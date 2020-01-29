Восемь чемпионов пришли в UFC. Реальность оказалась жестокой

Источник: Глеб Новиков / Sportmail.ru
Летом 2018 года президент старейшего российского промоушена M-1 Global Вадим Финкельштейн объявил о начале сотрудничества с UFC:
Будем на партнерских отношениях помогать UFC в поиске молодых перспективных бойцов в России и СНГ. Все наши чемпионы, проведшие одну защиту пояса, будут автоматически получать возможность перейти в UFC, но с правом параллельно выступать и у нас.
Вадим Финкельштейнпрезидент M-1 Global
Лучшие бойцы M-1, конечно, переходили в UFC и раньше. Например, до 2018 года контракты с американским промоушеном подписывали действующие чемпионы Александр Волков, Марчин Тыбура, Винни Магальяеш, Рамазан Эмеев и Рашид Магомедов.
Но именно после подписанного в 2018 году соглашения бойцы М-1 получили право на гарантированный контракт от UFC, а также возможность драться в двух организациях параллельно, чего раньше UFC своим бойцам не позволял.
За полтора года по этому договору в UFC подписались восемь чемпионов M-1. Никто из них пока не воспользовался возможностью параллельного выступления в М-1.
Сейчас в М-1 осталось только два чемпиона: в категориях до 57 кг (Александр Доскальчук) и до 61 кг (Сергей Морозов). Оба уже защищали титулы, поэтому имеют право на контракт с UFC.
Промежуточные итоги выступления тех, кто уже ушел: 11 боев, 7 побед, 4 поражения, одна поимка на допинге, двое непобежденных из М-1 получили в UFC первые поражения в карьере.
Хадис Ибрагимов
Возраст: 24 года. Гражданство: Россия. Вес: до 93 кг.
В марте 2019-го Ибрагимов защитил титул M-1 в полутяжелом весе, а в мае уже подписался с UFC. За следующие восемь месяцев Хадис провел два боя в октагоне — и оба раза на коротком уведомлении, практически не готовясь. Результат этой странной тактики — два поражения подряд и нависшая угроза увольнения.
Алексей Кунченко
Возраст: 35 лет. Гражданство: Россия. Вес: до 77 кг.
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Кунченко четыре раза защитил титул чемпиона М-1 в полусреднем весе и приходил в UFC с мощным рекордом 18−0. За три месяца в новом промоушене Алексей единогласными решениями выиграл у бывших топовых бойцов — Тиаго Алвеса и Юшина Оками. Но летом 2019-го он повстречался с Гилбертом Бернсом — и впервые в карьере проиграл. 14 марта Кунченко подерется с крепким бразильцем Элизеу Дос Сантосом.
Бруно Силва
Возраст: 30 лет. Гражданство: Бразилия. Вес: до 84 кг.
Два нокаута в М-1 сделали для карьеры Бруно Силвы больше, чем 14 в других лигах. В июне 2018 года бразилец неожиданно победил Александра Шлеменко, а уже через несколько месяцев получил титульный бой в М-1 и оформил первое поражение в карьере Артему Фролову. Прошлым летом Силва должен был драться уже в UFC против Дерона Вина, но провалил допинг-тест. В пробах бразильца нашли болденон, который помогает и сушиться, и набирать массу. Представители бойца настаивали, что во всем виноват некий препарат для роста волос, однако не уберегли Силву от двухлетней дисквалификации.
Нейт Ландвер
Возраст: 31 год. Гражданство: США. Вес: до 61 кг.
В М-1 американец одержал пять побед, три из которых в чемпионских боях, и запомнился в России ярким рубакой. В это воскресенье Ландвер дебютировал в UFC и проиграл Герберту Бернсу. На третьей минуте первого раунда бразилец нокаутировал Ландвера коленом.
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Мовсар Евлоев
Возраст: 25 лет. Гражданство: Россия. Вес: до 66 кг.
Мовсар Евлоев — первый ингуш в UFC. Он хорошо воспитан, приветлив с публикой, в 2019 году стал участником громкого инстаграм-конфликта с Петром Яном, но и из этой ситуации вышел красиво — за такого бойца людям хочется болеть.
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Евлоев пришел в UFC в 2019-м и забрал две победы решениями в нескучных боях. 2020 год может стать для него прорывным.
Дамир Исмагулов
Возраст: 28 лет. Гражданство: Россия. Вес: до 70 кг.
Исмагулов стал первым этническим казахом в UFC, с тремя победами в октагоне он сейчас самый результативный из тех, кто пришел в лучшую лигу мира по договору между М-1 и UFC. Но на этом достижения Исмагулова исчерпываются. У Дамира есть история (мальчик рос в глухой оренбургской деревне, играл в футбол, а теперь вдруг в UFC), но нет понимания того, что эту историю можно рассказать и заставить за себя болеть людей не только в Казахстане. При этом нет и ярких побед: все три одержаны решением судей. Проведя 45 минут в октагоне, Исмагулов ничего, конечно, не проиграл, но глобально ничего и не выиграл. Если он оставит все как есть, то так серо может пройти и вся его карьера.
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Шавкат Рахмонов
Возраст: 25 лет. Гражданство: Казахстан. Вес: до 77 кг.
Все 12 боев Рахмонов выиграл досрочно, четыре последних — нокаутами. Дебютировать в UFC в конце прошлого года Шавкату помешали травмы. Сейчас Рахмонов здоров и 21 марта должен подраться с Бартожом Фабински на UFC Fight Night 171. Дойдя до клетки, Рахмонов станет первым гражданином Казахстана, подравшимся в UFC.
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Роман Богатов
Возраст: 29 лет. Гражданство: Россия. Вес: до 70 кг.
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Богатов дважды защитил титул чемпиона M-1 в легком весе и пять из девяти побед в карьере одержал болевыми и удушающими. Сразу после заключения контракта с UFC в конце прошлого года Роман вдруг написал: «Тони Фергюсон, жди меня». Чтобы не было так скучно ждать Богатова, Фергюсон занялся подготовкой к бою против Хабиба Нурмагомедова.