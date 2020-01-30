Макгрегор обошёл Фергюсона в сводном рейтинге UFC

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В предыдущей версии рейтинга Макгрегор занимал 11-е место, а теперь — 9-е. Американец Тони Фергюсон, выступающий в лёгкой весовой категории, остался на 10-м месте.

Первую тройку, как и прежде, составляют действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе американец Джон Джонс, обладатель пояса в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Генри Сехудо, чемпион в легчайшем весе.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--055c2023ad9813c05d27" data-vnd="055c2023ad9813c05d27" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=055c2023ad9813c05d27" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, Макгрегор последний поединок провёл 18 января, нокаутировав американца Дональда Серроне за 40 секунд. Бой проходил в полусреднем весе. Что касается Фергюсона, то его ближайшим соперником будет Нурмагомедов. Бойцы сразятся на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.