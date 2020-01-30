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11:07 (мск), источник: Sport24

«Саша Емельяненко — позор ММА». Харитонов жестко раскритиковал скандального бойца

Боец ММА Сергей Харитонов выступил с жесткой критикой в адрес коллеги Александра Емельяненко, который на этой неделе покинул СИЗО в Анапе после 7 суток ареста.

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«Все говорят: Саша выпил, с кем-то подрался, его задержали, 7 суток ареста. Для людей веселье: опять Сашу задержали. То подрался, то в машине пьяный. Люди хохочут и обсуждают, какой Саша — плохой или хороший. Веселятся, хлопают и смеются. Но это все до тех пор, пока человек не столкнется с этой проблемой сам.

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Сейчас с кем ни поговори: «Ой, Саша такой хороший, правильный. Ну, выпил. Всякое бывает! Ну, изнасиловал. Всякое бывает!» Но я всем говорю: «А если он изнасилует твою дочь? Как ты к этому отнесешься?» Просто поставьте себя на место того человека, который пострадал. То в самолете пошел и плюнул кому-то в лицо, то пьяный приехал на мастер-класс. Люди уводили своих детей с мастер-класса, пришла администрация…

Это позор ММА. Позор нашему спорту. Для меня спортсмен, который занимается ММА, это порядочный человек. Да, я тоже не святой, тоже могу выпить. Но у меня никогда не сносит крышу. А если у тебя сносит крышу, то выпей где-то за городом, поедь в деревню. Выпили, закусили, похохотали, друг другу по лицу дали, но никто этого не видит. Дети этого видеть не должны.

А у нас сегодня получается, что маньяк, насильник, алкоголик и пьяница почему-то положительный герой. Все хлопают, приходя посмотреть, как он бьется. Вот последний бой, когда он с Мишей Кокляевым подрался. Оказывается, Саша у нас такой хороший… Я сторонник того, что человек, который занимается нашим спортом, не должен быть беспредельщиком.

Может ли это как-то повлиять на бой с Магомедом Исмаиловым? Да не может это повлиять. Саша и на бой может пьяным выйти.
Сергей Харитонов
Боец ММА

Ему какая разница? Он пьяный будет еще лучше драться. Граммов 50 — и он еще лучше драться будет. Он без этого уже не может. Больной человек, — сказал Харитонов в эфире телеканала «Матч! Боец».

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