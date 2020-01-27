Яценко: Емельяненко продолжал тренировки в условиях одиночной камеры
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Василий
Емельяненко ранее был арестован в Анапе на семь суток за мелкое хулиганство. Бой в тяжелом весе между
«Александр Емельяненко во вторник покинет стены изолятора временного содержания в Анапе. По моей информации, все семь дней ареста Саша продолжал тренироваться, насколько позволяли условия одиночной камеры. Он старался поддерживать форму, несмотря на происшествие. Болельщики смогут оценить его форму 7 февраля на