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19:09 (мск), источник: Чемпионат.com

У чемпиона Bellator Рафаэля Ловато обнаружили опухоль мозга, он может лишиться пояса

Рафаэль Ловато уже объявил, что готов освободить пояс Bellator. Но это не самое страшное, что может случиться, если он продолжит биться.

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22 июня 2019 в компании Bellator появился новый чемпион в средней весовой категории (до 84 кг). Им стал не особо медийный 36-летний боец из США Рафаэль Ловато-младший, и его успех многие называли сенсационным, ведь Рафаэль победил легенду MMA Гегарда Мусаси. По итогам пяти конкурентных раундов боя двое из трёх судей решили, что уехать домой чемпионом в тот вечер больше достоин американец. Однако уже тогда было понятно, что Ловато предстоит доказать своё превосходство перед Мусаси ещё раз, в реванше.

Рафаэль, к слову, от второго поединка с Гегардом не отказывался, да и тот сделал всё, чтобы заслужить ещё один шанс побороться за золото, когда в претендентской схватке одолел Лиоту Мачиду. Но вторую встречу Ловато с Мусаси так и не объявили. И, как выяснилось накануне, причиной стали серьёзные проблемы со здоровьем чемпиона.

«Ты свой мозг видел? Там что-то  есть»

29 января на подкасте знаменитого комментатора UFC, стендап-комика и телеведущего Джо Рогана «Joe Rogan Experience» появился его полуторачасовой разговор с чемпионом Bellator Рафаэлем Ловато. Боец с самого начала принялся рассказывать о причинах, по которым он уже семь месяцев не может вернуться к работе и даже получить необходимый допуск от врачей. Причина звучит устрашающе.

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«Бой с Мусаси был десятым в моей карьере. И в предыдущих девяти случаях я ни разу не делал снимков мозга. Наш первый поединок с Гегардом должен был случиться в январе 2019 года, но он снялся с боя из-за травмы спины. Так уж вышло, что накануне того, январского турнира я тоже должен был пройти углублённое медицинское обследование, но поскольку соперник снялся, проходить врачей не понадобилось».

«Я продолжил активно тренироваться, готовиться к Мусаси. В то время я проходил лагерь в Бразилии и там решил проверить своё здоровье, в том числе и состояние мозга. Помню точно, это был четверг, я пришёл к доктору, он сделал снимок и спустя какое-то время позвал меня в соседнюю комнату. Я сразу почувствовал что-то неладное. Он подозвал меня к себе и сказал: “Приятель, ты когда-нибудь видел и вообще проверял свой мозг. Там явно что-то есть, что-то ненормальное. Вот полюбуйся”. Он указал на экран: это было похоже на какие-то шарики в моём мозгу. Очевидно, это выглядело нездорово, хотя я и не специалист», — делится Ловато своей историей.

В тот день доктор так и не смог рассказать бойцу, что же это за «шарики» там на снимке. Лишь при следующей встрече врач объяснил: у тебя в голове кавернома — доброкачественная опухоль мозга. И добавил, что ни в коем случае не подпишет Рафаэлю допуск к чемпионскому бою: «Я вообще уверен, что тебе нельзя драться с этим в голове, но лучше обратись к специалисту».

Ловато последовал совету и начал поиски правильного человека в Бразилии. До поры никто не хотел подписывать Рафаэлю разрешение на проведение боя, однако в какой-то момент нашёлся врач, который хоть немного прояснил ситуацию и позволил американцу драться.

«Это был серьёзный специалист, и он объяснил: «На данный момент нет доказательств, что пропущенные удары в голову могут ухудшить твоё состояние, но также нет методов лечения, которые могли помочь тебе прямо сейчас. Операция в данном случае также невозможна, и пока нет внешних проявлений твоих проблем, никто не станет тебя лечить. Так что на сегодня ты здоровый и сильный человек, который может продолжать заниматься своей профессиональной деятельностью».

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Врачебная комиссия в Лондоне, где Ловато предстояло встретиться с Мусаси, не без вопросов, но всё же допустила американца к соревнованиям. Бой состоялся, Рафаэль выиграл и стал чемпионом. Но что было дальше?

«Если Bellator разыграет пояс без меня — смирюсь. Но всё равно попытаюсь вернуться»

Несмотря на то что Ловато допустили до июньского боя с Мусаси, чемпион остался вне боёв. И когда Рафаэль вернётся, никто точно сказать не может. По изначальному плану титульный поединок в среднем весе между ним и Мусаси должен был состояться в минувшие выходные на турнире Bellator 238. Но атлетическая комиссия Калифорнии (ивент прошёл в городе Инглвуде, который находится в этом штате) наотрез отказалась выпускать в клетку спортсмена с опухолью мозга.

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«Да, выходит так, что я выбыл на неопределённый срок. Разные специалисты говорят по-разному, но проблема в том, что у меня редкая болезнь, о ней не так много известно. Так что сейчас я собираю информацию. Я хочу драться и попытаюсь вернуться. Одни доктора категорически против этого, а другие не видят большой проблемы. Вот почему сроки моего возвращения пока неизвестны. Если в Bellator решат разыграть мой пояс между другими бойцами, я смирюсь с этим. Но я точно попытаюсь вернуться».

