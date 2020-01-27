Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Автомобилист
Барыс
13
Хоккей. КХЛ
3-й период
Трактор
Ак Барс
03
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Локомотив
Хоккей. НХЛ
28.01
Монреаль Канадиенс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
28.01
Оттава Сенаторз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
28.01
Нэшвилл Предаторз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
28.01
Даллас Старз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
28.01
Ванкувер Кэнакс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
28.01
Сан-Хосе Шаркс
Анахайм Дакс
Все события
Фоторепортажи
19Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы!
11Сборная России стала серебряным призером МЧМ
17:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер Нурмагомедова рассказал, из-за чего Хабиб может проиграть

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Тренер бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес назвал причину, из-за которой российский спортсмен может уступить своему следующему сопернику.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Нурмагомедов проведет бой с американцем Тони Фергюсоном 19 апреля в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249.

«Всем стоит помнить, что Хабиб — это кардиомашина. Фергюсон же собирается драться пять раундов, Нурмагомедов не против такого хода боя. Я не думаю, что в поединке будет остановка, ожидаю пять раундов войны в октагоне. На мой взгляд, мы готовы сделать это. Но мы должны подготовиться к самому сложному сопернику, с которым нам предстоит сразиться. И это Тони. Чтобы победить Фергюсона, его нужно уважать. Если Хабиб не будет этого делать, то проиграет. Его подготовка позволяет вытерпеть все пять раундов. Но разве кто-то считает Хабиба бойцом, который устает во время поединка?» — цитирует Мендеса The Body Lock.

Во время загрузки произошла ошибка.

На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в профессиональной карьере. Фергюсон одержал 25 побед и потерпел три поражения.

Читайте также
«Макгрегор — это вторая лига»: Хабиб Нурмагомедов — о Коноре, Фергюсоне и Мейвезере
Во время загрузки произошла ошибка.
13 декабря 2019© Ньюстюб
 Медведева поужинала с канадским фигуристом
Ван Дамм и Волочкова отдыхают: удивительные шпагаты Анастасии Назаренко
Бекхэм написал трогательное письмо в память о Коби Брайанте
Кто мог бы пригодиться сборной России на Евро-2020
«Краснодар» отменил матч с командой из китайского города Ухань
Российская биатлонистка выиграла индивидуальную гонку на ЮЧМ
Исламхан вернулся в Казахстан после сбора с «Зенитом»
Чемпионка ОИ по теннису из России объявит о завершении карьеры
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь