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16:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Яценко: Емельяненко продолжал тренировки в условиях одиночной камеры

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко продолжал тренировки, даже находясь в одиночной камере, заявил РИА Новости глава лиги Absolute Championship Akhmat (АСА) Алексей Яценко.

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Емельяненко ранее был арестован в Анапе на семь суток за мелкое хулиганство. Бой в тяжелом весе между Емельяненко-младшим и Магомедом Исмаиловым состоится 3 апреля в Москве на турнире АСА 107.

«Александр Емельяненко во вторник покинет стены изолятора временного содержания в Анапе. По моей информации, все семь дней ареста Саша продолжал тренироваться, насколько позволяли условия одиночной камеры. Он старался поддерживать форму, несмотря на происшествие. Болельщики смогут оценить его форму 7 февраля на пресс-конференции в Москве», — сказал Яценко по телефону.

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