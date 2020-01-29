Бойцы ММА, которых еще никто не побеждал. Кто ближе всех подобрался к рекорду Хабиба

У Хабиба Нурмагомедова выдающаяся серия из 28 побед без поражений и пояс чемпиона UFC в легком весе.
Чемпион UFC в полутяжелом (до 93 кг) Джон Джонс может встать очень близко к Хабибу, но есть один нюанс. У Джонса 25 побед и одно поражение дисквалификацией, когда будущий чемпион запрещенными ударами стал добивать своего соперника. Президент UFC Дэйна Уайт выражал личную заинтересованность в том, чтобы у Джонса исчезла единица в графе «поражения», а в UFC появился еще один чемпион, про которого бы говорили «он никому не проигрывал». Но пока у Джонса формально одно поражение, а в списке людей, которые никому не проиграли и одержали максимум побед в ММА следом за Хабибом идут еще два русскоговорящих спортсмена…
2. Ярослав Амосов — 22 победы
Во время загрузки произошла ошибка.
Откуда и где дерется: Украина; Bellator; 67-е место в рейтинге до 77 кг; 26 лет.
Коротко: Амосов долго дрался в российском промоушене Tech-Kreep, тренировался в российских залах и совсем недавно победил бывшего бойца UFC Эрика Силву. Два других ярких соперника проиграли Амосову не в ММА — в боевом самбо Ярослав побеждал троюродного брата Хабиба Шамиля Завурова и двоюродного — Абубакара Нурмагомедова. Журналисту Александру Лютикову боец рассказал, как за победу над Завуровым в 20 лет он получил квартиру и отдал ее своему тренеру. Тренер долго не мог заставить себя принять подарок. Сам Амосов в то время жил с бабушкой.
Ярослав начал заниматься боевым самбо в 15 лет. Говорил, что после нескольких лет занятий нашел людей, кто в 13 лет отобрал у него мобильный. «Нашел и сделал так, чтобы они извинились», — рассказывал Амосов в интервью программе «От души в душу». У Ярослава очень серьезная борьба, но в некоторых залах его не узнают и начинают бороться, как с проходным соперником, при этом из 22-х побед у Амосова только четыре решениями. Остальные — нокауты или приемы.
3. Хусейн Асхабов — 20 побед
Во время загрузки произошла ошибка.
Откуда и где дерется: Франция/Люксембург/Россия; WWFC; 71-е место в рейтинге до 61 кг; 27 лет.
Коротко: у Асхабова выглядят загадочными и биография, и география: в статистических ММА-ресурсах его страной указан Люксембург, Википедия пишет, что в 2012-м вместе с братом-близнецом (20−2 в ММА) Хусейн уехал во Францию, а последние бои Асхабов проводит в украинском промоушене WWFC. Асхабов должен был подписать контракт с UFC еще в прошлом году, менеджером бойца работал популярный в UFC Юрайя Фэйбер, к которому братья Асхабовы ездили на сборы. Проблемы с подписанием упирались в проблемы с получением рабочей визы, и, возможно, UFC настораживало, что у первых семи соперников Асхабова была одна победа на всех и много поражений.
Хусейн тренируется в Таиланде, регулярно бывает в Грозном, боролся с чемпионом UFC в весе до 93 кг Джоном Джонсом и провел последний бой в сентябре прошлого года. У себя в социальных сетях боец говорит, что скоро будет в UFC.
4. Израэль Адесанья — 18 побед
Во время загрузки произошла ошибка.
Откуда и где дерется: Новая Зеландия; чемпион UFC в среднем весе (84 кг); 30 лет.
Коротко: возможно, будущая суперзвезда UFC.
5. ВАЛЕНТИН БЕНИШЕВ — 17 ПОБЕД
Источник: facebook Валентина Бенишева
Откуда и где дерется: Болгария; 327-е место в рейтинге до 70 кг; 27 лет.
Коротко: это важно зафиксировать: при 17 победах и 0 поражений Бенишев занимает 327-е место в рейтинге легкого веса. Так бывает, когда в 16-м профессиональном бою дерешься с дебютантом, а в 15-м у твоего соперника рекорд 5−5.
Самый серьезный вызов Бенишев получил в боевом самбо, но их бой с Исламом Махачевым закончился уже на первой минуте. Болгарин получил травму плеча или локтя. Чемпион Европы по боевому самбо. (видео)
6. Эй Джей Макки — 16 побед
Во время загрузки произошла ошибка.
Откуда и где дерется: США; Bellator; 10-е место в рейтинге до 65,8 кг; 24 года.
Коротко: 16 из 16 боев Макки провел в промоушене Bellator — это удивительно и само по себе, и говорит об уровне соперников. Среди побитых им выделяются Георгий Караханян и Пэт Каррэн. Еще одно необычное достижение Макки: в прошлом году он дрался на одном турнире со своим отцом и тренером Антонио Макки, 49-летним спортсменом по прозвищу Мандинго. Оба выиграли.
