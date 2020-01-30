У чемпиона Bellator Рафаэля Ловато обнаружили опухоль мозга, он может лишиться пояса
Рафаэль Ловато уже объявил, что готов освободить пояс Bellator. Но это не самое страшное, что может случиться, если он продолжит биться.
Рафаэль Ловато уже объявил, что готов освободить пояс Bellator. Но это не самое страшное, что может случиться, если он продолжит биться.
22 июня 2019 в компании Bellator появился новый чемпион в средней весовой категории (до 84 кг). Им стал не особо медийный 36-летний боец из США Рафаэль
Рафаэль, к слову, от второго поединка с Гегардом не отказывался, да и тот сделал всё, чтобы заслужить ещё один шанс побороться за золото, когда в претендентской схватке одолел Лиоту Мачиду. Но вторую встречу Ловато с Мусаси так и не объявили. И, как выяснилось накануне, причиной стали серьёзные проблемы со здоровьем чемпиона.
29 января на подкасте знаменитого комментатора UFC,
«Бой с Мусаси был десятым в моей карьере. И в предыдущих девяти случаях я ни разу не делал снимков мозга. Наш первый поединок с Гегардом должен был случиться в январе 2019 года, но он снялся с боя
«Я продолжил активно тренироваться, готовиться к Мусаси. В то время я проходил лагерь в Бразилии и там решил проверить своё здоровье, в том числе и состояние мозга. Помню точно, это был четверг, я пришёл к доктору, он сделал снимок и спустя
В тот день доктор так и не смог рассказать бойцу, что же это за «шарики» там на снимке. Лишь при следующей встрече врач объяснил: у тебя в голове кавернома — доброкачественная опухоль мозга. И добавил, что ни в коем случае не подпишет Рафаэлю допуск к чемпионскому бою: «Я вообще уверен, что тебе нельзя драться с этим в голове, но лучше обратись к специалисту».
«Это был серьёзный специалист, и он объяснил: «На данный момент нет доказательств, что пропущенные удары в голову могут ухудшить твоё состояние, но также нет методов лечения, которые могли помочь тебе прямо сейчас. Операция в данном случае также невозможна, и пока нет внешних проявлений твоих проблем, никто не станет тебя лечить. Так что на сегодня ты здоровый и сильный человек, который может продолжать заниматься своей профессиональной деятельностью».
Несмотря на то что Ловато допустили до июньского боя с Мусаси, чемпион остался вне боёв. И когда Рафаэль вернётся, никто точно сказать не может. По изначальному плану титульный поединок в среднем весе между ним и Мусаси должен был состояться в минувшие выходные на турнире Bellator 238. Но атлетическая комиссия Калифорнии (ивент прошёл в городе Инглвуде, который находится в этом штате) наотрез отказалась выпускать в клетку спортсмена с опухолью мозга.
«Да, выходит так, что я выбыл на неопределённый срок. Разные специалисты говорят
Мы попытались разобраться в истории Ловато и связались известным российским спортивным доктором Валентином Беляевским, специализирующимся в том числе и на работе с бойцами MMA. Беляевский поделился мнением относительно того, как Ловато с его проблемами со здоровьем допустили к бою, грозит ли ему
«Нервная система большая, есть разные зоны: в
Потому сказать, что с этим нельзя заниматься профессиональной деятельностью в смешанных единоборствах, я не могу. Для такого вывода нужно больше данных.
«Почему его сперва допустили, а теперь не хотят? Возможно, если врачи эти опухоли находили раньше и были в курсе всего, они просто наблюдали за динамикой. Могу предположить, что они обнаружили эти образования и решили, что ничего страшного нет, потому и допустили его к бою. А сейчас сделали контрольный снимок и увидели, что опухоль увеличилась в размерах. Динамика отрицательная, потому теперь они запрещают ему драться. Нигде не указано, что опухоль выросла, но, судя по действиям докторов, это можно предположить».
Либо есть другой вариант: первые врачи, которые разрешили этому человеку выходить на бой, допустили ошибку.
«Вероятно, локализация изначально была опасной, опухоль была близко к тем жизненно важным структурам, которые могут оказать компрессию, давление. Опухоль сама по себе обладает такой структурой, что в
Что касается его дальнейшей жизни, то могу предположить, что, если опухоль всё же не будет увеличиваться в размерах, — а если она доброкачественная, то не будет, — ничего ему не угрожает.
«Решение врачей, запрещающих этому человеку выступать, направлено на сохранение его жизни и здоровья. Если они видят, что регулярные удары по голове, микрокровоизлияния, микроинсульты, повышенное внутричерепное давление могут привести к росту опухоли, к её повреждению, а значит — к угрозе жизни, то они обязаны обезопасить атлета. Не думаю, что его здоровью будет
Рафаэлю
Путь в смешанных единоборствах Ловато начал в 2014 году, в организации Legacy FC, из которой самые видные её представители нередко переходят в UFC. Рафаэль отлично проявил себя на новом месте: выиграв два первых поединка, он получил возможность подраться за пояс. Уже в третьем
В крупной организации дела Ловато продолжили идти в гору. Пусть и не всегда зрелищно и без популярных ныне грязных оскорблений соперников, Рафаэль всё же достаточно быстро преодолел путь от новичка до претендента на встречу с легендой MMA Гегардом Мусаси. Шесть побед (пять из них — досрочные), в том числе и над звездой из Нидерландов, принесли
Всю дорогу Рафаэль доказывает своим примером, что для успеха порой достаточно быть вполне обычным работягой без излишних понтов, чтобы рано или поздно пробиться на вершину. Теперь этот подход пахаря должен помочь пока ещё чемпиону Bellator пройти очередное испытание, и оно посерьёзнее всех многочисленных титульных схваток, через которые прошёл Ловато.
Иван Ковалёв