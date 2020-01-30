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18:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Коронавирус ударил по ММА и боксу. Не повезло российской лиге

В Корее сорвался первый в году турнир М-1, а в Китае — бой Рамирес vs Постол.

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Источник: AP 2020

В Корее сорвался первый в году турнир М-1, а в Китае — бой Рамирес vs Постол.

Отмена турнира по ММА в Корее

Российский промоушен М-1 Global планировал провести турнир М-1 Challenge 106 в Сувоне, Южная Корея. Однако из-за угрозы эпидемии шоу пришлось отменить. В Корее на данный момент зафиксировано четыре случая заражения коронавирусом, ситуация далеко от критической, тем не менее власти страны решили на время запретить культурно-массовые мероприятия.

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На турнире планировалось девять поединков. Во главе карда стоял бой тяжеловесов Заура Гаджибабаева (Азербайджан, 7−3−1) и Юн Су Лима (Южная Корея, 26−13). По словам президента M-1 Global Вадима Финкельштейна, вероятно, шоу будет перенесено на март. Но все зависит от ситуации с распространением коронавируса.

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Коронавирус в цифрах и фактах

— Корейская сторона сказала, что возьмет неделю, чтобы посмотреть, как развиваются события. Пока забронировали арену на середину марта — кажется, на 17-е число. Мало же только дату назначить, нужно еще и площадку иметь для турнира. Вполне возможно, что состав карда изменится. Тогда кого-то попробуем передвинуть на апрельское шоу, которое пройдет в Санкт-Петербурге. Думаю, турнир в Корее мы в итоге проведем.

— Конечно, мы потеряли деньги. Мы же работали над турниром. Сделали визы бойцам, которым они были необходимы. Купили билеты. ММА — это же не только бойцы. Туда должны были лететь и судьи, и комментаторы. Всего около 60 человек. А билеты мы покупали заранее.

Отмена турниров по боксу в Китае

Также 1 февраля на китайском острове Хайнань должен был пройти важный боксерский вечер с главным боем между чемпионом WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Карлосом Рамиресом (25−0) и обязательным претендентом на титул WBC Виктором Постолом (31−2).

— Вечер бокса отменен, — цитирует ESPN главу промоутерской компании Top Rank Боба Арума. — Китайская сторона понимает наше решение. Даже если бы мы стали проводить бой, он прошел бы на пустой арене, потому что никто не едет в Китай из-за коронавируса. Впервые сталкиваюсь с отменой боя по такой причине.

Рамирес в итоге остался в Лос-Анджелесе. Постол и его тренер Фредди Роуч прилетели на Хайнань, но потом немедленно покинули остров. В соцсетях украинец поблагодарил Top Rank за обеспечение скорейшего возвращения домой.

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По словам Арума, теперь поединок, скорее всего, пройдет в США.

— Нам необходимо найти арену для проведения боя, и согласовать дату с ESPN, — сказал промоутер.

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Также в Китае планировался отборочный турнир по боксу на Олимпийские игры в зоне Азия/Океания. Он должен был пройти с 3 по 14 февраля в Ухане, где произошла вспышка коронавируса. В результате соревнования перенесли на март в столицу Иордании — Амман.

Что такое коронавирус 2019-nCoV

31 декабря китайские власти сообщили о распространении неизвестного вида пневмонии в Ухане. На тот момент было зафиксировано 27 случаев заболевания. 9 января был определен новый вид коронавируса — 2019-nCoV. На 30 января от пневмонии умерло более 170 человек, число заразившихся — более 6000 человек.

Вирус передается от человека к человеку. Носитель может заразить человека с расстояния двух метров, даже тогда, когда симптомы еще не проявились. Основные симптомы: высокая температура, сухой кашель, озноб и слабость. Большинство инфицированных — мужчины.

Помимо Китая заболевшие есть в Южной Корее, Камбодже, ОАЭ, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии и на Шри-Ланке. Изначально заразившиеся были прибывшими из Китая, но 29 январе в Японии был зафиксирован первый случай заражения внутри страны.

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