Непобежденный никем, Макки пробовал заниматься борьбой, но самым сложным в занятиях борьбой оказалась учеба в колледже, которая была необходима для этого. В итоге Эй Джей бросил колледж и, вопреки советам отца, сосредоточился на ММА.
7. Матеуш Гамрот — 15 побед
Во время загрузки произошла ошибка.
Откуда и где дерется: Польша; KSW; 17-е место в рейтинге до 65,8 кг; 29 лет.
Коротко: перейдя в ММА из грэпплинга, Гамрот начал выступать в 2012 году и к 2015-му мог себе позволить побеждать очень серьезных оппонентов: Марифа Пираева, Мансура Барнауи и Нормана Парка. В декабре 2018-го Гамрот стал чемпионом крупнейшего европейского промоушена KSW в двух весовых категориях: до 65,8 и до 70 кг. В интервью после этого Гамрот говорил, что самым интересным вызовом для него был бы бой с Хабибом Нурмагомедовым как с еще одним непобежденным легковесом, но в итоге Гамрот не дрался весь 2019-й.
После последней победы поляк намекал на желание улучшить свой контракт с промоушеном KSW и через некоторое время объявил о том, что приостанавливает карьеру. Новые условия от KSW были такими, что чемпион в двух весовых категориях отказался от двух поясов, сказав: «Все это время я жил в состоянии очень серьезного стресса, я беру паузу, хочу сосредоточиться на своей семье и наконец-то получить образование врача скорой помощи, сейчас я учусь на третьем курсе». Руководители польского промоушена отвечали, что Гамрот состоялся именно в KSW и ведет себя очень странно.
Ряд польских СМИ считает возвращение Гамрота в бои и его переход в UFC одним из самых важных событий в европейских ММА.
8. Шамиль Гамзатов — 14 побед
Источник: Глеб Новиков/Sportmail.ru
Откуда и где дерется: Россия; UFC; 32-е место в рейтинге до 93 кг; 29 лет.
Коротко: «Я только когда переехал в Махачкалу, уже тогда набрался дагестанского сленга: “жи есть” и тому подобное», — смеясь, объяснял журналисту Ярославу Степанову Шамиль Гамзатов, родившийся и выросший в Кизляре. Гамзатов занимался вольной борьбой, травмировал колено и сосредоточился на грэпплинге. При этом базовый борец сумел стать чемпионом Дагестана по кикбоксингу, и вопрос о переходе в ММА оказался решенным. Дальше Гамзатов дошел до UFC, не останавливаясь надолго в серьезных промоушенах.
Первый бой в UFC Гамзатов провел на третьем российском турнире и победил раздельным судейским решением.
Кого еще нужно знать: Рустам Керимов, Шамиль Мусаев, Саладин Парнасс, Джейсон Соарес, Адам Борич — все по 14 побед.
Самые заметные из непобежденных в UFC:
Паоло Коста — 13 побед, Доминик Рейес — 12 побед, претендент на титул чемпиона UFC в полутяжелом весе (8 февраля бой против Джона Джонса), Жаирзиньо Розенструк и Шон О’Мэлли — 10 побед.
В 2019-м они проиграли впервые
Победные серии не всегда прерываются в громких и затяжных боях. 2019 год это доказал.
Андре Харрисон вел серию из 19 побед и проиграл в турнире PFL решением судей Лэнсу Палмеру.
Дивесон Фигередо — 15 побед, дрался в UFC и внезапно проиграл Жуссиеру Формиге.
Грегора Гиллеспи многие считали будущим конкурентом Хабиба. Базовый борец Гиллеспи шел на серии из 13 побед. В итоге Гиллеспи встретился с главным хейтером дагестанской борьбы Кевином Ли, и Ли неожиданно ударил непобежденного бойца ногой в голову. Серия из 13 побед прервалась. Удар ногой в голову пропустил не только Гиллеспи, но и Дональд Трамп, который пришел на турнир чуть позже.
Виталий Минаков решил, не обращая внимания на болезнь, подраться с Чиком Конго, и это прервало его выдающуюся серию из 21 победы.
Во время загрузки произошла ошибка.Масвидал и Аскрен
Алексей Кунченко подписал контракт с UFC, имея статистику 18−0, выиграл еще два боя и при 20−0 проиграл решением Гилберту Бернсу.
Майкл Пэйдж считался главным активом Bellator — полусредневес оформлял нокауты, танцуя, пока не встретил крепкого ударника Дагласа Лиму и его кулак. 14−0 Пэйджа превратились в 14−1.
У Ивана Штыркова была статистика 16−0, но 2019-й получился для него тяжелым: Штырков не смог дебютировать в UFC из-за допинг-тестов, потом поучаствовал в беспорядках в Екатеринбурге и наконец решил перейти в новую весовую категорию. Там его ждали Ясуби Эномото и первое поражение.
Бен Аскрен, бывший член олимпийской сборной США по вольной борьбе, выходил драться с Хорхе Масвидалом в статусе одного из скучнейших, но при этом неуязвимых бойцов. Статистика Аскрена была 19−0, и Масвидалу понадобилось 5 секунд, чтобы превратить ее в 19−1. Почти все называют это нокаутом 2019 года.