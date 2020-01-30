«Обхожу опасные моменты, чтобы не уехать лет на пять». Яна считают самым жёстким русским
Будущий чемпион UFC из Сибири — о превосходстве над Сехудо, стычке с американской звездой и перепалках с провокаторами в Сети.
Будущий чемпион UFC из Сибири — о превосходстве над Сехудо, стычке с американской звездой и перепалках с провокаторами в Сети.
С июня 2018 года Пётр Ян побеждает в UFC примерно раз в
Как Пётр проводит обрушившееся на него свободное время? Почему его победы над лучшими из лучших зачастую кажутся лёгкими? Когда в следующий раз мы увидим «Самого жёсткого русского в США» (это своеобразное звание закрепилось за Петром в Америке в конце прошлого года) внутри октагона? Чем закончилась перепалка с
— Сейчас провожу время с семьёй, с друзьями. Надо бы английский поучить, я это понимаю, но пока никак не могу взяться, и это большое упущение. Уже месяц отдыхаю, думаю, пора начинать пахать.
— Новостей о вашем следующем бое пока нет. У вас есть понимание, ради чего конкретно начинаете пахать?
— Пока нет. План на ближайшее время — слегка поддерживать себя в форме, чтобы потом без проблем переключиться на тяжёлую работу, когда уже появится
— UFC выставил расписание на следующие несколько месяцев, и самым интересным в нём кажется 249-й турнир, который возглавят Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон. Хотели бы там выступить?
— Да, и вполне смог бы. Мне хватит времени, чтобы подготовиться к апрелю. Апрель, май, июнь — я готов в любой из этих месяцев подраться. Пока не знаю, насколько реально попасть именно в кард UFC 249. Многое зависит от боя Генри Сехудо с Жозе Алду. Наверное, логичнее было бы выступить на одном турнире с ними. А если не выйдет, то, конечно, с Хабибом в один вечер было бы хорошо подраться. Это будет большое событие.
— Сехудо отдали спорную победу в поединке с Деметриусом Джонсоном, потом были разговоры относительно своевременности остановки его боя с Диллашоу, и только успех в схватке с Мораесом кажется неоспоримым. Нет ощущения, что он случайный чемпион?
— Я не скажу, что он случайный чемпион. Сехудо доказывает свой статус выступлениями, но я всё равно чувствую, что по ментальным, интеллектуальным и бойцовским качествам я его превосхожу. Однажды я его остановлю, сломаю, деклассирую. Когда — вопрос времени.
— UFC выкладывает в своих основных аккаунтах в соцсетях опросы, посвящённые вам, а Дэна Уайт называет вас претендентом на пояс. Ощущаете на себе, как растёт ваш статус?
— Конечно. С каждым боем становлюсь популярнее и отношение руководства всё лучше. Но это же всё заслуженно, я работал и дрался.
Раз я нахожусь в этой позиции, значит, я на правильном пути. Рано или поздно подерусь за пояс. Пока желание одно — бой с Сехудо за титул. Не дадут — значит, буду биться с
— Помимо Сехудо есть два очевидных соперника для вас — Марлон Мораес (№ 1) и Алджамейн Стерлинг (№ 2). Создаётся впечатление, что вам нет разницы, с кем из них драться.
— Всё так.
— А если придёт менеджер и скажет: выбирай из двух одинаковых по условиям вариантов — Мораес или Стерлинг. Кто это будет?
— Скажу, выбирайте сами.
— Почему?
— Ну и что? Я же в UFC — должен со всеми драться и всех побеждать. Каждый из этих боёв, если выиграю, приблизит меня к поясу. Оба претенденты, правда, Мораес позапрошлый поединок как раз проводил за пояс, потому ему новый титульник в ближайшее время вряд ли дадут.
— А что Стерлинг?
— Тоже интересный. Он претендует на пояс и
— Вы любите проводить бои в стойке, а Стерлинг — борец. Разве не удобнее было бы подраться с ударником Мораесом?
— Да, я в основном дерусь в стойке, но могу и побороться. Просто пока не было достаточно возможностей это показать.
