Год назад американец Бейдер вырубил Емельяненко за 35 секунд. В 2020-м за Федора отомстит его ученик
Громкий бой в День Победы.
Громкий бой в День Победы.
Вадим Немков — один из самых сильных полутяжей планеты. Некоторое время он находился на втором месте рейтинга Fightmatrix, уступая лишь чемпиону UFC Джону Джонсу.
Его прогресс во многом связывают с подготовкой к боям в команде Федора Емельяненко. Немков попал под крыло Последнего императора одним из первых. Его, Анатолия Токова и Кирилла Сидельникова в свое время Федор отобрал лично.
Немков признается, что Федор сыграл важную роль в его бойцовской жизни.
Дерется Вадим очень ярко и зрелищно, являясь при этом базовым самбистом. В боевом самбо Немков добился высоких достижений, став двукратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом России.
На данный момент Немков идет на серии из шести побед подряд (четыре в Bellator). В его коллекции скальпы Лиама Макгири, Фила Дэвиса и Рафаэла Карвальо. Но давайте по порядку.
В 2017-м Немков дебютировал в Bellator, правым прямым нокаутировав бразильца Филипе Линса.
В американском промоушене не стали жалеть дерзкого новичка, бросив его на съедение Лиаму Макгири — бывшему чемпиону в полутяжелом весе. Но британца хватило лишь на два раунда. Вадим засушил ему ногу и в третьем раунде оформил один из самых редких нокаутов в ММА — нокаут
Следующим соперником Вадима стал американец Фил Дэвис, который тоже владел титулом в полутяжах и в последнее время проигрывал только Райану Бейдеру (дважды раздельным решением). С ним у Немкова возникли некоторые сложности, но большинство судей отдали победу россиянину.
И тут, казалось бы, титульный бой актуален как никогда. Но матчмейкеры Bellator не спешили сводить Немкова и Бейдера, предложив Вадиму провести еще один бой, пока Райан был занят делами в тяжелом весе.
Оппонента Вадиму нашли довольно серьезного. Бразилец Рафаэл Карвальо, трижды успешно защищавший чемпионский пояс в среднем весе (до 84 кг), решил перейти в полутяжелый дивизион, бросив вызов Немкову. Вадим его принял, а бой перерос в одностороннее избиение и финиш удушением.
26-го января Bellator анонсировал долгожданный поединок Вадима Немкова и Райана Бейдера за титул чемпиона в полутяжелом весе. Событие назначено на 9 мая в рамках турнира Bellator 243 в
«Я очень рад, что Бейдер принял вызов, что нам организовали бой. Постараюсь хорошо подготовиться, чтобы показать яркий и бескомпромиссный поединок на протяжении пяти раундов. Но лучше закончить все досрочно. И мне очень хочется выиграть бой в такой праздник — 9 мая. Меня очень вдохновляет, что поединок пройдет в великий для нашей страны День Победы, постараюсь все сделать для завоевания титула!» — сказал Немков в интервью корреспонденту Sports.ru Алексею Сафонову.
Райан Бейдер вошел в историю Bellator как первый чемпион, владеющий титулами двух дивизионов одновременно. Россиянам он известен громкой победой над Федором Емельяненко. Случилось это ровно один год назад. Бейдер — единственный боец, нокаутировавший Федора в течение первой минуты (за 35 секунд).
Являясь базовым вольником, Райан переключился на ММА и достаточно быстро пробил себе дорогу в UFC, победив на турнире The Ultimate Fighter. А вот в лучшей лиге мира дела не задались. Да, Бейдер регулярно побеждал, но в важных поединках постоянно проигрывал досрочно. Джон Джонс и Тито Ортис ловили Райана на гильотину, Лиото Мачида и Гловер Тешейра перебивали в стойке, а Энтони Джонсон избивал Бейдера в партере.
Но перейдя в Bellator, Бейдер начал доминировать. В первом же поединке Райан отобрал титул чемпиона в полутяжах у вышеупомянутого Фила Дэвиса, а затем провел успешную защиту, забив в партере Линтона Васселла.
В 2018 Бейдер ворвался в тяжелый дивизион ради участия в
• уничтожить Мухаммеда Лаваля в четвертьфинале (за 15 секунд).
• полностью деклассировать Мэтта Митриона за три раунда в полуфинале.
• нокаутировать Федора в финале (за 35 секунд).
Как вы уже заметили, бои с Лавалем и Федором Бейдер выиграл практически одним ударом.
«Думал, Бейдер будет переводить Федора. А он выбросил этот свой корявый удар. Бой закончился неожиданно», — рассказывал Немков.
И вправду, Бейдер хорош всего в нескольких аспектах: борьба и левый полукрюк на скачке. Этого ему пока вполне достаточно, чтобы быть суперзвездой в Bellator.
Но бой с Немковым — испытание совсем другого уровня. Сможет ли Вадим передать Бейдеру большой привет от Федора? Узнаем 9 мая на турнире Bellator 243.
Антон Комар