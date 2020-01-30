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14:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Макгрегор обошёл Фергюсона в сводном рейтинге UFC

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, отыграл две строчки в сводном рейтинге организации вне зависимости от весовой категории.

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В предыдущей версии рейтинга Макгрегор занимал 11-е место, а теперь — 9-е. Американец Тони Фергюсон, выступающий в лёгкой весовой категории, остался на 10-м месте.

Первую тройку, как и прежде, составляют действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе американец Джон Джонс, обладатель пояса в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Генри Сехудо, чемпион в легчайшем весе.

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Напомним, Макгрегор последний поединок провёл 18 января, нокаутировав американца Дональда Серроне за 40 секунд. Бой проходил в полусреднем весе. Что касается Фергюсона, то его ближайшим соперником будет Нурмагомедов. Бойцы сразятся на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.

Источник: Официальный сайт UFC

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