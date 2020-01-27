Тренер Нурмагомедова рассказал, из-за чего Хабиб может проиграть
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Тренер бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес назвал причину,
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Тренер бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес назвал причину,
Нурмагомедов проведет бой с американцем Тони Фергюсоном 19 апреля в
«Всем стоит помнить, что Хабиб — это кардиомашина. Фергюсон же собирается драться пять раундов, Нурмагомедов не против такого хода боя. Я не думаю, что в поединке будет остановка, ожидаю пять раундов войны в октагоне. На мой взгляд, мы готовы сделать это. Но мы должны подготовиться к самому сложному сопернику, с которым нам предстоит сразиться. И это Тони. Чтобы победить Фергюсона, его нужно уважать. Если Хабиб не будет этого делать, то проиграет. Его подготовка позволяет вытерпеть все пять раундов. Но разве
На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в профессиональной карьере. Фергюсон одержал 25 побед и потерпел три поражения.