Яценко: Емельяненко продолжал тренировки в условиях одиночной камеры

Емельяненко ранее был арестован в Анапе на семь суток за мелкое хулиганство. Бой в тяжелом весе между Емельяненко-младшим и Магомедом Исмаиловым состоится 3 апреля в Москве на турнире АСА 107.

«Александр Емельяненко во вторник покинет стены изолятора временного содержания в Анапе. По моей информации, все семь дней ареста Саша продолжал тренироваться, насколько позволяли условия одиночной камеры. Он старался поддерживать форму, несмотря на происшествие. Болельщики смогут оценить его форму 7 февраля на пресс-конференции в Москве», — сказал Яценко по телефону.