«Возможно, врачи ошиблись, когда допустили его до боя»

Мы попытались разобраться в истории Ловато и связались известным российским спортивным доктором Валентином Беляевским, специализирующимся в том числе и на работе с бойцами MMA. Беляевский поделился мнением относительно того, как Ловато с его проблемами со здоровьем допустили к бою, грозит ли ему какими-либо страшными последствиями поставленный диагноз и сможет ли Рафаэль когда-нибудь вернуться в MMA.

«Нервная система большая, есть разные зоны: в каких-то подобные образования создают реальные проблемы, а в каких-то нет. Плюс надо понимать размеры опухоли. Большие размеры и опасная локализация — рядом с какими-нибудь подвижными структурами — могут вызывать опасения. Ответить на этот вопрос, не зная локализации и размеров опухоли, я не смогу. Мы часто находим какие-то образования, опухоли, кисты у спортсменов на МРТ, на контрольных скринингах и без каких-то клинических проявлений. Это не тот случай, когда человек пришёл с жалобами к неврологу, ему сделали МРТ, КТ, а после обнаружили причины жалоб. Тут профессиональный спортсмен, у которого случайным образом на контрольных скринингах, на углублённых медобследованиях нашли новообразование. В данном случае проблемы внешне никак не проявлялись, жалоб никаких не было».

Потому сказать, что с этим нельзя заниматься профессиональной деятельностью в смешанных единоборствах, я не могу. Для такого вывода нужно больше данных.

«Почему его сперва допустили, а теперь не хотят? Возможно, если врачи эти опухоли находили раньше и были в курсе всего, они просто наблюдали за динамикой. Могу предположить, что они обнаружили эти образования и решили, что ничего страшного нет, потому и допустили его к бою. А сейчас сделали контрольный снимок и увидели, что опухоль увеличилась в размерах. Динамика отрицательная, потому теперь они запрещают ему драться. Нигде не указано, что опухоль выросла, но, судя по действиям докторов, это можно предположить».

Либо есть другой вариант: первые врачи, которые разрешили этому человеку выходить на бой, допустили ошибку.

«Вероятно, локализация изначально была опасной, опухоль была близко к тем жизненно важным структурам, которые могут оказать компрессию, давление. Опухоль сама по себе обладает такой структурой, что в какой-то момент она может лопнуть и произойдёт геморрагический инсульт. Возможно, предыдущие врачи этого не учли, а нынешние более пристально посмотрели и сказали: “Нет, драться нельзя”. Также могли появиться какие-то отягчающие обстоятельства. Например, повышенное внутричерепное или артериальное давление».

Что касается его дальнейшей жизни, то могу предположить, что, если опухоль всё же не будет увеличиваться в размерах, — а если она доброкачественная, то не будет, — ничего ему не угрожает.

«Решение врачей, запрещающих этому человеку выступать, направлено на сохранение его жизни и здоровья. Если они видят, что регулярные удары по голове, микрокровоизлияния, микроинсульты, повышенное внутричерепное давление могут привести к росту опухоли, к её повреждению, а значит — к угрозе жизни, то они обязаны обезопасить атлета. Не думаю, что его здоровью будет что-то угрожать, если он закончит карьеру. Как правило, такой вид опухоли сам по себе не прогрессирует».

Второй чемпион Америки

Рафаэлю Ловато-младшему уже 36 лет, и это солидный возраст для бойца. Хотя в MMA американец провёл всего 10 боёв, в боевых искусствах в целом американец варится почти всю жизнь. Ещё в детстве он начал осваивать весьма нестандартную боевую дисциплину джиткундо (её создал знаменитый голливудский актёр Брюс Ли), которую активно изучал сам и преподавал другим отец Рафаэля. Также Ловато-младший пробовал себя в боксе, а в 13 начал заниматься бразильским джиу-джитсу. Именно это решение в итоге и предопределило жизненный путь Рафаэля. В БЖЖ парень с самого начала проявлял себя как невероятно одарённый атлет и уже с 2007 года стал активно участвовать в самых престижных соревнованиях по этому виду единоборств. Рафаэль является вторым в истории американцем после Би Джей Пенна, которому удалось выиграть чемпионат Бразилии по джиу-джитсу.

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Путь в смешанных единоборствах Ловато начал в 2014 году, в организации Legacy FC, из которой самые видные её представители нередко переходят в UFC. Рафаэль отлично проявил себя на новом месте: выиграв два первых поединка, он получил возможность подраться за пояс. Уже в третьем профи-бою Ловато стал обладателем чемпионского титула, пусть и в местечковом промоушене. Затем Рафаэль защитил звание чемпиона Legacy FC, одержав четвёртую кряду досрочную победу, после чего пошёл на повышение — в Bellator.

В крупной организации дела Ловато продолжили идти в гору. Пусть и не всегда зрелищно и без популярных ныне грязных оскорблений соперников, Рафаэль всё же достаточно быстро преодолел путь от новичка до претендента на встречу с легендой MMA Гегардом Мусаси. Шесть побед (пять из них — досрочные), в том числе и над звездой из Нидерландов, принесли Ловато-младшему золото второй по силе лиги мира и статус одного из сильнейших бойцов мира, выступающих за пределами UFC.

Всю дорогу Рафаэль доказывает своим примером, что для успеха порой достаточно быть вполне обычным работягой без излишних понтов, чтобы рано или поздно пробиться на вершину. Теперь этот подход пахаря должен помочь пока ещё чемпиону Bellator пройти очередное испытание, и оно посерьёзнее всех многочисленных титульных схваток, через которые прошёл Ловато.

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Иван Ковалёв

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