до 77 кг; 26 лет.

Коротко: Амосов долго дрался в российском промоушене Tech-Kreep, тренировался в российских залах и совсем недавно победил бывшего бойца UFC Эрика Силву. Два других ярких соперника проиграли Амосову не в ММА — в боевом самбо Ярослав побеждал троюродного брата Хабиба Шамиля Завурова и двоюродного — Абубакара Нурмагомедова. Журналисту Александру Лютикову боец рассказал, как за победу над Завуровым в 20 лет он получил квартиру и отдал ее своему тренеру. Тренер долго не мог заставить себя принять подарок. Сам Амосов в то время жил с бабушкой.

Ярослав начал заниматься боевым самбо в 15 лет. Говорил, что после нескольких лет занятий нашел людей, кто в 13 лет отобрал у него мобильный. «Нашел и сделал так, чтобы они извинились», — рассказывал Амосов в интервью программе «От души в душу». У Ярослава очень серьезная борьба, но в некоторых залах его не узнают и начинают бороться, как с проходным соперником, при этом из 22-х побед у Амосова только четыре решениями. Остальные — нокауты или приемы.

3. Хусейн Асхабов — 20 побед

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B2udAOvIeoL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B2udAOvIeoL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B2udAOvIeoL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Khusein Askhabov (@khusein_askhabov)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-09-22T19:50:02+00:00">22 Сен 2019 в 12:50 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Откуда и где дерется: Франция/Люксембург/Россия; WWFC; 71-е место в рейтинге до 61 кг; 27 лет.

Коротко: у Асхабова выглядят загадочными и биография, и география: в статистических ММА-ресурсах его страной указан Люксембург, Википедия пишет, что в 2012-м вместе с братом-близнецом (20−2 в ММА) Хусейн уехал во Францию, а последние бои Асхабов проводит в украинском промоушене WWFC. Асхабов должен был подписать контракт с UFC еще в прошлом году, менеджером бойца работал популярный в UFC Юрайя Фэйбер, к которому братья Асхабовы ездили на сборы. Проблемы с подписанием упирались в проблемы с получением рабочей визы, и, возможно, UFC настораживало, что у первых семи соперников Асхабова была одна победа на всех и много поражений.

Хусейн тренируется в Таиланде, регулярно бывает в Грозном, боролся с чемпионом UFC в весе до 93 кг Джоном Джонсом и провел последний бой в сентябре прошлого года. У себя в социальных сетях боец говорит, что скоро будет в UFC.

4. Израэль Адесанья — 18 побед

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B3T4vlpHm4k/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B3T4vlpHm4k/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B3T4vlpHm4k/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Israel Adesanya (@stylebender)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-10-07T08:44:20+00:00">7 Окт 2019 в 1:44 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Откуда и где дерется: Новая Зеландия; чемпион UFC в среднем весе (84 кг); 30 лет.

Коротко: возможно, будущая суперзвезда UFC.

5. ВАЛЕНТИН БЕНИШЕВ — 17 ПОБЕД

Источник: facebook Валентина Бенишева

Откуда и где дерется: Болгария; 327-е место в рейтинге до 70 кг; 27 лет.

Коротко: это важно зафиксировать: при 17 победах и 0 поражений Бенишев занимает 327-е место в рейтинге легкого веса. Так бывает, когда в 16-м профессиональном бою дерешься с дебютантом, а в 15-м у твоего соперника рекорд 5−5.

Самый серьезный вызов Бенишев получил в боевом самбо, но их бой с Исламом Махачевым закончился уже на первой минуте. Болгарин получил травму плеча или локтя. Чемпион Европы по боевому самбо. (видео)

6. Эй Джей Макки — 16 побед

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Hyabh7rjsq0?start=96" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Откуда и где дерется: США; Bellator; 10-е место в рейтинге до 65,8 кг; 24 года.

Коротко: 16 из 16 боев Макки провел в промоушене Bellator — это удивительно и само по себе, и говорит об уровне соперников. Среди побитых им выделяются Георгий Караханян и Пэт Каррэн. Еще одно необычное достижение Макки: в прошлом году он дрался на одном турнире со своим отцом и тренером Антонио Макки, 49-летним спортсменом по прозвищу Мандинго. Оба выиграли.

Непобежденный никем, Макки пробовал заниматься борьбой, но самым сложным в занятиях борьбой оказалась учеба в колледже, которая была необходима для этого. В итоге Эй Джей бросил колледж и, вопреки советам отца, сосредоточился на ММА.

7. Матеуш Гамрот — 15 побед

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BrNslUQDaJ_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BrNslUQDaJ_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BrNslUQDaJ_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Mateusz Gamrot (@mateusz_gamrot)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-12-10T16:45:54+00:00">10 Дек 2018 в 8:45 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Откуда и где дерется: Польша; KSW; 17-е место в рейтинге до 65,8 кг; 29 лет.

