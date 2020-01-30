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16:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Усман и Масвидаль едва не подрались в окружении журналистов. Видео

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман и обладатель пояса BMF Хорхе Масвидаль устроили словесную перепалку, которая едва не переросла в потасовку. Бойцы приняли участие в пресс-мероприятиях, приуроченных к Супербоулу НФЛ, который состоится в ближайшие выходные.

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Усман и Масвидаль обменялись словесными выпадами. Драку спортсменов предотвратили секьюрити.

Усман завоевал чемпионский пояс в марте 2019 года, одолев Тайрона Вудли. В декабре он провёл успешную защиту в бою с Колби Ковингтоном.

Масвидаль одержал три победы в 2019 году. Он нокаутировал Даррена Тилла, Бена Аскрена и Нэйта Диаза. Он удерживает титул BMF, который завоевал в последнем поединке.

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На счету Усмана 16 побед при одном поражении. В активе Масвидаля 35 побед при 13 поражениях.

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