«Обхожу опасные моменты, чтобы не уехать лет на пять». Яна считают самым жёстким русским

Источник: AP 2020

С июня 2018 года Пётр Ян побеждает в UFC примерно раз в два-три месяца и, кажется, готов и дальше драться в таком бешеном ритме. Вот только нынешний статус не позволяет бойцу из Сибири выступать с прежним постоянством. Сегодня Ян — третий номер рейтинга легчайшего веса лучшей лиги мира, а это значит, что в следующий раз ему предстоит биться либо за статус чемпиона, либо за звание неоспоримого претендента № 1 на титульный бой. Такие события, как правило, организовывают долго.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/zMOnxEUYTTw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как Пётр проводит обрушившееся на него свободное время? Почему его победы над лучшими из лучших зачастую кажутся лёгкими? Когда в следующий раз мы увидим «Самого жёсткого русского в США» (это своеобразное звание закрепилось за Петром в Америке в конце прошлого года) внутри октагона? Чем закончилась перепалка с экс-чемпионом Коди Гарбрандтом? И почему боец уровня Яна до сих пор продолжает реагировать на выпады ноунеймов в соцсетях? Отвечает сам будущий чемпион UFC.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--055c2023ad9813c05d27" data-vnd="055c2023ad9813c05d27" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=055c2023ad9813c05d27" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Сейчас провожу время с семьёй, с друзьями. Надо бы английский поучить, я это понимаю, но пока никак не могу взяться, и это большое упущение. Уже месяц отдыхаю, думаю, пора начинать пахать.

— Новостей о вашем следующем бое пока нет. У вас есть понимание, ради чего конкретно начинаете пахать?

— Пока нет. План на ближайшее время — слегка поддерживать себя в форме, чтобы потом без проблем переключиться на тяжёлую работу, когда уже появится какая-то информация от UFC по сопернику.

Источник: Reuters

— UFC выставил расписание на следующие несколько месяцев, и самым интересным в нём кажется 249-й турнир, который возглавят Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон. Хотели бы там выступить?

— Да, и вполне смог бы. Мне хватит времени, чтобы подготовиться к апрелю. Апрель, май, июнь — я готов в любой из этих месяцев подраться. Пока не знаю, насколько реально попасть именно в кард UFC 249. Многое зависит от боя Генри Сехудо с Жозе Алду. Наверное, логичнее было бы выступить на одном турнире с ними. А если не выйдет, то, конечно, с Хабибом в один вечер было бы хорошо подраться. Это будет большое событие.

— Сехудо отдали спорную победу в поединке с Деметриусом Джонсоном, потом были разговоры относительно своевременности остановки его боя с Диллашоу, и только успех в схватке с Мораесом кажется неоспоримым. Нет ощущения, что он случайный чемпион?

— Я не скажу, что он случайный чемпион. Сехудо доказывает свой статус выступлениями, но я всё равно чувствую, что по ментальным, интеллектуальным и бойцовским качествам я его превосхожу. Однажды я его остановлю, сломаю, деклассирую. Когда — вопрос времени.

— UFC выкладывает в своих основных аккаунтах в соцсетях опросы, посвящённые вам, а Дэна Уайт называет вас претендентом на пояс. Ощущаете на себе, как растёт ваш статус?

— Конечно. С каждым боем становлюсь популярнее и отношение руководства всё лучше. Но это же всё заслуженно, я работал и дрался.

Раз я нахожусь в этой позиции, значит, я на правильном пути. Рано или поздно подерусь за пояс. Пока желание одно — бой с Сехудо за титул. Не дадут — значит, буду биться с кем-то другим. Сидеть без дела не стану.

— Помимо Сехудо есть два очевидных соперника для вас — Марлон Мораес (№ 1) и Алджамейн Стерлинг (№ 2). Создаётся впечатление, что вам нет разницы, с кем из них драться.

— Всё так.

Источник: AP

— А если придёт менеджер и скажет: выбирай из двух одинаковых по условиям вариантов — Мораес или Стерлинг. Кто это будет?

— Скажу, выбирайте сами.

— Почему? Бойцы-то разные по стилю.

— Ну и что? Я же в UFC — должен со всеми драться и всех побеждать. Каждый из этих боёв, если выиграю, приблизит меня к поясу. Оба претенденты, правда, Мораес позапрошлый поединок как раз проводил за пояс, потому ему новый титульник в ближайшее время вряд ли дадут.

— А что Стерлинг?

— Тоже интересный. Он претендует на пояс и по-своему неудобный, неординарный соперник. Но я не боюсь его борьбы и джиу-джитсу. Вижу в его технике пробелы, которые могу использовать.

— Вы любите проводить бои в стойке, а Стерлинг — борец. Разве не удобнее было бы подраться с ударником Мораесом?

— Да, я в основном дерусь в стойке, но могу и побороться. Просто пока не было достаточно возможностей это показать.

В том же бою с Фейбером удалось немного подержать его в контроле на земле, хотя Юрайя базовый борец и раньше выступал на категорию выше, то есть достаточно крупный парень.

— Что с Фейбером, что в остальных ваших боях внутри UFC казалось, что зажатые к сетке соперники просто не знают, что с вами делать. Как это удаётся и было ли вам хоть раз по-настоящему сложно?

— Да каждый бой сложный по-своему. А по поводу визуального впечатления: этому прессингу на ногах я научился на боксе. Стараюсь «тушить» пространство, резать углы, не позволяя сопернику импровизировать, раскачиваться. Таков мой стиль: ногами работаю первым номером, а руками — вторым. Всегда держу человека на прицеле, где-то перехватываю, где-то встречаю. Подбираюсь на правильную дистанцию и «расстреливаю». Со Стерлингом так же будет.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B6FBRJhnVEJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B6FBRJhnVEJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B6FBRJhnVEJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ufc (@ufc)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-12-15T03:44:23+00:00">14 Дек 2019 в 7:44 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Подробнее расскажете, как собираетесь его бить?

