Тренер Нурмагомедова рассказал, из-за чего Хабиб может проиграть

«Всем стоит помнить, что Хабиб — это кардиомашина. Фергюсон же собирается драться пять раундов, Нурмагомедов не против такого хода боя. Я не думаю, что в поединке будет остановка, ожидаю пять раундов войны в октагоне. На мой взгляд, мы готовы сделать это. Но мы должны подготовиться к самому сложному сопернику, с которым нам предстоит сразиться. И это Тони. Чтобы победить Фергюсона, его нужно уважать. Если Хабиб не будет этого делать, то проиграет. Его подготовка позволяет вытерпеть все пять раундов. Но разве кто-то считает Хабиба бойцом, который устает во время поединка?» — цитирует Мендеса The Body Lock.