Конор и Хабиб могут не подраться снова. Объясняем почему
Реванш Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова для многих кажется решенными вопросом. «Матч ТВ» предлагает несколько сценариев, при которых их дороги (в октагоне) больше не пересекутся.
Реванш Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова для многих кажется решенными вопросом. «Матч ТВ» предлагает несколько сценариев, при которых их дороги (в октагоне) больше не пересекутся.
Пока это даже тяжело произносить вслух. Просто попробуйте прямо сейчас — похоже на несвязный набор слов. Но UFC знает примеры, когда такое происходило. Причем происходило не сенсационно, не случайно, а когда прямо по ходу боя тот, на кого не ставят, раскручивал свои сильные качества и побеждал. Фергюсон старше? Дэниел Кормье был старше Миочича и победил. У Хабиба идеальный стиль? Однажды
Что будет тогда: например, реванш Хабиба и Фергюсона, падение акций Хабиба и много времени для Конора. Вполне возможно, за это время он успеет проиграть сам или потерять интерес.
Если Хабиб выиграет у Тони Фергюсона, его следующий бой пройдет в самом лучшем случае в августе или начале сентября (мы говорили об этом с менеджером). Даже эта дата оставляет Конора на полгода в бездействии. При этом Макгрегор, по собственным словам, настроен драться часто. UFC может предложить Макгрегору несколько вариантов на весну. Быстро назовем каждый:
Хорхе Масвидал (77 кг). Самый упоминаемый возможный соперник после Хабиба. Идет на серии из трех досрочных побед, заставил говорить о себе, вырубив Бена Аскрена за 5 секунд и избив Нейта Диаса на глазах у Дональда Трампа.
Нейт Диас (77 кг). Возможность их третьего боя важно проговорить, но есть ощущение, что желающих увидеть Диас — Макгрегор 3 все меньше.
Макс Холлоуэй/Дастин Порье (70 кг). Каждого из них Конор побеждал в полулегком весе. Каждый из них сильно прибавил и проводил бои в легком. Каждый из них
Джастин Гейджи (70 кг). Гейджи и Хабиба ведет один и тот же менеджер. Рейтинг легкого веса выглядит так: Хабиб — чемпион. № 1 — Тони Фергюсон, № 2 — Дастин Порье, № 3 — Конор Макгрегор, № 4 Джастин Гейджи. Желание менеджеров Хабиба понятно: за бой с Конором Гейджи в любом случае заработает много. Если Гейджи проиграет — Конор, конечно, постучится в двери Хабиба. Если выиграет, скорее всего, ему придется драться с Хабибом и стать 30-м побежденным соперником.
Что будет тогда: Конору придется
Бой Фергюсона и Хабиба срывался уже четыре раза, имея точную дату, и теперь до появления обоих бойцов в клетке никто не может быть уверен, что он состоится. Каждый в тройке Хабиб — Тони — Конор травмировал крестообразные связки колена. У Фергюсона также был перелом руки и обнаруживали жидкость в легких, Конор ломал ногу в бою с Диасом, у Хабиба были проблемы с рукой и спиной плюс — травма ребер. Все это сделало их серьезнейшими бойцами своего времени, но забрало так много здоровья, что на каждый следующий бой его приходится старательно копить.
Что будет тогда:
На самом деле не драться вообще со стороны Нурмагомедова будет очень сильным, очень тонким и очень тяжелым для понимания решением. Этого могут не понять даже многие фанаты бойца из Дагестана.
Но, отказываясь, Хабиб навечно оставляет своего главного соперника задушенным в четвертом раунде и вынужденным просить реванш, маскируя это оскорблениями. Отказ от боя — это и манифест, и пренебрежение деньгами, и демонстрация собственной системы ценностей, и печать достоверности на своей книге. Там Хабиб называет Конора пьяницей, пустым местом и нулем. И если все это так, то зачем с ним драться снова?
Что будет тогда: у UFC практически не было случаев, когда бойцы были на контракте, а поединок — даже громкий и сложный — не получалось организовать. На ум приходит только Андерсон Силва vs Жорж
С другой стороны, чисто математически потенциальный отказ Хабиба не так уж и страшен, скорее всего, бои каждого по отдельности в совокупности могут дать не меньшую прибыль.
И тут важно, что о горячем желании провести реванш говорит Дэйна Уайт, но не сам Конор Макгрегор. Планом «Б» Конора может стать как раз переезд в полусредний дивизион.
Что будет тогда: при росте 172 см и весе между боями около 80 кг Конор не выглядит потенциально опасным полусредневесом, но надо понимать, что бой с победителем пары Хабиб/Фергюсон, с точки зрения риска, ничуть не лучше нескольких громких поединков в категории до 77 кг.
Вадим Тихомиров