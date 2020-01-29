Конор и Хабиб могут не подраться снова. Объясняем почему

Источник: AP 2020

Хабиб проиграет Тони Фергюсону

Пока это даже тяжело произносить вслух. Просто попробуйте прямо сейчас — похоже на несвязный набор слов. Но UFC знает примеры, когда такое происходило. Причем происходило не сенсационно, не случайно, а когда прямо по ходу боя тот, на кого не ставят, раскручивал свои сильные качества и побеждал. Фергюсон старше? Дэниел Кормье был старше Миочича и победил. У Хабиба идеальный стиль? Однажды джиу-джитсу Фабрисио Вердума хватило, чтобы заставить сдаться Федора Емельяненко. У Хабиба невероятная серия? К сожалению, и они прерываются, 18−0 Бена Аскрена и 33−1 Ренана Барао сломались о Хорхе Масвидала и Ти Джея Диллашоу.

Что будет тогда: например, реванш Хабиба и Фергюсона, падение акций Хабиба и много времени для Конора. Вполне возможно, за это время он успеет проиграть сам или потерять интерес.

Конор не станет ждать и тоже проиграет

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Если Хабиб выиграет у Тони Фергюсона, его следующий бой пройдет в самом лучшем случае в августе или начале сентября (мы говорили об этом с менеджером). Даже эта дата оставляет Конора на полгода в бездействии. При этом Макгрегор, по собственным словам, настроен драться часто. UFC может предложить Макгрегору несколько вариантов на весну. Быстро назовем каждый:

Хорхе Масвидал (77 кг). Самый упоминаемый возможный соперник после Хабиба. Идет на серии из трех досрочных побед, заставил говорить о себе, вырубив Бена Аскрена за 5 секунд и избив Нейта Диаса на глазах у Дональда Трампа.

Нейт Диас (77 кг). Возможность их третьего боя важно проговорить, но есть ощущение, что желающих увидеть Диас — Макгрегор 3 все меньше. Когда-то самая востребованная трилогия в ММА — перегорела.

Источник: AP 2020

Макс Холлоуэй/Дастин Порье (70 кг). Каждого из них Конор побеждал в полулегком весе. Каждый из них сильно прибавил и проводил бои в легком. Каждый из них какое-то время ходил с чемпионским поясом. Для Конора это может быть безопасным (на фоне других вариантов) возвращением в легкий вес.

Джастин Гейджи (70 кг). Гейджи и Хабиба ведет один и тот же менеджер. Рейтинг легкого веса выглядит так: Хабиб — чемпион. № 1 — Тони Фергюсон, № 2 — Дастин Порье, № 3 — Конор Макгрегор, № 4 Джастин Гейджи. Желание менеджеров Хабиба понятно: за бой с Конором Гейджи в любом случае заработает много. Если Гейджи проиграет — Конор, конечно, постучится в двери Хабиба. Если выиграет, скорее всего, ему придется драться с Хабибом и стать 30-м побежденным соперником.

Что будет тогда: Конору придется кого-то побеждать, и в таком случае Хабибу понадобится ждать слишком долго.

Травма

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Бой Фергюсона и Хабиба срывался уже четыре раза, имея точную дату, и теперь до появления обоих бойцов в клетке никто не может быть уверен, что он состоится. Каждый в тройке Хабиб — Тони — Конор травмировал крестообразные связки колена. У Фергюсона также был перелом руки и обнаруживали жидкость в легких, Конор ломал ногу в бою с Диасом, у Хабиба были проблемы с рукой и спиной плюс — травма ребер. Все это сделало их серьезнейшими бойцами своего времени, но забрало так много здоровья, что на каждый следующий бой его приходится старательно копить.

Что будет тогда: кто-то может даже завершить карьеру, или рассинхрон будет настолько серьезным, что они так и не найдут времени на бой.

Хабиб откажется

И Хабиб, и Абдулманап пока называют разные, но одинаково невыполнимые условия для второго боя: Хабиб говорит, что Конору нужно одержать 10 побед, отец — что Хабибу должны заплатить 100 миллионов.

На самом деле не драться вообще со стороны Нурмагомедова будет очень сильным, очень тонким и очень тяжелым для понимания решением. Этого могут не понять даже многие фанаты бойца из Дагестана.

Но, отказываясь, Хабиб навечно оставляет своего главного соперника задушенным в четвертом раунде и вынужденным просить реванш, маскируя это оскорблениями. Отказ от боя — это и манифест, и пренебрежение деньгами, и демонстрация собственной системы ценностей, и печать достоверности на своей книге. Там Хабиб называет Конора пьяницей, пустым местом и нулем. И если все это так, то зачем с ним драться снова?

Что будет тогда: у UFC практически не было случаев, когда бойцы были на контракте, а поединок — даже громкий и сложный — не получалось организовать. На ум приходит только Андерсон Силва vs Жорж Сен-Пьер.

С другой стороны, чисто математически потенциальный отказ Хабиба не так уж и страшен, скорее всего, бои каждого по отдельности в совокупности могут дать не меньшую прибыль.

Конор останется в категории 77 кг

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Легкий вес (70 кг) превратился в категорию трех фамилий: Нурмагомедов, Фергюсон, Макгрегор.

И тут важно, что о горячем желании провести реванш говорит Дэйна Уайт, но не сам Конор Макгрегор. Планом «Б» Конора может стать как раз переезд в полусредний дивизион. Во-первых, это даст возможность упрекать Нурмагомедова, что он на это так и не решился. Во-вторых, там есть бои все с теми же Масвидалом и Диасом, а к ним может присоединиться и Колби Ковингтон, исполняющий обязанности Макгрегора в его отсутствие. В-третьих, Конор может даже издевательски просить бой с братом Хабиба Абубакаром, говоря, что он уже нанес первый удар в этом бою, сидя верхом на клетке 6-го октября 2018 года в Лас-Вегасе.

Что будет тогда: при росте 172 см и весе между боями около 80 кг Конор не выглядит потенциально опасным полусредневесом, но надо понимать, что бой с победителем пары Хабиб/Фергюсон, с точки зрения риска, ничуть не лучше нескольких громких поединков в категории до 77 кг.