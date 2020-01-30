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11:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Боец MMA вспомнил изнуряющий спарринг с Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джо Джанетти рассказал о своем спарринге с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Видео доступно на YouTube-канале The Fight Experience.

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Джанетти вспомнил о своем первом дне в American Kickboxing Academy (AKA). Новичка зала выбрали в качестве спарринг-партнера Нурмагомедова из-за схожих антропометрических данных с ирландцем Конором Макгрегором — россиянин как раз готовился к поединку с ним в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). По словам американца, после изнурительной схватки с россиянином его впервые в жизни чуть не стошнило.

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«В схватке с Хабибом я почувствовал, словно никогда в жизни не боролся», — признался Джанетти. По его словам, Нурмагомедов спарринговал с ним не в полную силу. «Я четко понимал, что он сейчас выкладывается процентов на 40. Я же просто умирал лишь бы хоть как-то высвободиться из-под его контроля», — вспомнил американец.

Джанетти также отметил вежливость и скромность россиянина: Нурмагомедов поблагодарил его за спарринг сразу после схватки и после окончания тренировки.

Нурмагомедов тренируется в AKA вместе с бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Даниэлем Кормье и под руководством тренера Хавьера Мендеса. В октябре 2018-го он победил Макгрегора, защитив пояс чемпиона UFC в легком весе. Во втором поединке в статусе чемпиона, который прошел в сентябре 2019-го, Нурмагомедов вынудил сдаться американца Дастина Порье. Следующим соперником россиянина станет американский боец Тони Фергюсон — бывший временный чемпион UFC в легком весе.

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Джанетти провел семь профессиональных поединков. На его счету шесть побед и одно поражение.

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