Коротко: перейдя в ММА из грэпплинга, Гамрот начал выступать в 2012 году и к 2015-му мог себе позволить побеждать очень серьезных оппонентов: Марифа Пираева, Мансура Барнауи и Нормана Парка. В декабре 2018-го Гамрот стал чемпионом крупнейшего европейского промоушена KSW в двух весовых категориях: до 65,8 и до 70 кг. В интервью после этого Гамрот говорил, что самым интересным вызовом для него был бы бой с Хабибом Нурмагомедовым как с еще одним непобежденным легковесом, но в итоге Гамрот не дрался весь 2019-й.

После последней победы поляк намекал на желание улучшить свой контракт с промоушеном KSW и через некоторое время объявил о том, что приостанавливает карьеру. Новые условия от KSW были такими, что чемпион в двух весовых категориях отказался от двух поясов, сказав: «Все это время я жил в состоянии очень серьезного стресса, я беру паузу, хочу сосредоточиться на своей семье и наконец-то получить образование врача скорой помощи, сейчас я учусь на третьем курсе». Руководители польского промоушена отвечали, что Гамрот состоялся именно в KSW и ведет себя очень странно.

Ряд польских СМИ считает возвращение Гамрота в бои и его переход в UFC одним из самых важных событий в европейских ММА.

8. Шамиль Гамзатов — 14 побед

Источник: Глеб Новиков/Sportmail.ru

Откуда и где дерется: Россия; UFC; 32-е место в рейтинге до 93 кг; 29 лет.

Коротко: «Я только когда переехал в Махачкалу, уже тогда набрался дагестанского сленга: “жи есть” и тому подобное», — смеясь, объяснял журналисту Ярославу Степанову Шамиль Гамзатов, родившийся и выросший в Кизляре. Гамзатов занимался вольной борьбой, травмировал колено и сосредоточился на грэпплинге. При этом базовый борец сумел стать чемпионом Дагестана по кикбоксингу, и вопрос о переходе в ММА оказался решенным. Дальше Гамзатов дошел до UFC, не останавливаясь надолго в серьезных промоушенах.

Первый бой в UFC Гамзатов провел на третьем российском турнире и победил раздельным судейским решением.

Кого еще нужно знать: Рустам Керимов, Шамиль Мусаев, Саладин Парнасс, Джейсон Соарес, Адам Борич — все по 14 побед.

Самые заметные из непобежденных в UFC:

Паоло Коста — 13 побед, Доминик Рейес — 12 побед, претендент на титул чемпиона UFC в полутяжелом весе (8 февраля бой против Джона Джонса), Жаирзиньо Розенструк и Шон О’Мэлли — 10 побед.

В 2019-м они проиграли впервые

Победные серии не всегда прерываются в громких и затяжных боях. 2019 год это доказал.

Андре Харрисон вел серию из 19 побед и проиграл в турнире PFL решением судей Лэнсу Палмеру.

Дивесон Фигередо — 15 побед, дрался в UFC и внезапно проиграл Жуссиеру Формиге.

Грегора Гиллеспи многие считали будущим конкурентом Хабиба. Базовый борец Гиллеспи шел на серии из 13 побед. В итоге Гиллеспи встретился с главным хейтером дагестанской борьбы Кевином Ли, и Ли неожиданно ударил непобежденного бойца ногой в голову. Серия из 13 побед прервалась. Удар ногой в голову пропустил не только Гиллеспи, но и Дональд Трамп, который пришел на турнир чуть позже.

Виталий Минаков решил, не обращая внимания на болезнь, подраться с Чиком Конго, и это прервало его выдающуюся серию из 21 победы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B01Ifp8F7aT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B01Ifp8F7aT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B01Ifp8F7aT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Jorge Masvidal (@gamebredfighter)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-08-06T17:02:43+00:00">6 Авг 2019 в 10:02 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка. Масвидал и Аскрен

Алексей Кунченко подписал контракт с UFC, имея статистику 18−0, выиграл еще два боя и при 20−0 проиграл решением Гилберту Бернсу.

Майкл Пэйдж считался главным активом Bellator — полусредневес оформлял нокауты, танцуя, пока не встретил крепкого ударника Дагласа Лиму и его кулак. 14−0 Пэйджа превратились в 14−1.

У Ивана Штыркова была статистика 16−0, но 2019-й получился для него тяжелым: Штырков не смог дебютировать в UFC из-за допинг-тестов, потом поучаствовал в беспорядках в Екатеринбурге и наконец решил перейти в новую весовую категорию. Там его ждали Ясуби Эномото и первое поражение.

Бен Аскрен, бывший член олимпийской сборной США по вольной борьбе, выходил драться с Хорхе Масвидалом в статусе одного из скучнейших, но при этом неуязвимых бойцов. Статистика Аскрена была 19−0, и Масвидалу понадобилось 5 секунд, чтобы превратить ее в 19−1. Почти все называют это нокаутом 2019 года.