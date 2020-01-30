«Саша Емельяненко — позор ММА». Харитонов жестко раскритиковал скандального бойца
Боец ММА Сергей Харитонов выступил с жесткой критикой в адрес коллеги Александра Емельяненко, который на этой неделе покинул СИЗО в Анапе после 7 суток ареста.
Боец ММА Сергей Харитонов выступил с жесткой критикой в адрес коллеги Александра Емельяненко, который на этой неделе покинул СИЗО в Анапе после 7 суток ареста.
«Все говорят: Саша выпил, с
Сейчас с кем ни поговори: «Ой, Саша такой хороший, правильный. Ну, выпил. Всякое бывает! Ну, изнасиловал. Всякое бывает!» Но я всем говорю: «А если он изнасилует твою дочь? Как ты к этому отнесешься?» Просто поставьте себя на место того человека, который пострадал. То в самолете пошел и плюнул
Это позор ММА. Позор нашему спорту. Для меня спортсмен, который занимается ММА, это порядочный человек. Да, я тоже не святой, тоже могу выпить. Но у меня никогда не сносит крышу. А если у тебя сносит крышу, то выпей
А у нас сегодня получается, что маньяк, насильник, алкоголик и пьяница
Может ли это
как-топовлиять на бой с Магомедом Исмаиловым? Да не может это повлиять. Саша и на бой может пьяным выйти.
Ему какая разница? Он пьяный будет еще лучше драться. Граммов 50 — и он еще лучше драться будет. Он без этого уже не может. Больной человек, — сказал Харитонов в эфире телеканала «Матч! Боец».