— Соперники сами дают Стерлингу махать руками и ногами, и он попадает сто раз. Вот только никого не роняет и даже особо не сотрясает. Точности и жёсткости нет, удары корявые. Дай ему среднюю дистанцию, и он не сможет всего этого делать. Стерлинга надо взять на нормальный прицел, и у него останется только одна задача — показывать удар и прыгать в переднюю ногу, как он всегда и делает. Подготовлю удары снизу — руки, колени. Пару раз наткнётся, третий раз уже не полезет.

— От пока не состоявшихся будущих боёв перейдём к несостоявшимся прошлым. После вашей победы над Фейбером его друг Коди Гарбрандт что-то в резкой форме высказывал вам в подтрибунном помещении. Если бы он позволил себе лишнего, насколько далеко готовы были зайти в этой перепалке? Не секрет, что вы человек импульсивный.

— Думаю, далеко зашёл бы. Неприятная была бы ситуация, пришлось бы действовать… Он что-то ляпнул до этого, мол, при встрече нападёт. А при встрече первым делом руки за спину спрятал и только улыбнулся ехидно. Позиция терпилы. Ты же обещал леща дать, а чего же не дал-то? !

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B6TM4gqFj1i/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B6TM4gqFj1i/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B6TM4gqFj1i/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от @ppv_ufc</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-12-20T15:56:01+00:00">20 Дек 2019 в 7:56 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— На видео вас, вроде бы, даже расталкивали.

— Да просто разговор только начался, и охрана тут же включилась. У них всё чётко, пылить особо не дадут. Да и не нужно это. Зачем мне все эти последствия, штрафы? Сейчас за подобные драки могут и на год дисквалифицировать.

— Хорхе Масвидаль накинулся на Леона Эдвардса прямо после интервью в марте прошлого года. После этого стал главной звездой компании.

— Верно, только вот после таких инцидентов в UFC и решили ужесточить контроль над бойцами. Видели, какие штрафы они дают? Тому же Хабибу, например.

Сейчас любой такой проступок может судом закончиться, а это сразу минус 200−300 тысяч долларов. Мне зачем это надо — попадать из-за какой-то мыши?

Да, Масвидаль стал популярнее. Но атлетические комиссии делают всё, чтобы не допустить подобных ситуаций в будущем.

— Последнее про вашу перепалку с Гарбрандтом. В Америке он, вроде бы, считается жёстким парнем…

— Да какой он жёсткий?!

— И всё-таки. Попробуйте встроить его в атмосферу родной Дудинки или, например, Омска, Екатеринбурга. Жёсткий?

— Да ладно вам, ё-моё, ну какой он жёсткий?! Расписался весь, будто изолентой замотался, журавлей каких-то набил и ходит. Обычный пижон. А по поводу того инцидента: он же три раза подряд в нокаут упал. Конечно, ему нужно о себе напоминать теперь. Тогда был мой вечер, он это понял, потому и решил на горячих новостях выехать.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bzgi6b1BEoR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bzgi6b1BEoR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bzgi6b1BEoR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Cody Garbrandt (@cody_nolove)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-07-04T20:38:07+00:00">4 Июл 2019 в 1:38 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Сегодня вы третий номер в своём весе. Разве правильно реагировать на каждого, кто что-то скажет?

— Да я понимаю это. Отовсюду камеры, взгляды, провокации. Статус профессионального спортсмена — да ещё и медийного — сейчас чуть ли не как холодное оружие расценивается, если мы говорим о каких-то ситуациях на улице. У меня есть семья, потому многие моменты фильтрую, отсеиваю, обхожу опасные эпизоды. Взрослею, умнею и понимаю, что могу уехать лет на пять если что.

— Это если переборщить. Но я сейчас не о крайних ситуациях, а, например, о тех же интернет-провокаторах. Недавно вы отреагировали на выпады откровенного ноунейма Мохаммеда Хейбати, который называет себя Персидским Дагестанцем. Зачем это вам?

— Здесь даже дело не только в нём. У меня складывается общее впечатление по всей команде Dagfighter (в ней проходит подготовку тот самый Хейбати. — Прим. «Чемпионата»). Получается, это не только один человек оттуда обо мне плохого мнения, а вся команда, раз она это своему бойцу позволила.

— У вас непростая история взаимоотношений с командой в целом, если я всё правильно помню, ещё со времён выступлений в ACB, когда вы дважды дрались за пояс с их представителем Магомедом Магомедовым.

— Потом взаимоотношения наладились. Люди оттуда даже обращались ко мне за помощью. Звонил президент клуба, спрашивал, не против ли я, если Магомедов будет работать с моим менеджером Саятом (Абдрахмановым. — Прим. «Чемпионата»), чтобы подписаться в UFC. Братом называли. Конечно, я не против, это дело Саята, с кем работать. А тут такая крыса у них появилась…

Возьмём ту же ситуацию с Макгрегором, который прилетел и наговорил гадостей про Хабиба, про Дагестан. И тут — то же самое: прилетела какая-то крыса в чужую страну, прибилась к команде, что-то о себе возомнила, говорит тут на всех. Если вы ей позволяете так делать, то она рано или поздно и по отношению к вам поведёт себя как крыса.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/tv/B75yDdWil9N/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/tv/B75yDdWil9N/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/tv/B75yDdWil9N/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-01-29T12:05:13+00:00">29 Янв 2020 в 4:05 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Иван Ковалёв