В том же бою с Фейбером удалось немного подержать его в контроле на земле, хотя Юрайя базовый борец и раньше выступал на категорию выше, то есть достаточно крупный парень.
— Что с Фейбером, что в остальных ваших боях внутри UFC казалось, что зажатые к сетке соперники просто не знают, что с вами делать. Как это удаётся и было ли вам хоть раз
— Да каждый бой сложный
— Подробнее расскажете, как собираетесь его бить?
— Соперники сами дают Стерлингу махать руками и ногами, и он попадает сто раз. Вот только никого не роняет и даже особо не сотрясает. Точности и жёсткости нет, удары корявые. Дай ему среднюю дистанцию, и он не сможет всего этого делать. Стерлинга надо взять на нормальный прицел, и у него останется только одна задача — показывать удар и прыгать в переднюю ногу, как он всегда и делает. Подготовлю удары снизу — руки, колени. Пару раз наткнётся, третий раз уже не полезет.
— От пока не состоявшихся будущих боёв перейдём к несостоявшимся прошлым. После вашей победы над Фейбером его друг Коди Гарбрандт
— Думаю, далеко зашёл бы. Неприятная была бы ситуация, пришлось бы действовать… Он
— На видео вас, вроде бы, даже расталкивали.
— Да просто разговор только начался, и охрана тут же включилась. У них всё чётко, пылить особо не дадут. Да и не нужно это. Зачем мне все эти последствия, штрафы? Сейчас за подобные драки могут и на год дисквалифицировать.
— Хорхе Масвидаль накинулся на Леона Эдвардса прямо после интервью в марте прошлого года. После этого стал главной звездой компании.
— Верно, только вот после таких инцидентов в UFC и решили ужесточить контроль над бойцами. Видели, какие штрафы они дают? Тому же Хабибу, например.
Сейчас любой такой проступок может судом закончиться, а это сразу минус 200−300 тысяч долларов. Мне зачем это надо — попадать
из-за какой-томыши?
Да, Масвидаль стал популярнее. Но атлетические комиссии делают всё, чтобы не допустить подобных ситуаций в будущем.
— Последнее про вашу перепалку с Гарбрандтом. В Америке он, вроде бы, считается жёстким парнем…
— Да какой он жёсткий?!
— И
— Да ладно вам,
— Сегодня вы третий номер в своём весе. Разве правильно реагировать на каждого, кто
— Да я понимаю это. Отовсюду камеры, взгляды, провокации. Статус профессионального спортсмена — да ещё и медийного — сейчас чуть ли не как холодное оружие расценивается, если мы говорим о
— Это если переборщить. Но я сейчас не о крайних ситуациях, а, например, о тех же
— Здесь даже дело не только в нём. У меня складывается общее впечатление по всей команде Dagfighter (в ней проходит подготовку тот самый Хейбати. — Прим. «Чемпионата»). Получается, это не только один человек оттуда обо мне плохого мнения, а вся команда, раз она это своему бойцу позволила.
— У вас непростая история взаимоотношений с командой в целом, если я всё правильно помню, ещё со времён выступлений в ACB, когда вы дважды дрались за пояс с их представителем Магомедом Магомедовым.
— Потом взаимоотношения наладились. Люди оттуда даже обращались ко мне за помощью. Звонил президент клуба, спрашивал, не против ли я, если Магомедов будет работать с моим менеджером Саятом (Абдрахмановым. — Прим. «Чемпионата»), чтобы подписаться в UFC. Братом называли. Конечно, я не против, это дело Саята, с кем работать. А тут такая крыса у них появилась…
Возьмём ту же ситуацию с Макгрегором, который прилетел и наговорил гадостей про Хабиба, про Дагестан. И тут — то же самое: прилетела
какая-токрыса в чужую страну, прибилась к команде, что-тоо себе возомнила, говорит тут на всех. Если вы ей позволяете так делать, то она рано или поздно и по отношению к вам поведёт себя как крыса.
Иван Ковалёв